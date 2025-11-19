కొడుకుతో పరిణీతి, రాఘవ్ లవ్లీ మూమెంట్స్- చిన్నారి పేరు ఏంటంటే?
కొన్ని రోజుల క్రితం పేరెంట్స్గా మారిన పరిణీతి, రాఘవ్
Published : November 19, 2025 at 2:16 PM IST
Pariniti Chopra Baby Name Reveal : సెలబ్రిటీ కపుల్ బాలీవుడ్ బ్యూటీ పరిణీతి చోప్రా, రాజ్యసభ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా కొన్ని రోజుల క్రితం తల్లిదండ్రులుగా ప్రమోషన్ పొందిన విషయం తెలిసిందే. నెల ముందు పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన పరిణీతి, తాజాగా తన కుమారుడి పేరును వెల్లడించారు. ఈ మేరకు స్పెషల్ ఫోటోస్ను షేర్ చేస్తూ నేమ్ను రివీల్ చేశారు.
అయితే పరిణీత్, రాఘవ్ కుమారుడికి నీర్ అనే పేరును పెట్టారు. అదే సమయంలో తమ కుమారుడితో స్వీట్ మూమెంట్స్ను షేర్ చేశారు. అందులో చిన్నారి పదాలను పట్టుకుని కనిపించారు. కిస్ చేస్తూ కూడా తమ హ్యాపీనెస్ను షేర్ చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో పరిణీతి పోస్ట్ చేసిన పిక్స్ వైరల్ గా మరి అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
పరిణీతి ఇచ్చిన క్యాప్షన్ అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది. జలస్య రూపం, ప్రేమస్య స్వరూపం, తత్ర ఇవ నీర్ అంటూ రాసుకొచ్చిన ఆమె, తమ రెండు హృదయాలకు లభ్యమైన శాంతి బిందువుకు నీర్ అనే పేరు పెట్టమాని చెప్పారు. పవిత్రం, దైవికం, అపారం అటూ రాసుకొచ్చారు. ఏదేమైనా పరిణీతి చోప్రా పోస్ట్కు అంతా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. సో క్యూట్, గాడ్ బ్లెస్ యూ నీర్ అంటూ నెటిజన్లు, సినీ ప్రియులు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
పరిణీతి, రాఘవ్ లవ్ స్టోరీ
2023 ప్రారంభంలో దిల్లీలో పరిణీతి, రాఘవ్ కలిసి కనిపించడంతో ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. లండన్లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో వారిద్దరూ కలుసుకున్నట్లు, అక్కడి నుండి వారి ప్రయాణం మొదలైనట్లు సమాచారం. అదే ఏడాది మేలో దిల్లీలోని కపూర్తలా హౌస్లో నిశ్చితార్థంతో వారి బంధాన్ని ధ్రువీకరించారు. అదే ఏడాది సెప్టెంబర్ 23న ఉదయపూర్లోని ఒక ప్యాలెస్లో సాంప్రదాయ వివాహ వేడుకతో పరిణీతి, రాఘవ్ ఒక్కటయ్యారు.
బాలీవుడ్లో ప్రత్యేక స్థానం
బాలీవుడ్ నటి పరిణీతి చోప్రా తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును తెచ్చుకున్న నటీమణి. ప్రియాంక చోప్రా బంధువుగా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టినా, తన ప్రతిభతోనే సినీప్రపంచంలో స్థిరమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. 2011లో విడుదలైన 'లేడీస్ వర్సెస్ రికీ బహల్'(ladies vs Rikki bahal) తో వెండితెరపై అడుగుపెట్టిన ఆమె, చిన్న పాత్రలోనే ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆ తర్వాత 'ఇష్క్జాదే(ishq zadey)తో హీరోయిన్గా మెరిసి, తన నటనకు జాతీయస్థాయిలో ప్రశంసలు అందుకుంది.
'షుద్ధ్ దేశీ రొమాన్స్'(sudh desi romance) 'హసీ తో ఫసీ' (hasi tho fhasi)వంటి చిత్రాలతో యూత్ ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకోగా, 'కిల్ దిల్'(kil dil) 'డిష్యూం'(dishyum) 'గోల్మాల్ అగైన్' (golmal again)వంటి కమర్షియల్ చిత్రాల్లోనూ ఆమె తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. పీరియాడిత్ డ్రామా 'కేసరి'(kesari)లో అక్షయ్కుమార్ సరసన నటించి గంభీరమైన పాత్రను పోషించింది.
మరోవైపు బయోపిక్ 'సైనా'(saina)లో బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ సైనా నెహ్వాల్గా కనిపించి తన నటనలో కొత్త కోణాన్ని చూపించింది. తాజాగా 'అమర్సింగ్ చంకీల' (amarsingh chankeela)సినిమాతో హిట్ను సాధించి మళ్లీ తన కెరీర్ను సక్సెస్ ట్రాక్లోకి తీసుకువచ్చింది. గ్లామర్, నటన, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో పరిణీతి బాలీవుడ్లో తాను నిలబడగలనని నిరూపించుకుంది.
పరిణీతి తన కెరీర్ ద్వారా గణనీయమైన ఆస్తి సంపాదించుకుంది. తాజా అంచనాల ప్రకారం ఆమె నెట్వర్త్ సుమారు రూ.60–65 కోట్ల మధ్య ఉంది. ఒక్కో సినిమాలో 3–4 కోట్లు పారితోషికంగా తీసుకుంటుంది. అదనంగా అనేక బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, టీవీ కమర్షియల్స్ ద్వారా కోట్ల రూపాయలు ఆర్జిస్తోంది. ఫ్యాషన్, లైఫ్స్టైల్ బ్రాండ్లకు ఆమె ఫేవరెట్ అంబాసడర్గా ఉంది.
పెళ్లికి ముందే రాఘవ్ గురించి మొత్తం గూగుల్లోనే వెతికాను: పరిణీతి చోప్రా
'ఆ స్టార్ హీరోకు అస్సలు సిగ్గులేదు - బట్టలు లేకుండా తిరుగుతాడు!' - Parineeti chopra