పవన్ కల్యాణ్ నెక్ట్స్ ఏంటి? అప్కమింగ్ సినిమా ఏది?- క్లారిటీ ఇదే!
థియేటర్లలో ఉస్తాద్ భగత్సింగ్ సందడి- ఈ చిత్రంతో పవన్ సినిమా లిస్ట్ క్లియర్- అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ల సంగతేంటంటే?
Published : March 23, 2026 at 8:38 PM IST
Pawan Kalyan Upcoming Movies : పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ చేతిలో ఉన్న సినిమాలన్నీ పూర్తయ్యాయి. గత ఎనిమిది నెలల్లోనే ఆయన హరిహర వీరమల్లు, ఓజీ, ఉస్తాద్ భగత్సింగ్ మూడు సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించారు. ఇక ఆయన తదుపరి సినిమా ఏంటి? ఏ డైరెక్టర్తో సినిమా చేయనున్నారు? అనేది ఆసక్తిగా మారింది. ఈ క్రమంలోనే పవన్కు ఇప్పటికే ఒకరిద్దరు దర్శకులను లైన్లో పెట్టారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ లిస్ట్లో ఇప్పుడు సీనియర్ దర్శకుడు దేవా కట్టా యాడ్ అయ్యారని ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే ఈ ప్రచారంపై పవన్ నిర్మాణ సంస్థ క్రియేటివ్ వర్క్స్ స్పందించింది.
పవన్ కల్యాణ్ ప్రస్తుతానికి ఏ సినిమా కూడా ఓకే చేయలేదు. ఆయన తదుపరి సినిమాలపై జరుగుతున్న ప్రచారం పూర్తిగా అబద్ధం. అందులో ఎలాంటి నిజం లేదు. వెంటవెంటనే సినిమాలు చేసేయాలన్న ప్లాన్లు ప్రస్తుతం ఆయనకు లేవు. ఒకవేళ ఏ సినిమా అయినా ఖరారైతే అఫీషియల్ అకౌంట్ల ద్వారా సోషల్ మీడియాలో వెల్లడిస్తాం. అలాగే ఓజీ 2కు సంబంధించిన అప్డేట్లను కూడా టైమ్ వచ్చినప్పుడు పవన్ కల్యాణే స్వయంగా వెల్లడిస్తారు' అని క్రియేటివ్ వర్క్స్ పవన్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్టులపై క్లారిటీ ఇచ్చింది. దీంతో ప్రస్తుతానికి పవన్ ఏ సినిమాను కూడా లైన్లో పెట్టలేదని స్పష్టమైంది.
రీసెంట్గా పవన్ కల్యాన్ లీడ్ రోల్లో నటించిన ఉస్తాద్ భగత్సింగ్ సినిమా రిలీజైనంది. ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సందడి చేస్తుంది. అయితే ఈ సినిమాతో ఆయన చేతిలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్లు పూర్తవడంతో కొద్ది రోజులుగా ఈ ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఒకరిద్దరు దర్శకులు ఆయనకు కథ చెప్పేశారని, త్వరలోనే సినిమా ఫైనలైజ్ అవుతుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. తాజాగా సీనియర్ దర్శకుడు దేవా కట్టా కూడా పవన్ కోసం ఓ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ కథ రాసుకున్నారని జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. తాజా వివరణతో క్లారిటీ వచ్చేసింది.
ముందు ఆయనతోనేనా?
ఇదిలా ఉండగా, డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డితో పవన్ కొన్నాళ్ల కిందటే ఓ ప్రాజెక్ట్కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా కథను కూడా సురేందర్ కంప్లీట్గా రెడీ చేసినట్లు తెలిసింది. అయితే పలు కారణాల వల్ల ఇది పట్టాలెక్కలేదు. మరోవైపు పవన్ బిజీగా ఉండడంతోనూ సినిమా ఆలస్యం అవుతోంది. అయితే ఈ కాంబో ఇప్పటికే ఖరారైనందున పవన్ నెక్ట్స్ సినిమా ఇదే అయ్యే అవకాశం ఉంది.
అలాగే గతేడాది రిలీజైన ఓజీ పవన్కు మంచి బూస్ట్ ఇచ్చింది. ఈ సినిమా మంచి విజయం అందుకుంది. పవర్స్టార్ ఫ్యాన్స్ కూడా ఈ సినిమాతో సంతృప్తి చెందారు. అయితే ఈ చిత్రానికి పార్ట్ 2 కూడా ఉంటుందని అప్పట్లోనే డైరెక్టర్ సుజీత్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. దీంతో పవన్ తదుపరి చిత్రం ఓజీ 2నే ఉంటుందని కూడా ప్రచారంలో ఉంది. మరి సురేందర్ రెడ్డితో సినిమానా? లేదా ఓజీ 2ను పట్టాలెక్కిస్తారా? ఈ రెండు కాకుండా ఇంకో ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా లైన్లోకి వస్తుందా? అనేది వేచి చూడాలి!
ఇక భగత్సింగ్ విషయానికొస్తే, ఈ సినిమా తొలి వీకెండ్లో వరల్డ్వైడ్గా రూ.80.75 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్ చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అయితే కలెక్షన్లపై మేకర్స్ అధికారిక ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది. హరీశ్ శంకర్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటించారు. తమిళ నటుడు పార్తిబన్, అషుతోష్ రానా, నవాబ్ షా, చమ్మక్ చంద్ర, రావు రమేశ్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. దేవీశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం సమకూర్చగా, తమన్ బీజీఎమ్ అందించారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై నవిన్ యెర్నేనీ, రవి శంకర్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు.
