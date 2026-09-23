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మరికొన్ని గంటల్లో థియేటర్లలోకి ప్యారడైజ్- ఎక్స్​లో దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల పోస్ట్

మరికొన్ని గంటల్లో థియేటర్లలోకి రానున్న ప్యారడైజ్ - రిలీజ్​కు ముంగిట జడల్​ పాత్రపై శ్రీకాంత్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ

Paradise Srikanth Odela
ప్యారడైజ్​పా శ్రీకాంత్ పోస్ట్ (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2026 at 4:38 PM IST

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Srikanth Odela Latest Post : టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం ప్యారడైజ్ మేనియా నడుస్తోంది. జడల్ ప్రపంచాన్ని చూసేందుకు ప్రేక్షకులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే సినిమా రిలీజ్​కు కొన్ని గంటల ముందే దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల తన చిన్ననాటి ఫొటోను ఎక్స్​ అకౌంట్​లో ఓ పోస్టు చేశారు. ఇది సినిమాలోని పాత్రకు సంబంధించినది కావడం, దీనికి ఆయన రాసుకొచ్చిన క్యాప్షన్​ బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.

ప్యారడైజ్​లో నాని జడల్​ పాత్రలో రెండు జడలుండే వ్యక్తిగా కనిపించనున్నారు. అయితే ఈ పాత్రను పరిచయం చేసినప్పటి నుంచే హీరోకు జడలు ఉండడం హాట్​టాపిక్​గా మారింది. ఇది ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని కూడా నింపింది. అయితే అది తన నిజ జీవితం నుంచి స్ఫూర్తి పొంది ఈ పాత్రను డిజైన్ చేసినట్లు శ్రీకాంత్ ఇప్పటికే ఓ సందర్భంలో చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆయన ఫొటోను షేర్ చేస్తూ ఈ పాత్ర వెనుక దాగిఉన్న ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ రాసుకొచ్చారు.

'జడల్ పుట్టుక, అతను చేసే పోరాటాలు కల్పితం కావచ్చు. కానీ, అతని జడలు, రూపం మాత్రం నా చిన్ననాటి నుంచి ప్రేరణ పొందాయి. ఈ సినిమాలో చాలా సన్నివేశాలు నా చిన్ననాటి అనుభవాలు నుంచి, పెరిగేకొద్దీ జరిగిన సంఘటలతోనే ప్రభావితమయ్యాయి. నాకు ఐదు, ఆరు సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు అమ్మ నాకు జడలు వేసి కట్టేది. అయితే 70MM బిగ్​ స్క్రీన్​పై ఒక కమర్షియల్ సినిమాలో హీరో జడలు వేసుకుంటే ఎలా ఉంటాడని? నేను పెద్దయ్యాక ఎన్నోసార్లు ఊహించుకున్నాను. ఇక ఇప్పుడు, జడతో ఉన్న నా హీరో నాని అన్నను మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను. ఈ ఫొటో నా చిన్ననాటిది మాత్రమే కాదు. ఇది నా ప్యారడైజ్. మరికొన్ని గంటల్లో ప్యారడైడ్ ప్రపంచానికి మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నాం' అని ఎక్స్​ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.

కాగా, శ్రీకాంత్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాలో నాని జడల్​గా అలరించనున్నారు. మంచు మోహన్​బాబు నెగిటివ్ రోల్​లో కనిపించనున్నారు. కయాదు లోహర్, రాఘవ్ జుయల్, తనికెళ్ల భరణి తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. అనిరుధ్ సంగీతం అందించిన ఈ సినిమాను సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మించారు. సెప్టెంబర్ 24న గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది. ఇవాళ రాత్రి తెలుగు స్టేట్స్​లో ప్రీమియర్స్​తో జడల్ జమానా షురూ కానుంది.

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