'అన్నయ్య? బావ గారు?'- మెగా బ్రదర్స్​పై పవన్ సతీమణి ఎమోషనల్ పోస్ట్

మెగా బ్రదర్స్​పై ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో అన్నా కొణిదెల పోస్టు- నిమిషాల్లోనే వైరల్

Chiranjeevi Anna Konidala Pawan (Source : Anna Insta Post)
Published : March 26, 2026 at 2:16 PM IST

Anna Konidala About Chiranjeevi : మెగా బ్రదర్స్ చిరంజీవి, నాగబాబును ఉద్దేశించి పవర్​స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ సతీమణి అన్నా కొణిదెల ఎమోషనల్ పోస్టు షేర్ చేశారు. మెగా ఫ్యామిలీలోకి అడుగుపెట్టి 15ఏళ్లు గడుస్తున్న సందర్భంగా వాళ్లతో ఉన్న అనుబంధాన్ని అమె ఇన్​స్టాగ్రామ్​ వేదికగా షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ మేరకు చిరు, నాగబాబుతో దిగిన ఫొటోను పోస్టు చేశారు. దీనికి 'అన్నయ్యనా, బావగారా?' అంటూ ఆమె రాసుకొచ్చిన క్యాప్షన్ నెటిజన్లను ఆకర్షిస్తోంది.

'ఒకరిపై ఒకరు ప్రేమ చూపించుకునే ఈ ఫ్యామిలీలోకి దాదాపు 15 ఏళ్ల కిందట అడుగుపెట్టాను. ఈ కుటుంబంలో నేను ఎలా ఇమిడిపోవాలో వచ్చిన కొత్తలో నాకు తెలియలేదు. ఎవరిని ఎలా పిలవాలి అనేది కూడా నాకు తెలియదు. దీంతో నా భర్తను ఫాలో అయిపోయా. ఆయన వాళ్లను ఎలా పిలుస్తున్నారో చూసి, నేనూ అలానే పిలిచేదాన్ని. అన్నయ్య, చిన్నన్నయ్య అనేదాన్ని. మొదట అది ఒక పిలుపు మాత్రమే. కానీ, ఆ బంధం గొప్పతనం ఆ తర్వాత నాకు అర్థం అయ్యింది. ఇక బావ గారు అని పిలవడం నేర్చుకున్నాను. నాకు అన్మదమ్ములు లేరు. కానీ, ఈ బంధం నాకు చిరంజీవి, నాగబాబు రూపంలో ఇద్దరు సోదరులను ఇచ్చింది' అని ఎమోషనల్​గా రాసుకొచ్చారు.

రీసెంట్​గా ఇన్​స్టాగ్రామ్​లోకి
కాగా, అన్నా బుధవారమే ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారు. 'నా ప్రియమైన అన్నా కొణిదెలకు ఇన్​స్టాగ్రామ్​లోకి స్వాగతం' అంటూ సతీమణి అకౌంట్​ను​ పవన్​ కల్యాణ్ పరిచయం చేశారు. దీంతో ఇది వైరల్​గా మారింది. గడిచిన 24 గంటల్లోనే ఈ అకౌంట్​కు ఏకంగా 2.5 లక్షల పైచిలుకు మంచి నెటిజన్లు ఫాలో అవుతున్నారు.

