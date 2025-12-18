Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / entertainment

ఆస్కార్ అవార్డ్స్ వేడుక- 2029 నుంచి యూట్యూబ్​లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్

యూట్యూబ్​తో అకాడమీ ఒప్పందం

Oscars YouTube Stream
Oscars YouTube Stream (AFP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 18, 2025 at 11:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Oscars YouTube Stream : ప్రపంచ చలన చిత్ర రంగంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక భావించే పురస్కారం ఆస్కార్‌. జీవితంలో ఒక్కసారైనా ఈ అవార్డును ముద్దాడాలనుకుని ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోని ఎంతో మంది కళాకారులు ఆరాటపడుతుంటారు. బాక్సాఫీసు కలెక్షన్లను కొల్లగొట్టడం ఒక విజయం అయితే ఆస్కార్‌ను అందుకోవడం తమ జీవితంలో ఓ వరంలా భావిస్తుంటారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాన్ని గెలుచుకుంటే ఆ ఆనందానికి హద్దులే ఉండవు. సినీ తారలకు ఇది ఒక కల. అలాగే ఈ వేడుకను చూసేందుకు కూడా కోట్లాది మంది ప్రేక్షుకులు ఎదురుచూస్తుంటారు. ఇప్పుడు వీరికోసం యూట్యూబ్, అకాడమీ గుడ్​న్యూస్ చెప్పింది.

2009 నుంచి ఆస్కార్ వేడుకలను యూట్యూబ్​లో లైవ్​ టెలికాస్ట్ చేయనున్నట్లు అకాడమీ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు 2029 నుంచి 2033 వరకూ యూట్యూబ్‌కు ప్రత్యేకమైన గ్లోబల్‌ స్ట్రీమింగ్‌ హక్కులను మంజూరు చేస్తూ అకాడమీ ఆఫ్‌ మోషన్‌ పిక్చర్స్‌ ఆర్ట్స్‌ అండ్‌ సైన్సెస్ ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది. మరో మూడేళ్ల తర్వాత ఈ వేడకను ఉచితంగా వీక్షించవచ్చు. రెడ్‌ కార్పెట్‌ కవరేజ్‌ నుంచి తెర వెనక విశేషాల వరకూ చూసే అవకాశాన్ని యూట్యూబ్‌ కల్పించనుంది.

50 ఏళ్ల బంధానికి బ్రేక్
1976 నుంచి ఆస్కార్‌ వేడుక హక్కులు అమెరికాకు చెందిన ABC కంపెనీ వద్దే ఉన్నాయి. ABCకి ఉన్న ప్రస్తుత ఒప్పందం 2028లో జరిగే 100వ ఆస్కార్ అవార్డులతో ముగియనుంది. అప్పటివరకు డిస్నీకి చెందిన ABC ఛానల్ ఆస్కార్‌లను ప్రసారం చేస్తూనే ఉంటుంది.సుమారు 50 ఏళ్లుగా ఇదే ఛానల్‌లో ఆస్కార్‌కు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రసారం అవుతున్నాయి. ఈ ఒప్పందంతో ఆ బంధానికి బ్రేక్ పడింది.

ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా యూట్యూబ్ విస్తృత పరిధిని ఉపయోగించుకుందని అకాడమీ తెలిపింది. ఆస్కార్‌, అకాడమీ కార్యక్రమాల్లో కొత్తగా ప్రేక్షకుల భాగస్వామ్య అవకాశాలను తీసుకొస్తామని చెప్పింది. అలాగే తమ సంప్రదాయ వారసత్వాన్ని కూడా గౌరవిస్తామని పేర్కొంది. ఆస్కార్ అవార్డులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక ప్రేక్షకులను చేరుకోగలవని, ఇది అకాడమీ సభ్యులకు, సినీ పరిశ్రమకు మేలు చేస్తుందని చెప్పింది. అయితే కొత్త ఒప్పందానికి సంబంధించిన ఆర్థిక వివరాలను ఇంకా వెల్లడించలేదు.

గర్వంగా ఉంది : ABC స్పందన
50 సంవత్సరాలకు పైగా అస్కార్ అవార్డులకు ఏబీసీ నిలయంగా ఉండటం గర్వంగా ఉందని ABC ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ప్రతినిధి అన్నారు. 2028లో జరిగే 100వ ఆస్కార్ వేడుక సహా మిగిలిన మూడు ప్రసారాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నామని అన్నారు. అకాడమీకి భవిష్యత్తులో విజయాలు కావాలని కోరుకుంటున్నామని తెలిపారు.

తగ్గిన రేటింగ్స్
ఇటీవల ఆస్కార్ అవార్డుల కార్యక్రమాన్ని చూసే వీక్షకుల సంఖ్య తగ్గాయి. కొవిడ్ సమయంలో వీక్షకుల సంఖ్య 10.4 మిలియన్లకు పడిపోయింది. తాజా ఆస్కార్ వేడుకను 19.69 మిలియన్ మంది వీక్షించారు. గత ఐదేళ్లల్లో ఇదే అత్యధికం. ఈ వేడుకను ఏబీసీతో పాటు డిస్నీ స్ట్రీమర్ హులూలోనూ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేశారు. కానీ హులూలో సాంకేతిక సమస్య వల్ల చివరి అవార్డులను చూడలేకపోయారు. దశాబ్దం క్రితం ఆస్కార్ ప్రసారాలను 40 మిలియన్లకు పైగా మంది చూసేవారు.

ఇక 98వ ఆస్కార్‌ అవార్డుల వేడుక 2026 మార్చి 15న జరగనుంది. ఆస్కార్‌ కోసం పోటీ పడనున్న చిత్రాల జాబితాను 2026 జనవరి 22న ప్రకటించనున్నట్లు అకాడమీ వెల్లడించింది. లాస్‌ ఏంజెలెస్‌లోని డాల్బీ థియేటర్‌లో ఈ 98వ ఆస్కార్‌ వేడుక జరగనుంది. 2025 జనవరి నుంచి డిసెంబర్‌ వరకు విడుదలైన చిత్రాలు ఇందులో పోటీపడనున్నాయి. ఇక ఈ రేసులో ప్రముఖ దర్శకుడు నీరజ్​ ఘైవాన్​ తెరకెక్కించిన హోమ్​బౌండ్​ చిత్రం 98వ ఆస్కార్ అవార్డుల్లో 'బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్​ ఫీచర్​ ఫిల్మ్​' కేటగిరీలో షార్ట్​లిస్ట్ అయ్యింది.

TAGGED:

OSCARS YOUTUBE STREAM
OSCAR YOUTUBE AGREEMENT
OSCAR LIVE STREAMING
OSCARS YOUTUBE STREAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.