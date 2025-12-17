ఆస్కార్ షార్ట్లిస్ట్లోకి ఇండియన్ మూవీ- బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ విభాగంలో జాన్వీ సినిమా
Published : December 17, 2025 at 9:43 AM IST
Homebound Secures Oscar Shortlist : 2026 ఆస్కార్ అవార్డ్స్కు అధికారిక ఎంట్రీ పొందిన ఇండియన్ సినిమా 'హోమ్బౌండ్' మరో ముందడుగు వేసింది. 'ది బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్' విభాగంలో షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యింది. ఈ విషయాన్ని నిర్మాణ సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇది భారతీయ సినీ రంగానికి ఓ మైలురాయిగా నిలుస్తుందని పేర్కొంది. జాన్వీకపూర్, ఇషాన్ కట్టర్, విశాల్ జెత్వా ఈ చిత్రంలో నటించిన విషయం తెలిసిందే.
తాజాగా ఆస్కార్స్ అకాడమీ 12 విభాగాల్లో పోటీపడుతున్న చిత్రాలను షార్ట్లిస్ట్ చేసింది. అందులో హోమ్బౌండ్ చిత్రం ఉండడంతో సినీ ప్రియులు చాలా సంబరపడుతున్నారు. వాస్తవానికి మొదటిగా, 'ది బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్' విభాగంలో మొత్తం 15 చిత్రాలను షార్ట్ లిస్ట్ చేశారు. తరువాత వీటిని 5కు తగ్గించారు. తుది జాబితాను 2026 జనవరి 22న ప్రకటిస్తారు. వచ్చే ఏడాది మార్చి 15న జరగనున్న ఆస్కార్ వేడుకల్లో ఆ ఐదు చిత్రాల్లో ఒకటి ఆస్కార్ సొంతం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ప్రపంచస్థాయి అవార్డుల బరిలో తమ సినిమా ఉండడంతో హోమ్బౌండ్ చిత్ర బృందం ఆనందం వ్యక్తం చేసింది. చిత్ర నిర్మాత కరణ్జోహాల్ సోషల్ మీడియా వేదిగా, సినిమాను ఆదరించిన వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.
ఇంతకీ కథేంటి?
ఇద్దరు స్నేహితులు పోలీసులు కావాలని కలలు కంటారు. కానీ ఆ సమయంలో వారికి కుల, మత వివక్షలు ఎదురవుతాయి. వీటికి వ్యతిరేకంగా వాళ్లిద్దరూ చేసిన పోరాటమే ఈ సినిమా కథ. ఈ చిత్రానికి నీరజ్ ఘైవాన్ దర్శకత్వం వహించారు. వాస్తవానికి ఈ చిత్రం కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కు ఎంపికైన ఏకైక ఇండియన్ సినిమాగా నిలిచింది. ప్రస్తుతం నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.