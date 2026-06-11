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పవర్​ స్టార్ ఫ్యాన్స్​కు కిక్కిచ్చే న్యూస్- OG 2పై క్రేజీ అప్డేట్

పవర్​ స్టార్ ఫ్యాన్స్​కు కిక్కిచ్చే న్యూస్- బ్లాక్​బస్టర్ ఓజీ సీక్వెల్​పై అప్డేట్- ఎక్స్​లో పోస్టు షేర్ చేసిన పవన్ కల్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్

OG 2
OG 2 (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 11, 2026 at 9:05 PM IST

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OG 2 Update : పవర్​ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్​కు కిక్కిచ్చే న్యూస్. ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న బ్లాక్​బస్టర్ ఓజీ (ఓజస్ గంభీరా) సినిమా సీక్వెల్​పై అప్డేట్ రానే వచ్చేసింది. ఈ సినిమా సీక్వెల్​పై చర్చలు ప్రారంభమైనట్లు పవన్ కల్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ ఎక్స్​లో పోస్టు షేర్ చేసింది. చెప్పినట్లుగానే పవన్ సీక్వెల్​తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారని పోస్ట్​లో రాసుకొచ్చారు.

'మాట ఇచ్చినట్లే ఆయన చేస్తారు. సమయం ఎప్పుడనేది ఆయనే మనకు చెబుతారు. డైరెక్టర్​ సుజీత్ విదేశాల నుంచి తిరిగి వచ్చాక చర్చలు మొదలవుతాయి. #OG2' అని పవన్‌కల్యాణ్‌ క్రియేటివ్‌ వర్క్స్‌ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేసింది. దీంతో పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్​ ఖుషి అవుతున్నారు.

కాగా, 2025 పవన్ లీడ్ రోల్​లో వచ్చిన ఓజీ సినిమా భారీ బ్లాక్​బస్టర్ హిట్ అందుకుంది. సుజిత్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా గతేడాది సెప్టెంబర్​లో రిలీజైంది. ఇందులో పనన్​ను మునుపెన్నడూ చూడని లుక్​లో చూపించారు. ఆయన శ్వాగ్ లుక్స్​, యాక్షన్ సీన్స్ ఫ్యాన్స్​ను ఆకట్టుకున్నాయి. వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.300+ కోట్ల కలెక్షన్లు సాధించింది. ఇందులో ప్రియాంకా మోహన్ హీరోయిన్​గా కనిపించగా, ఇమ్రాన్ హష్మి, ప్రకాశ్ రాజ్, శ్రేయా రెడ్డి తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.

అయితే ఈ సినిమాకు పార్ట్​ 2 ఉంటుందని అప్పడే మేకర్స్ హింట్ ఇచ్చారు. అలాగే రెండో భాగానికి పలు విషయాలను కూడా ఆయన ఓజీలో దాచారు. అయితే డైరెక్టర్ సుజీత్ ప్రస్తుతం నానితో ఓ సినిమా ప్రారంభించారు. ఈ సినిమా కంప్లీట్ అయ్యాక ఓజీ 2 పనులు ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

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OG 2
OG 2 UPDATE
OG 2

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