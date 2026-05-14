ధురంధర్ 2కు పోటీగా పాకిస్థాన్ 'మేరా ల్యారీ' మూవీ- కట్ చేస్తే 22 టికెట్లు మాత్రమే సేల్!
బాక్సాఫీస్ రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన ధురంధర్ 2 - డిసెంబరులో 'ధురంధర్' తొలి పార్ట్ విడుదలైనపుడే పాక్ నేతల్లో అలజడి మొదలు
Published : May 14, 2026 at 11:46 AM IST
Pakistan Mera Larry Movie : ధురంధర్ సిరీస్ చిత్రాలు ఏ రేంజ్ విజయం సాధించాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. గతేడాది డిసెంబరులో వచ్చిన ధురంధర్ తొలి పార్ట్ రూ.1300 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ మార్చిలో రిలీజైన దాని సీక్వెల్ అంతకు మించి వసూళ్లను సాధించింది. ధురంధర్ 2 ఇప్పటివరకు బాక్సాఫీస్ దగ్గరున్న అన్ని రికార్డులు బద్దలు కొట్టింది. పుష్ప, బాహుబలి ఇలా దేన్ని వదల్లేదు. చాలా మందికి ఈ సిరీస్ నచ్చింది కానీ కొందరు మాత్రం ఇదో ప్రొపగాండా అంటూ విమర్శలు చేశారు. అందులో పాకిస్థాన్ కూడా ఉంది.
ధురంధర్ తొలి పార్ట్తోనే పాక్ నేతల్లో అలజడి
ధురంధర్ సిరీస్ భారీ విజయం సాధించిన తర్వాత దానికి పోటీ ఇచ్చేలా పాకిస్థాన్కు చెందిన అబూ అలీ 'మేరా ల్యారీ' అనే సినిమాను తీసి విడుదల చేశారు. ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘోర పరాజయం పాలైంది. గతేడాది డిసెంబరులో 'ధురంధర్' తొలి పార్ట్ రిలీజైనప్పుడే పాక్ నేతల్లో అలజడి మొదలైంది. ధురంధర్ సిరీస్లో తన దేశంలోని ల్యారీ ప్రాంతం గురించి తప్పుగా చూపించారని పాకిస్థాన్ మండిపడినట్లు గతంలో కొన్ని వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరలయ్యాయి. అసలు ల్యారీ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తామని చెబుతూ అబూ అలీ 'మేరా ల్యారీ' అనే సినిమాను విడుదల చేశారు. ఈ సినిమా మే 8న థియేటర్లలోకి వచ్చింది. విడుదలకు ముందు ఈ చిత్రంపై కొంచెం బజ్ ఉన్నప్పటికీ థియేటర్లలో విడుదలైన తర్వాత పరిస్థితి తారుమారైంది.
పబ్లిసిటీ చేయకపోవడమే కారణమా!
ఓ జాతీయ మీడియా కథనం ప్రకారం 'మేరా ల్యారీ' సినిమా పాక్లోని కొన్ని థియేటర్లలో విడుదలైన తర్వాత 22 టికెట్లే అమ్ముడు పోయాయంట. ప్రేక్షకులు కూడా చూసేందుకు పెద్దగా ఆసక్తి చూపించకపోవడంతో తొలిరోజే చాలా థియేటర్ల నుంచి సినిమాని తీసేశారంట. ఈ చిత్రంలో అయేషా ఒమర్, దననీర్ మొబీన్, సమీయా ముంతాజ్, ట్రినెట్ లూకాస్ వంటివారు నటించారు. ఈ సినిమా అట్టర్ ఫ్లాప్ అవ్వడానికి ప్రధాన కారణం సరైన పబ్లిసిటీ చేయకపోవడమేనని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. సినిమాలో నటించిన వారు కొత్తవారు కావడం, క్రేజ్ ఉన్న నటీనటులు లేకపోవడంతో ప్రేక్షకులు ఆసక్తి చూపక పోవడం మరో కారణంగా తెలుస్తోంది. ఫుట్బాల్ నేపథ్యంలో సాగే కథ కేవలం ఒక వర్గానికి మాత్రమే పరిమితం కావడం వల్ల మాస్ ఆడియన్స్ను థియేటర్లకు రప్పించలేకపోయింది.
రికార్డులు బద్దలు
'ధురంధర్' రెండు భాగాలు కూడా గూఢచర్యం, పాక్ ఉగ్రవాదం నేపథ్యంతో తెరకెక్కించారు. 'మేరా ల్యారీ' మాత్రం ల్యారీ ప్రాంతంలో ఫుట్బాల్, సమాజ జీవనం, మహిళల ఆత్మవిశ్వాసం బ్యాక్డ్రాప్ స్టోరీతో తీశారు. గతంలో ఓ సందర్భంలో సింధ్ సమాచార శాఖ మంత్రి షర్జీల్ ఇనామ్ మాట్లాడుతూ ధురంధర్ సిరీస్లో ల్యారీ ప్రాంతాన్ని తప్పుగా చూపించారనే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
ధురంధర్ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలనం సృష్టించింది. విడుదలైన 11 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1,365 కోట్లు వసూలు చేసి రికార్డులు బద్దలు కొట్టింది. భారత్లో రూ. 1,023 కోట్లు, ఓవర్సీస్లో రూ. 342 కోట్లు వచ్చాయి. ఇక 2025లో "ధురంధర్" సీక్వెల్గా వచ్చిన ధురంధర్ 2 చిత్రంలో రణ్వీర్ సింగ్ హమ్జా అలీ మజారీ పాత్రతో ఆకట్టుకున్నారు. అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. కరాచీ అండర్వరల్డ్ నేపథ్యంలో రహస్య గూఢచారి కథతో హిందీ, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదలైంది.
