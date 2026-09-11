తల్లుల్ని ఆడియన్స్ ఇగ్నోర్ చేయడం లేదు- ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏదీ అడ్డంకి కాదు:పరిణీతి చోప్రా
తల్లైన తర్వాత కూడా హీరోయిన్లకు అవకాశాలు వస్తున్నాయన్న పరిణీతి- గతంలో ఒక తరం నటీమణులు ఇబ్బంది పడ్డారని కామెంట్- దీపిక, ఆలియా, ప్రియాంక పేర్లను ఉదాహరణగా చెప్పిన నటి
Published : September 11, 2026 at 12:28 PM IST
Parineeti Chopra Motherhood : సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒకప్పుడు హీరోయిన్ పెళ్లి చేసుకున్నా, తల్లి అయినా కెరీర్పై ప్రభావం పడుతుందనే మాటలు ఎక్కువగా వినిపించేవి. ఇప్పుడు పరిస్థితి మారిందని బాలీవుడ్ హీరోయిన్ పరిణీతి చోప్రా అంటున్నారు. నెట్ఫ్లిక్స్ ఒరిజినల్ సిరీస్ షాక్: ట్రస్ట్ నో వన్ ట్రైలర్ లాంచ్లో ఆమె ఆ విషయం గురించి మాట్లాడారు. షాక్ సిరీస్తో పరిణీతి తొలిసారి వెబ్ సిరీస్లో నటిస్తున్నారు. తల్లైన తర్వాత కూడా నటీమణులు లీడ్ రోల్స్లో కొనసాగుతున్న విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, ఇప్పటి ప్రేక్షకులు మదర్స్ను ఇగ్నోర్ చేయడం లేదని ఆమె చెప్పారు. తనకు నటించాలనే ఆసక్తి ఉన్నంతకాలం తల్లితనం కెరీర్కు అడ్డంకిగా మారకూడదని వివరణ ఇచ్చారు.
గతంలో ఒక తరం ఇబ్బంది పడింది
గతంలో ఒక తరం నటీమణులు మాత్రం ఈ విషయంలో చాలా ఇబ్బంది పడాల్సి వచ్చిందని పరిణీతి గుర్తు చేశారు. ఆ సమయంలో తల్లైన మహిళలను లీడ్ రోల్స్లో చూడడానికి ప్రేక్షకులు అంతగా ఆసక్తి చూపలేదు, అది ఎందుకు జరిగిందో తనకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదని అన్నారు. అయినా ఒకప్పుడు అది ఇండస్ట్రీలో నిజంగా ఉన్న పరిస్థితి అని, అప్పటి ఇండస్ట్రీలో ఉన్న అభిప్రాయాల వల్ల ఒక తరం నటీమణులకు అవకాశాలు తగ్గిన సందర్భాలు ఉన్నాయని ఆమె అన్నారు. ఒకసారి వెనక్కి చూసుకుంటే వాళ్లు అలా ఇబ్బంది పడాల్సి రావడం బాధాకరమని తెలిపారు.
పని ఆపేయడం ఇష్టం లేదంటూ!
తాను తల్లి అయ్యాననే ఒక్క కారణంతో పని ఆపేయడం అసలు ఇష్టం ఉండదని పరిణీతి స్పష్టం చేశారు. బిడ్డకు జన్మనివ్వడం జీవితంలో చాలా అందమైన విషయం అని, అలాంటి కారణం వల్ల పని కోల్పోవాల్సి వస్తే బాధగా ఉంటుందని చెప్పారు. అయితే ఏదో చేయాలి కాబట్టి నటిగా రొటీన్ తరహాలో చేయాలని అనుకోవడం లేదని వివరించారు. తనకు సెట్టయ్యే పాత్రలు రావాలని, దర్శకులు తనతో పని చేయాలని అనుకోవాలని తెలిపారు. ఇక ఇది రెండు వైపుల నుంచి జరిగే విషయమని అన్నారు.
ఆడియన్స్ మారితేనే అవకాశాలు
ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ ఈ మార్పులో పెద్ద భాగమని పరిణీతి చెప్పారు. సినిమా బిజినెస్ ఒక్కరి చేతిలో ఉండదని, ఇది సప్లై, డిమాండ్తో నడిచే రంగమని వివరించారు. ఆడియన్స్ తల్లైన నటీమణులను అంగీకరిస్తున్నందుకే రచయితలు వాళ్ల కోసం పాత్రలు రాయగలుగుతున్నారని, దర్శకులు సినిమాలు, సిరీస్లు చేయగలుగుతున్నారని, నటీమణులు కూడా ఆ పాత్రల్లో కనిపించగలుగుతున్నారని తెలిపారు. ప్రేక్షకులు ఒక నటిని చూడాలని కోరుకుంటే ఇండస్ట్రీ కూడా ఆమెను కథల్లో కొనసాగిస్తుందని చెప్పారు. ఇప్పుడు వచ్చిన పరిస్థితిని తాను చాలా పాజిటివ్గా చూస్తున్నానని పరిణీతి వివరణ ఇచ్చారు.
దీపిక, ఆలియా, ప్రియాంక పేర్లతో
దీపికా పదుకొణె, ఆలియా భట్, తన కజిన్ ప్రియాంక చోప్రా పేర్లను పరిణీతి ఉదాహరణగా చెప్పారు. ప్రియాంక వేరే దేశాల్లో కూడా పని చేస్తూనే ఉందని గుర్తు చేశారు. తాను, ఆలియా, దీపిక, ప్రియాంక అందరూ తల్లులైన తర్వాత కూడా అదే క్వాలిటీ వర్క్ చేస్తున్నామని చెప్పారు. వ్యక్తిగత జీవితంలో తల్లిగా వచ్చిన ఈ మార్పు వలన నటిగా చేయగలిగే పాత్రల స్థాయి తగ్గిపోవాల్సిన అవసరం లేదని ఆమె మరింత క్లారిటీతో వివరణ ఇచ్చారు.
పరిణీతి ఇప్పుడు షాక్: ట్రస్ట్ నో వన్తో సిరీస్ల్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. ఈ నెట్ఫ్లిక్స్ ఒరిజినల్ను రెన్సిల్ డిసిల్వా, సిద్ధార్థ్ పి మల్హోత్రా రూపొందించారు. రెన్సిల్ దర్శకత్వం వహించగా, ఆల్కెమీ ఫిల్మ్స్ నిర్మిస్తోంది. నమ్మకం, అనుమానం, నిజం, ప్రేమ, అబ్సెషన్ మధ్య ఉండే లైన్స్ మీద కథ సాగుతుందని మేకర్స్ తెలిపారు. నిర్మాత సిద్ధార్థ్ పి మల్హోత్రా వివరణ ఇస్తూ, రెన్సిల్ కథ చెప్పగానే తాను వెంటనే దానికి ఎట్రాక్ట్ అయ్యానని అన్నారు. సప్నాతో కలిసి కో క్రియేటర్, నిర్మాతగా ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగమయ్యానని చెప్పారు. ఈ థ్రిల్లర్ కాన్సెప్ట్ కొత్తగా ఉంటుందని ప్రతి పాత్రపై అనుమానం వచ్చేలా ఉంటుందని వివరించారు. కథలో టెన్షన్ మొదటి నుంచి చివరి వరకు కొనసాగుతుందని, ప్రేమగా కనిపించే వారి మీద కూడా అనుమానం ఎలా మొదలవుతుందో చూపిస్తామని తెలిపారు. ఇందులో ఎమోషనల్ కోర్, ఊహించని మలుపులు ఉంటాయని, నిజానికి మరో అడుగు దూరంలో ఉన్నామనిపించే సమయంలో మరో ప్రశ్న ఎదురవుతుందని చెప్పారు.
'DC' మూవీ బ్లాక్బస్టర్- హీరో, డైరెక్టర్కు BMW కారు గిఫ్ట్గా ఇచ్చిన నిర్మాత