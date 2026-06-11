పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్కు కిక్కిచ్చే న్యూస్- OG 2పై క్రేజీ అప్డేట్
పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్కు కిక్కిచ్చే న్యూస్- బ్లాక్బస్టర్ ఓజీ సీక్వెల్పై అప్డేట్- ఎక్స్లో పోస్టు షేర్ చేసిన పవన్ కల్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్
Published : June 11, 2026 at 9:05 PM IST
OG 2 Update : పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్కు కిక్కిచ్చే న్యూస్. ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న బ్లాక్బస్టర్ ఓజీ (ఓజస్ గంభీరా) సినిమా సీక్వెల్పై అప్డేట్ రానే వచ్చేసింది. ఈ సినిమా సీక్వెల్పై చర్చలు ప్రారంభమైనట్లు పవన్ కల్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ ఎక్స్లో పోస్టు షేర్ చేసింది. చెప్పినట్లుగానే పవన్ సీక్వెల్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారని పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు.
'మాట ఇచ్చినట్లే ఆయన చేస్తారు. సమయం ఎప్పుడనేది ఆయనే మనకు చెబుతారు. డైరెక్టర్ సుజీత్ విదేశాల నుంచి తిరిగి వచ్చాక చర్చలు మొదలవుతాయి. #OG2' అని పవన్కల్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది. దీంతో పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ ఖుషి అవుతున్నారు.
కాగా, 2025 పవన్ లీడ్ రోల్లో వచ్చిన ఓజీ సినిమా భారీ బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అందుకుంది. సుజిత్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా గతేడాది సెప్టెంబర్లో రిలీజైంది. ఇందులో పనన్ను మునుపెన్నడూ చూడని లుక్లో చూపించారు. ఆయన శ్వాగ్ లుక్స్, యాక్షన్ సీన్స్ ఫ్యాన్స్ను ఆకట్టుకున్నాయి. వరల్డ్వైడ్గా రూ.300+ కోట్ల కలెక్షన్లు సాధించింది. ఇందులో ప్రియాంకా మోహన్ హీరోయిన్గా కనిపించగా, ఇమ్రాన్ హష్మి, ప్రకాశ్ రాజ్, శ్రేయా రెడ్డి తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.
As promised, he will. The timing, he will let us know. Once @Sujeethsign returns from abroad, we will discuss.#OG2— Pawan Kalyan Creative Works (@PKCWoffl) June 11, 2026
అయితే ఈ సినిమాకు పార్ట్ 2 ఉంటుందని అప్పడే మేకర్స్ హింట్ ఇచ్చారు. అలాగే రెండో భాగానికి పలు విషయాలను కూడా ఆయన ఓజీలో దాచారు. అయితే డైరెక్టర్ సుజీత్ ప్రస్తుతం నానితో ఓ సినిమా ప్రారంభించారు. ఈ సినిమా కంప్లీట్ అయ్యాక ఓజీ 2 పనులు ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.