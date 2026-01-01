పవన్ కొత్త మూవీ అనౌన్స్మెంట్- ఫ్యాన్స్కు న్యూ ఇయర్ ట్రీట్
పవన్ కల్యాణ్ కొత్త సినిమా ప్రకటన- డైరెక్టర్, రైటర్తో పవర్ స్టార్ ఫొటో వైరల్
Published : January 1, 2026 at 11:24 AM IST
Pawan Kalyan New Movie : న్యూ ఇయర్ కానుకగా టాలీవుడ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ కొత్త సినిమా ప్రకటన వచ్చేసింది. సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో పవన్ ఓ మూవీ చేయనున్నారు. నిజానికి, నిర్మాత రామ్ తాళ్లూరి నిర్మాణంలో సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో పవన్ హీరోగా గతంలో ఓ సినిమాని ప్రకటించారు. పవన్ రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉండటం, వేరే సినిమాలు చేయడంతో ఆ మూవీ పక్కన పెట్టేశారని అంతా అనుకున్నారు. కానీ గురువారం అదే సినిమాను మళ్లీ కొత్తగా అనౌన్స్ చేశారు.
నిర్మాత రామ్ తాళ్లూరి, డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి పవన్తో కలిసి దిగిన ఫొటోను షేర్ చేస్తూ సినిమాను ప్రకటించారు. రామ్ తాళ్లూరి ప్రస్తుతం జనసేనలో పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా కూడా ఉన్నారు. రామ్ తాళ్లూరి ఆ సినిమా గురించి ప్రకటిస్తూ, "నా డ్రీమ్ కొత్త నిర్మాణ సంస్థ, పవన్ కళ్యాణ్ పేరు పెట్టిన సంస్థ జైత్ర రామ్ మూవీస్ బ్యానర్పై సురేందర్ రెడ్డి, వక్కంతం వంశీతో కలిసి పవన్ కల్యాణ్ గారితో సినిమా చేయబోతున్నాను" అని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
With folded hands and a full heart 🙏— Ram Talluri (@itsRamTalluri) January 1, 2026
My dream begins as Production No.1 under #JaithraRamaMovies 🎥
Named with Love & Blessings by our beloved Power Star (PSPK) ❤️
Teaming up with Surender Reddy & Vakkantham Vamsi
Forever grateful. Forever proud.
This dream project is…
Powerstar Pawan Kalyan - Ram Talluri - Surender Reddy - Vakkantham Vamsi— Vamsi Kaka (@vamsikaka) January 1, 2026
New movie announced. pic.twitter.com/FDQE9dBlFa