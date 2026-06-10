నాకు నచ్చిన హిందీ సినిమాలు ఇవే : పవన్ కల్యాణ్
శ్రీనగర్లో సినిమా షూటింగ్- ఆనాడు ఎదురైన చేదు అనుభవాలను గుర్తుచేసుకున్న పవన్ కల్యాణ్
Published : June 10, 2026 at 8:37 PM IST
Pawan Kalyan Favorite Hindi Films : ఆదిత్యధర్ దర్శకత్వంలో, రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన ధురంధర్ చిత్రం తనకు బాగా నచ్చిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి, పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ చెప్పారు. ఇంతకు ముందు తనకు హిందీలో వచ్చిన 'బారముల్లా' అనే చిత్రం కూడా బాగా నచ్చిందని పేర్కొన్నారు. ఇటీవల ఓ ప్రముఖ న్యూస్ ఏజెన్సీకి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా, ఇటీవల కాలంలో మన దేశంలో జాతీయవాద చిత్రాలు (నేషనలిస్టిక్ మూవీస్) ఎక్కువగా వస్తుండడంపై ప్రశ్నించగా ఈ మేరకు సమాధానమిచ్చారు.
ఫ్లాష్బ్యాక్
ఇదే ఇంటర్వ్యూలో, తనకు ఇంతకు ముందు ఎదురైన ఓ చేదు అనుభవాన్ని కూడా పవన్ చెప్పారు. "1987 నుంచి 1989 మధ్య కాలంలో నేను శ్రీనగర్లో ఉన్నాను. ఆ సమయంలో అక్కడ చాలా తెలుగు సినిమాల షూటింగ్లు జరిగేవి. అయితే ఆ సమయంలో శ్రీనగర్లో చాలా ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండేవి. నేను శ్రీనగర్లో ఎందుకు ఉన్నానంటూ చాలా మంది ప్రశ్నించేవారు. మేము షూటింగ్కు వెళ్లినప్పుడు, కొందరు వ్యక్తులు మమ్మల్ని చూసి ఎగతాళి చేస్తుండేవారు. వేధించేవారు" అని పవన్ కల్యాణ్ తన పాత జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకున్నారు.
బారముల్లా సినిమా ఎవరిది?
ఇటీవల విడుదలై సూపర్డూపర్ హిట్ అయిన 'ధురంధర్' మూవీకి రచయితగా, దర్శకుడుగా పనిచేసిన ఆదిత్యధర్, 'బారముల్లా' చిత్రానికి కూడా కథ అందించారు. ఆదిత్య సుహాస్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సూపర్ నేచరుల్ హారర్ థ్రిల్లర్లో మానవ్ కౌల్, భాషా సుంబ్లి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. జియో స్టూడియోస్, బి62 స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
పవన్ అప్కమింగ్ మూవీస్?
ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా పవన్ కల్యాణ్ చాలా బిజీగా ఉన్నారు. అందువల్ల ఆయన మూవీ లైనప్ దాదాపు ఖాళీగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఆయన ఏ పెద్ద ప్రాజెక్టుకూ సైనప్ చేయలేదు. కాగా, సుజిత్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా 'ఓజీ' బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.300 కోట్లు వసూలు చేసి మంచి విజయాన్ని సాధించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ సినిమా ఎండ్ క్రెడిట్స్లోనే ఈ చిత్రానికి ప్రీక్వెల్, సీక్వెల్ 'ఓజీ 2' ఉంటాయని మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ పార్ట్-2ను టోక్యో బ్యాక్డ్రాప్లో తీయాలని సుజిత్ ప్లాన్ చేస్తున్నారని టాక్. అయితే ప్రస్తుతం పవన్ రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉండడంతో ఇది సెట్స్పైకి వెళ్తుందా? లేదా? అనేదానిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఇక సురేందర్ రెడ్డి ప్రాజెక్టు PSPK 32 నిలిచిపోయినట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇంతకు ముందు సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో, రామ్ తాళ్లూరి నిర్మాణంలో ఈ సినిమా ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు జరిగినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ పవన్ కల్యాణ్ పొలిటికల్గా బీజీగా ఉండడం వల్ల ఇది హోల్డ్లో పడిందని తెలుస్తోంది.
విజయాన్ని అందించని మూవీస్
ఇంతకు ముందు హరీశ్ శంకర్ దర్శకత్వంలో, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన పొలిటికల్ యాక్షన్ మూవీ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఆశించిన ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదు. పవన్ ఒక పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా నటించినప్పటికీ, ప్రేక్షకులు, విమర్శకులను ఆకట్టుకోవడంలో ఈ చిత్రం విఫలమైంది. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇక క్రిష్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన హరిహర వీరమల్లుకు మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. దీనితో భారీ స్థాయిలో వసూళ్లు సాధించలేకపోయింది. ప్రస్తుతం ఇది అమెజాన్ ప్రైమ్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అయితే సుజిత్ దర్శకత్వంలో డీవీవీ దానయ్య నిర్మించిన ఓజీ మాత్రం కాస్త ఫర్వాలేదనిపించింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద సుమారు రూ.300 కోట్లు వసూలు చేసి, నిర్మాతలను సేఫ్ జోన్లో పడేసింది. ఏదిఏమైనప్పటికీ తన అభిమానుల కోసం పవన్ మళ్లీ కెమెరా ముందుకు వస్తారా లేదా అన్నది చూడాలి.
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