పవన్ ఫ్యాన్స్కు సుజీత్ సర్ప్రైజ్- ఓజీ నుంచి స్పెషల్ అప్డేట్
పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ బర్త్డే స్పెషల్ సర్ప్రైజ్- సాయంత్రం 4:05 గంటలకు అప్డేట్
Published : September 2, 2026 at 10:41 AM IST
OG Universe Update : పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన అభిమానులకు 'ఓజీ' దర్శకుడు సుజీత్ అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పారు. ఈ బర్త్డేని సెలెబ్రేట్ చేసుకుంటూ 'ఓజీ యూనివర్స్' నుంచి ఓ ప్రత్యేక అప్డేట్ రానుందని వెల్లడించారు. ఈ మేరకు సుజీత్ 'ఎక్స్' వేదికగా ఓ స్పెషల్ పోస్ట్ చేశారు. సెప్టెంబర్ 2న సాయంత్రం 4:05 గంటలకు ఈ అప్డేట్ విడుదల కానున్నట్లు తెలిపారు. దీంతో పవన్ అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ఇంతకీ ఆ అప్డేట్ ఏంటన్నదానిపై ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది.
సుజీత్ భావోద్వేగ సందేశం
పవన్ కల్యాణ్కు ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, ఎక్స్ పోస్టులో పవన్తో దిగిన ఫోటోలను పంచుకున్నారు దర్శకుడు సుజీత్. అభిమాన హీరోని డైరెక్ట్ చేసే స్థాయికి ఎదగడంపై సుజీత్ రాసిన భావోద్వేగ నోట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. "చిన్నప్పటినుంచి నేను ఆరాధిస్తున్న వ్యక్తికి, ఒక అభిమానిగా మిమ్మల్ని వెండితెరపై చూడటం నుంచి కెమెరా వెనుక నిలబడి "యాక్షన్" సర్ అని చెప్పే వరకు. ఇది ఇప్పటికీ నమ్మశక్యంగా లేదు. లక్షలాది మందిలాగే, నేను కూడా మీ స్టైల్ను ఆస్వాదిస్తూ పెరిగాను. మీరే నా మొదట హీరో" అని ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
To the man I grew up admiring…— Sujeeth (@Sujeethsign) September 2, 2026
From watching u on the big screen as a fan… to standing behind the camera and saying “Action” sir. It still feels surreal...
Like millions, I grew up celebrating your madness, your style and everything that makes Pawan Kalyan garu who he is 🧿❤️… pic.twitter.com/RoeZcylAYv
ఎంతో మంది హృదయాలను గెలుచుకున్నారు : పవన్ సతీమణి
మరోవైపు, పవన్ కల్యాణ్ సతీమణి అన్నా కొణిదెల కూడా పవన్కు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్టు చేశారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక ఫొటోను పంచుకున్నారు. అన్నా కొణిదెలా పంపిన హృదయపూర్వక సందేశం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. "ఈ రోజు మీ పుట్టిన రోజు వేడుకలు జరుపుకొంటున్నాం. మీరు ఎంతోమంది హృదయాల్లో, ఆలోచనల్లో, ప్రార్థనల్లో చోటు సంపాదించుకున్నారు. అలాగే, ఎంతో మంది జీవితాల్లో వెలుగు నింపారు. వాళ్లకు ఎంతో సాయం చేశారనడానికి వారి గుండెల్లో మీ స్థానమే నిదర్శనం. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు"అంటూ పోస్టు పెట్టారు. కాగా, పోస్టు పెట్టిన కొద్ది సెకన్లలోనే ఫుల్ వైరల్ అయ్యింది.
మరోవైపు, హీరో వరుణ్ తేజ్ కూడా తన బాబాయ్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. "పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు బాబాయ్! మీరు సాగించిన ప్రయాణం, మీరు ఎప్పుడూ కట్టుబడి ఉన్న విలువలను చూసి నాకు ఎప్పుడూ గర్వంగా ఉంటుంది. మీరు నాకు ఎప్పుడూ ఆదర్శప్రాయులు. మీకు అపారమైన శక్తి, మంచి ఆరోగ్యం లభించాలని కోరుకుంటున్నాను బాబాయ్! మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ ప్రేమిస్తుంటాను, నా 'పవర్ స్టార్మ్' (శక్తివంతమైన తుపాను) లాంటి వ్యక్తిత్వం కలవారూ!" అని పేర్కొన్నారు.