ఆస్కార్ రెడ్ కార్పెట్‌పై భారతీయ తారల మెరుపులు- ప్రియాంక చోప్రా, ఈషా అంబానీ స్టైలిష్ ఎంట్రీ

Oscars 2026 Priyanka Esha Ambani (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 16, 2026 at 8:50 AM IST

Oscars 2026 Priyanka Esha Ambani : ప్రపంచ సినిమా రంగంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఆస్కార్ వేడుకలు లాస్ ఏంజిల్స్‌లో అట్టహాసంగా జరగ్గా, 2026 అకాడమీ అవార్డుల రెడ్ కార్పెట్‌పై తారలు తమ ఫ్యాషన్ స్టైల్​తో అందరినీ మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది భారతీయ అభిమానులకు ఈ వేడుక మరింత ప్రత్యేకంగా మారింది. గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా ప్రజెంటర్‌గా ఈ వేదికపై మెరవగా, వ్యాపార దిగ్గజం ముకేశ్ అంబానీ కుమార్తె యువ వ్యాపారవేత్త ఈషా అంబానీ తన విలక్షణమైన స్టైల్‌తో కెమెరా కళ్లకు పనిచెప్పారు. అంతర్జాతీయ వేదికపై భారతీయ ప్రతిభ, అందం మరోసారి ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించాయి. వీరిద్దరూ తమ భర్తలతో కలిసి రెడ్ కార్పెట్‌పై నడిచిన తీరు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే!

వైట్ డియోర్ గౌనులో ప్రియాంక చోప్రా!
గ్లోబల్ ఐకాన్ ప్రియాంక చోప్రా ఆస్కార్ వేదికపై ప్రజెంటర్‌గా కనిపించడమే కాకుండా, రెడ్ కార్పెట్‌పై తన స్పెషల్ లుక్ తో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆమె డియోర్ సంస్థ రూపొందించిన వైట్ గౌనును ధరించారు. ఈ దుస్తులకు ఉన్న హై స్లిట్, ఫెదర్ లాంటి డీటెయిలింగ్ ఆమె లుక్‌కు మరింత రాయల్ టచ్ ఇచ్చింది. వజ్రాల హారంతో పాటు పాయింటెడ్ బ్లాక్ హీల్స్‌ను జత చేసి ప్రియాంక చాలా సింపుల్‌గా, ఎంతో గ్రేస్‌ఫుల్‌గా కనిపించారు. ఆమె భర్త నిక్ జోనాస్ కూడా క్లాసిక్ బ్లాక్ వెల్వెట్ టక్సేడోలో ప్రియాంకకు సరైన జోడీగా నిలిచారు.

ప్రియాంక చోప్రా, నిక్ జోనాస్​ (ANI)

హాలీవుడ్ స్టార్ల సరసన ప్రియాంక
కేవలం రెడ్ కార్పెట్ మీద మెరవడమే కాకుండా, ఈ ఏడాది అవార్డులను అందించే ప్రజెంటర్‌ల జాబితాలో ప్రియాంక చోప్రా చోటు దక్కించుకున్నారు. రాబర్ట్ డౌనీ జూనియర్, క్రిస్ ఎవాన్స్, నికోల్ కిడ్మాన్, అన్నే హాత్వే వంటి హాలీవుడ్ హేమాహేమీలతో కలిసి ఆమె వేదికపై అవార్డులను ప్రదానం చేశారు. ఉత్తమ అంతర్జాతీయ ఫీచర్‌ ఫిల్మ్‌ పురస్కారాన్ని అందజేశారు. ఆ వేడుకకు వెళ్లడానికి ముందు తన డ్రెస్సింగ్ రూమ్ నుంచి తీసుకున్న ఫోటోలను, వీడియోలను ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్‌లో పంచుకున్నారు. తన టీమ్ సభ్యులు తనను ఎలా సిద్ధం చేశారో చూపిస్తూ ఫ్యాన్స్‌కు అప్‌డేట్స్ ఇచ్చారు.

ఆస్కార్ రెడ్ కార్పెట్‌పై ప్రియాంక చోప్రా, నిక్ జోనాస్ జంట కెమెరా కళ్లకు పనిచెప్పారు. పాపరాజీలకు ఫోజులు ఇస్తూ, ఒకరి చేతిని మరొకరు పట్టుకుని నడుస్తున్న వారి ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. వారిద్దరి మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ, ఆ క్లాసిక్ రెడ్ కార్పెట్ లుక్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంది. పీసీ మేకప్ ఎంతో సాఫ్ట్‌గా, గ్లోయింగ్‌గా ఉండటంతో పాటు ఆమె హెయిర్ స్టైల్ కూడా ఎంతో సింపుల్‌గా, స్లీక్‌గా ఉంది.

వింటేజ్ వాలెంటినోలో ఈషా అంబానీ- రాయల్ ఎంట్రీ
భారతీయ వ్యాపార దిగ్గజం ముకేశ్ అంబానీ కుమార్తె ఈషా అంబానీ కూడా ఆస్కార్ వేడుకల్లో తనదైన ముద్ర వేశారు. ఆమె వాలెంటినో రూపొందించిన వింటేజ్ కలెక్షన్ దుస్తులను ఎంచుకున్నారు. షాంపేన్ టోన్ బేస్ మీద డెలికేట్ ఫ్లోరల్ ఎంబ్రాయిడరీ ఉన్న ఆ స్ట్రాప్‌లెస్ గౌనులో ఆమె చాలా హుందాగా కనిపించారు. లొరైన్ స్క్వార్ట్జ్ డిజైన్ చేసిన జ్యువెలరీ, చోకర్ నెక్లెస్ ఆమె అందాన్ని రెట్టింపు చేశాయి. ఆమె తన భర్త ఆనంద్ పిరమాల్‌తో కలిసి రెడ్ కార్పెట్‌పై సందడి చేశారు.

ఈషా అంబానీ, ఆనంద్ పిరమాల్‌ (ANI)

అకాడమీ మ్యూజియంలో ఈషా
ఆస్కార్ వేడుకలకు ముందు ఈషా అంబానీ అకాడమీ మ్యూజియం ఆఫ్ మోషన్ పిక్చర్స్‌ను సందర్శించారు. అక్కడ మ్యూజియం డైరెక్టర్, ప్రెసిడెంట్ అమీ హోమ్మాతో ఆమె భేటీ అయ్యారు. ఈ సమావేశంలో సినిమా, కళలు, సాంస్కృతిక కథనాలపై వారిద్దరూ సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ఆ సమయంలో ఇషా చాలా క్యాజువల్‌గా, తెల్లటి షర్ట్, డెనిమ్ ప్యాంట్‌లో ఎంతో కాన్ఫిడెంట్‌గా కనిపించారు. సినిమా రంగంపై తనకున్న ఆసక్తిని, వ్యాపారవేత్తగా కళా రంగానికి అందిస్తున్న సహకారాన్ని ఈ సందర్భంగా ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు.

