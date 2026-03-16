ఆస్కార్ రేస్​లో 24 సినిమాలు- అయినా ఒక్క అవార్డు దక్కలేదు- కారణం ఏంటి?

ఈసారి అస్కార్ అవార్డు రేసులో నిలిచిన 24 భారతీయ సినిమాలు - ఒక్క మూవీ షార్ట్​ లిస్ట్- కానీ ఈసారీ నిరాశే!

Oscar Awards 2026
Published : March 16, 2026 at 12:55 PM IST

Oscar Awards 2026 : గత కొంతకాలంగా ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీ దూసుకెళ్తోంది. దేశాల సరిహద్దులను దాటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతీయ మూవీస్ సత్తా చాటుతున్నాయి. అయితే ఈ ఏడాది కూడా అస్కార్‌ను కొల్లగొట్టేందుకు 24 భారతీయ సినిమాలు ప్రయత్నించాయి. కానీ ఏవీ ఆ పురస్కారాన్ని అందుకోలేదు. ఈ క్రమంలో అస్కార్ రేస్‌లో నిలిచిన సినిమాలేవి? మరి అవార్డును దక్కించుకోవడంలో అవి ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాయి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

ఆస్కార్ నామినేషన్స్​లో 24 సినిమాలు
'ఐ వాంట్ టు టాక్', 'తన్వీ ది గ్రేట్', 'ది బెంగాల్ ఫైల్స్', 'హోంబౌండ్', 'కేసరి చాప్టర్ 2', 'ఫూలే', 'పైర్' వంటి హిందీ చిత్రాలు భారత్ తరఫున 'ది బెస్ట్ ఇంటర్నేషన్ ఫీచర్' విభాగంలో అధికారిక ఎంట్రీకి నామినేషన్ పొందాయి. 'కన్నప్ప', 'పుష్ప 2', 'గాంధీ తాత చెట్టు', 'కుబేర', 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' వంటి తెలుగు మూవీస్, 'సూపర్‌బాయ్స్ ఆఫ్ మాలేగావ్', 'స్థల్', 'సాంబర్ బోండా', 'దశావతార్', 'వన్వాస్', 'నీరు', 'ఆటా థంబైచా నాయ్' వంటి మరాఠీ సినిమాలు అస్కార్ బరిలో నిలిచాయి. ఇంకా ఇతర భాషల సినిమాలు కూడా అధికారిక ఎంట్రీ పొందాయి.

షార్ట్‌లిస్ట్ అయిన 'హోంబౌండ్'
'ది బెస్ట్ ఇంటర్నేషన్ ఫీచర్' విభాగంలో మొత్తం 24 భారతీయ సినిమాలు బరిలో నిలిచాయి. అయితే నీరజ్ ఘయ్వాన్ దర్శకత్వం వహించిన 'హోంబౌండ్' సినిమానే ఆస్కార్‌ ఎంపికలో కీలకమైన షార్ట్‌లిస్ట్‌ జాబితాలో చోటు దక్కించుకొంది. ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ నటులు ఇషాన్ ఖట్టర్, జాన్వీ కపూర్, విశాల్ జేత్వా యాక్ట్ చేశారు. ఈ మూవీలో సామాజిక సమస్యలతో పాటు భావోద్వేగ అంశాలు ఉండటమే దానికి అదనపు ప్లస్ అని నిపుణులు అంచనా వేశారు.

పుష్ప-2కు దక్కని ఛాన్స్
సుకుమార్ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా తెరకెక్కిన మూవీ 'పుష్ప-2'. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సత్తా చాటింది. బాక్సాఫీసు వద్ద కాసుల వర్షాన్ని కురిపించింది. పుష్ప-2 ఉత్తమ చిత్రం, సినిమాటోగ్రఫీ, మ్యూజిక్, సౌండ్ విభాగాల్లో ఎంట్రీ పొందింది. అయినా అస్కార్‌ను కొల్లగొట్టలేకపోయింది. 'బంగాల్ ఫైల్స్' ఉత్తమ చిత్రం, స్క్రీన్‌ప్లే విభాగంలో ఎంట్రీ ఇచ్చింది, కానీ ఫలితం లేకపోయింది.

కాంతార, మహావతార్ నరసింహకు ఎదురుదెబ్బే
అలాగే ఈ ఏడాది ఆస్కార్‌ బరిలో హోంబలే ఫిల్మ్స్‌ నిర్మించిన రెండు సినిమాలు పోటీపడ్డాయి. అవే 'కాంతార చాప్టర్‌-1', 'మహావతార్‌ నరసింహ'. ఆస్కార్‌ అవార్డ్స్‌ల జనరల్‌ ఎంట్రీలో ఈ మూవీస్ చోటు దక్కించుకున్నాయి. దీంతో ఉత్తమ నటుడు, ఉత్తమ నటి, ఉత్తమ డైరెక్టర్‌తో పాటు నిర్మాత, స్క్రీన్‌ప్లే, ప్రొడక్షన్‌ డిజైన్‌, సినిమాటోగ్రఫీ వంటి ఇతర కేటగిరీల్లోనూ ఇవి పోటీపడ్డాయి. కానీ విజేతగా నిలవలేకపోయాయి. మరోవైపు, చిన్న సినిమాగా వచ్చి బ్లాక్‌బస్టర్ కొట్టిన సినిమా 'టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ'. ఈ సినిమా బెస్ట్ సినిమా కేటగిరీలో ఎంట్రీ పొందింది. కానీ విజేతగా నిలవలేకపోయింది.

భారత్ తరఫున అస్కార్ విజేతలు
భారతదేశం తరఫున తొలిసారి ఆస్కార్‌ అవార్డును అందుకున్నారు భాను అథైయా. 1983లో నిర్వహించిన 55వ ఆస్కార్‌ వేడుకల్లో ఆమె ఆ పురస్కారం దక్కించుకున్నారు. 1982లో విడుదలైన 'గాంధీ' సినిమాకిగానూ బెస్ట్‌ కాస్ట్యూమ్‌ డిజైన్‌ విభాగంలో ఆ ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డును భాను పొందారు. అలాగే దర్శక దిగ్గజం సత్యజిత్‌ రే సినీ రంగానికి చేసిన విశేష సేవలను గుర్తించిన 'అకాడమీ ఆఫ్‌ మోషన్‌ పిక్చర్‌ ఆర్ట్స్‌ అండ్‌ సైన్సెస్' 1992లో ఆయనకు ఆనరరీ అవార్డు (గౌరవ పురస్కారం)ను అందించింది.

2009లో జరిగిన 81వ ఆస్కార్‌ వేడుకలో భారత్ సత్తాచాటింది. ఏకంగా మూడు అస్కార్ అవార్డులను ముగ్గురు భారతీయులు దక్కించుకున్నారు. 'స్లమ్‌డాగ్‌ మిలీనియర్‌' చిత్రానికిగానూ 'బెస్ట్‌ సౌండింగ్‌ మిక్సింగ్‌' కేటగిరీలో రసూల్‌, రిచర్డ్‌ ప్రైక్‌, ఇయాన్‌ ట్యాప్‌తో కలిసి ఆస్కార్‌ పురస్కారం పొందారు. అలాగే గేయ రచయిత గుల్జార్‌ 'జయహో' (స్లమ్‌డాగ్‌ మిలియనీర్‌) బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ విభాగంలో అస్కార్‌ను అందుకున్నారు. స్లమ్‌డాగ్‌ మిలియనీర్‌ చిత్రానికిగానూ బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ (జయహో), బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ స్కోర్‌ విభాగాల్లో ఏఆర్ రెహమాన్‌కు ఆస్కార్‌ దక్కింది. ఇక 2023లో 'నాటు నాటు బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ కేటగిరిలో ఉత్తమ పాటగా నిలిచింది. దీంతో అస్కార్‌ను ఒడిసిపట్టింది.

గ్రాండ్​గా ఆస్కార్‌ అవార్డుల సెర్మనీ- చరిత్రలో ఏడోసారి 'టై'- బెస్ట్ మూవీ ఏంటంటే?

ఆస్కార్ రెడ్ కార్పెట్‌పై భారతీయ తారల మెరుపులు- ప్రియాంక చోప్రా, ఈషా అంబానీ స్టైలిష్ ఎంట్రీ

