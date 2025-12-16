OG డైరెక్టర్కు పవన్ సర్ప్రైజ్- సుజిత్కు గిఫ్ట్గా లగ్జరీ కారు!
OG డైరెక్టర్కు ఖరీదైన కారు గిఫ్ట్గా ఇచ్చిన పవన్ కల్యాణ్
Published : December 16, 2025 at 1:05 PM IST
OG Movie 2025 : పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా ఈ ఏడాది వచ్చిన 'ఓజీ' సినిమా బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. డైరెక్టర్ సుజిత్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25న రిలీజైంది. తొలి రోజే ఈ సినిమా రూ.150+ కోట్ల గ్రాస్ వసూల్ చేసి పవన్ కల్యాణ్ కెరీర్లోనే హైయ్యెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ సాధించిన సినిమాగా రికార్డ్ కొట్టింది. ఇందులో వింటేజ్ పవన్ను చూశామంటూ అభిమానులు సంబరాలు చేసుకున్నారు.
అయితే తనకు బ్లాక్బస్టర్ సినిమా ఇచ్చిన డైరెక్టర్కు పవర్ స్టార్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. డైరెక్టర్ సుజిత్కు పవన్ ఖరీదైన కారును గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు. ఈ కారును పవన్ స్వయంగా దర్శకుడు సుజిత్కు అందించారు. ఈ విషయాన్ని సుజిత్ సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారు. ఇది ఆయనకు లైఫ్లో అందిన బెస్ట్ గిఫ్ట్ అని పేర్కొన్నారు.
'ఇది నాకు బెస్ట్ గిఫ్ట్. దీనిపై నాకు మాటలు రావట్లేదు. చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన అభిమానిగా ఉన్నా నాకు ఇది స్పెషల్ మూమెంట్. ఆయన నుంచి లభించే ప్రేమ, ప్రోత్సాహమే నాకు సర్వస్వం. ఆయనకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను' అని సుజిత్ ఎక్స్లో రాసుకొచ్చారు. ఈ పోస్ట్లో పనన్తోపాటి తీసుకున్న ఫొటోను షేర్ చేశారు.
Best gift ever ❤️❤️— Sujeeth (@Sujeethsign) December 16, 2025
Overwhelmed and grateful beyond words.
The love and encouragement from my dearest OG, Kalyan garu, means everything to me. From being a childhood fan to this special moment.
Forever indebted 🙏❤️ pic.twitter.com/KuzBY4Jzon
కాగా, లాంగ్ రన్లో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.300 కోట్ల గ్రాస్ను కలెక్ట్ చేసింది. ఇందులో రూ. 170 కోట్ల షేర్ ఉండడం విశేషం. ఇందులో ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్గా నటించారు. సీనియర్ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మి విలన్గా ఆకట్టుకున్నారు.