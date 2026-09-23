మరికొన్ని గంటల్లో థియేటర్లలోకి ప్యారడైజ్- ఎక్స్లో దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల పోస్ట్
మరికొన్ని గంటల్లో థియేటర్లలోకి రానున్న ప్యారడైజ్ - రిలీజ్కు ముంగిట జడల్ పాత్రపై శ్రీకాంత్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ
Published : September 23, 2026 at 4:38 PM IST
Srikanth Odela Latest Post : టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం ప్యారడైజ్ మేనియా నడుస్తోంది. జడల్ ప్రపంచాన్ని చూసేందుకు ప్రేక్షకులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే సినిమా రిలీజ్కు కొన్ని గంటల ముందే దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల తన చిన్ననాటి ఫొటోను ఎక్స్ అకౌంట్లో ఓ పోస్టు చేశారు. ఇది సినిమాలోని పాత్రకు సంబంధించినది కావడం, దీనికి ఆయన రాసుకొచ్చిన క్యాప్షన్ బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.
ప్యారడైజ్లో నాని జడల్ పాత్రలో రెండు జడలుండే వ్యక్తిగా కనిపించనున్నారు. అయితే ఈ పాత్రను పరిచయం చేసినప్పటి నుంచే హీరోకు జడలు ఉండడం హాట్టాపిక్గా మారింది. ఇది ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని కూడా నింపింది. అయితే అది తన నిజ జీవితం నుంచి స్ఫూర్తి పొంది ఈ పాత్రను డిజైన్ చేసినట్లు శ్రీకాంత్ ఇప్పటికే ఓ సందర్భంలో చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆయన ఫొటోను షేర్ చేస్తూ ఈ పాత్ర వెనుక దాగిఉన్న ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ రాసుకొచ్చారు.
'జడల్ పుట్టుక, అతను చేసే పోరాటాలు కల్పితం కావచ్చు. కానీ, అతని జడలు, రూపం మాత్రం నా చిన్ననాటి నుంచి ప్రేరణ పొందాయి. ఈ సినిమాలో చాలా సన్నివేశాలు నా చిన్ననాటి అనుభవాలు నుంచి, పెరిగేకొద్దీ జరిగిన సంఘటలతోనే ప్రభావితమయ్యాయి. నాకు ఐదు, ఆరు సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు అమ్మ నాకు జడలు వేసి కట్టేది. అయితే 70MM బిగ్ స్క్రీన్పై ఒక కమర్షియల్ సినిమాలో హీరో జడలు వేసుకుంటే ఎలా ఉంటాడని? నేను పెద్దయ్యాక ఎన్నోసార్లు ఊహించుకున్నాను. ఇక ఇప్పుడు, జడతో ఉన్న నా హీరో నాని అన్నను మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను. ఈ ఫొటో నా చిన్ననాటిది మాత్రమే కాదు. ఇది నా ప్యారడైజ్. మరికొన్ని గంటల్లో ప్యారడైడ్ ప్రపంచానికి మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నాం' అని ఎక్స్ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.
Jadal's birth and battle might be fictional...but his braids & look were inspired from my childhood... Alot of the scenes in the film are influenced by my childhood as i grew up...— Srikanth Odela (@odela_srikanth) September 23, 2026
Amma❤️ used to grow and tie Jadal until i turned 5 or 6 years... and as i grew older i always… pic.twitter.com/ZRs2ieAs0W
కాగా, శ్రీకాంత్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాలో నాని జడల్గా అలరించనున్నారు. మంచు మోహన్బాబు నెగిటివ్ రోల్లో కనిపించనున్నారు. కయాదు లోహర్, రాఘవ్ జుయల్, తనికెళ్ల భరణి తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. అనిరుధ్ సంగీతం అందించిన ఈ సినిమాను సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మించారు. సెప్టెంబర్ 24న గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. ఇవాళ రాత్రి తెలుగు స్టేట్స్లో ప్రీమియర్స్తో జడల్ జమానా షురూ కానుంది.