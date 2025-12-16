Telangana Panchayat Elections Results2025

OG డైరెక్టర్​కు పవన్ సర్​ప్రైజ్- సుజిత్​కు గిఫ్ట్​గా లగ్జరీ కారు!

OG డైరెక్టర్​కు ఖరీదైన కారు గిఫ్ట్​గా ఇచ్చిన పవన్ కల్యాణ్

OG Movie 2025
OG Movie 2025 (Source: Sujeeth X Post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 16, 2025 at 1:05 PM IST

OG Movie 2025 : పవర్​స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా ఈ ఏడాది వచ్చిన 'ఓజీ' సినిమా బ్లాక్​బస్టర్ హిట్ అయ్యింది. డైరెక్టర్ సుజిత్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25న రిలీజైంది. తొలి రోజే ఈ సినిమా రూ.150+ కోట్ల గ్రాస్ వసూల్ చేసి పవన్ కల్యాణ్ కెరీర్​లోనే హైయ్యెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ సాధించిన సినిమాగా రికార్డ్ కొట్టింది. ఇందులో వింటేజ్​ పవన్​ను చూశామంటూ అభిమానులు సంబరాలు చేసుకున్నారు.

అయితే తనకు బ్లాక్​బస్టర్ సినిమా ఇచ్చిన డైరెక్టర్​కు పవర్ స్టార్ సర్​ప్రైజ్​ ఇచ్చారు. డైరెక్టర్ సుజిత్​కు పవన్ ఖరీదైన కారును గిఫ్ట్​గా ఇచ్చారు. ఈ కారును పవన్ స్వయంగా దర్శకుడు సుజిత్​కు అందించారు. ఈ విషయాన్ని సుజిత్ సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారు. ఇది ఆయనకు లైఫ్​లో అందిన బెస్ట్ గిఫ్ట్ అని పేర్కొన్నారు.

'ఇది నాకు బెస్ట్ గిఫ్ట్. దీనిపై నాకు మాటలు రావట్లేదు. చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన అభిమానిగా ఉన్నా నాకు ఇది స్పెషల్ మూమెంట్. ఆయన నుంచి లభించే ప్రేమ, ప్రోత్సాహమే నాకు సర్వస్వం. ఆయనకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను' అని సుజిత్ ఎక్స్​లో రాసుకొచ్చారు. ఈ పోస్ట్​లో పనన్​తోపాటి తీసుకున్న ఫొటోను షేర్ చేశారు.

కాగా, లాంగ్ రన్​లో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్​ వద్ద రూ.300 కోట్ల గ్రాస్​ను కలెక్ట్​ చేసింది. ఇందులో రూ. 170 కోట్ల షేర్‌ ఉండడం విశేషం. ఇందులో ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్​గా నటించారు. సీనియర్ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మి విలన్​గా ఆకట్టుకున్నారు.

