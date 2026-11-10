పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోతున్నాం: పవన్కల్యాణ్, అన్నా లెజినోవా
Pawan Kalyan Divorce Anna : పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోయినట్లు పవన్కల్యాణ్, అన్నా కొణిదెల సంయుక్తంగా ప్రకటించారు.
Published : November 10, 2026 at 6:42 AM IST
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, ఆయన సతీమణి అన్నా లెజినోవా తమ వివాహ బంధానికి ముగింపు పలికారు. ఈ మేరకు ఇరువురు సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశారు. తమ జీవితంలో ఓ ముఖ్యమైన భాగాన్ని కలిసి పంచుకున్న తర్వాత పరస్పర అవగాహన, గౌరవంతో విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు. వివాహ బంధం ముగిసినప్పటికీ మంచి స్నేహితులుగా, తమ పిల్లలకు అంకితభావంగల తల్లిదండ్రులుగా కొనసాగుతామని పేర్కొన్నారు. పిల్లల సంతోషం, శ్రేయస్సు ఎప్పటికీ తమ మొదటి ప్రాధాన్యతగా ఉంటాయని స్పష్టంచేశారు. తమ వ్యక్తిగత జీవితంలో మార్పు జరుగుతున్న సమయంలో ఈ విషయాన్ని అందరూ అర్థం చేసుకుని గోప్యతకు గౌరవం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ ప్రయాణంలో వెన్నంటి నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఇరువురు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జనసేన పార్టీ మీడియా విభాగం ద్వారా ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించారు. 2013లో రష్యాకు చెందిన అన్నా లెజినోవాను పవన్ వివాహం చేసుకున్నారు. కొన్ని రోజులుగా విడివిడిగా ఉంటున్నవారు పరస్పర అంగీకారంతో ఫ్యామిలీ కోర్టు ద్వారా విడాకులు పొందారు.