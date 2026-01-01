ETV Bharat / entertainment

పవన్ కొత్త మూవీ అనౌన్స్మెంట్​- ఫ్యాన్స్​కు న్యూ ఇయర్ ట్రీట్​

పవన్ కల్యాణ్ కొత్త సినిమా ప్రకటన- డైరెక్టర్, రైటర్​తో పవర్ స్టార్ ఫొటో వైరల్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 1, 2026 at 11:24 AM IST

Pawan Kalyan New Movie : న్యూ ఇయర్ కానుకగా టాలీవుడ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్​ కొత్త సినిమా ప్రకటన వచ్చేసింది. సురేందర్​ రెడ్డి దర్శకత్వంలో పవన్ ఓ మూవీ చేయనున్నారు. నిజానికి, నిర్మాత రామ్ తాళ్లూరి నిర్మాణంలో సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో పవన్ హీరోగా గతంలో ఓ సినిమాని ప్రకటించారు. పవన్ రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉండటం, వేరే సినిమాలు చేయడంతో ఆ మూవీ పక్కన పెట్టేశారని అంతా అనుకున్నారు. కానీ గురువారం అదే సినిమాను మళ్లీ కొత్తగా అనౌన్స్ చేశారు.

నిర్మాత రామ్ తాళ్లూరి, డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి పవన్​తో కలిసి దిగిన ఫొటోను షేర్ చేస్తూ సినిమాను ప్రకటించారు. రామ్ తాళ్లూరి ప్రస్తుతం జనసేనలో పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా కూడా ఉన్నారు. రామ్ తాళ్లూరి ఆ సినిమా గురించి ప్రకటిస్తూ, "నా డ్రీమ్ కొత్త నిర్మాణ సంస్థ, పవన్ కళ్యాణ్ పేరు పెట్టిన సంస్థ జైత్ర రామ్ మూవీస్ బ్యానర్​పై సురేందర్ రెడ్డి, వక్కంతం వంశీతో కలిసి పవన్ కల్యాణ్​ గారితో సినిమా చేయబోతున్నాను" అని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

