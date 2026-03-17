ఆస్కార్ అవార్డును అమ్మవచ్చా? దాని వాల్యూ కేవలం ఒకే ఒక్క డాలరా? షాకింగ్ నిజాలు మీకోసం!

నిబంధనల ప్రకారం అవార్డును అమ్మాలనుకుంటే ముందుగా అకాడమీకే ఆఫర్ - ఒకే ఒక్క డాలర్ చెల్లించి తిరిగి అకాడమీకి ట్రోఫీ - 1951వ సంవత్సరం నుంచి అమలులోకి వచ్చిన రూల్1951

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 17, 2026 at 2:43 PM IST

Oscar Award Selling Rules : సినిమా రంగంలో అత్యున్నత పురస్కారం ఆస్కార్. ఆ బంగారు విగ్రహాన్ని చేతుల్లో పట్టుకోవాలని ప్రతి నటుడు, సాంకేతిక నిపుణుడు కలలు కంటాడు. అయితే, ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమైన ఆస్కార్ గెలిచిన తర్వాత ఆ అవార్డును ఒకవేళ ఎవరైనా అమ్ముకోవాలని అనుకుంటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? కోట్లాది రూపాయల విలువైన ఆ విగ్రహం ధర వింటే ఎవరైనా ముక్కున వేలేసుకోవాల్సిందే. ప్రపంచం గర్వించే ఆ పురస్కారం వెనుక ఉన్న వింత నిబంధనలు, ఆ ట్రోఫీ అసలు ధర ఎంతో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోవడం ఖాయం. అకాడమీ ఆఫ్ మోషన్ పిక్చర్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్ దీనిపై కొన్ని విచిత్రమైన షరతులను విధిస్తోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే.

ఆస్కార్ విక్రయంపై అకాడమీ నియమాలు
ఆస్కార్ అవార్డును మార్కెట్‌లో ఇష్టానుసారంగా అమ్మడం సాధ్యం కాదు. ఈ అవార్డులను అందించే 'అకాడమీ ఆఫ్ మోషన్ పిక్చర్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్' దీనిపై చాలా కఠినమైన నియమాలను రూపొందించింది. ఈ పురస్కారాన్ని కేవలం గౌరవానికి చిహ్నంగానే చూడాలని, దాన్ని ఒక వ్యాపార వస్తువులా మార్చకూడదని అకాడమీ భావిస్తోంది. అందుకే ఆస్కార్ గెలిచిన ఎవరైనా సరే ఆ విగ్రహాన్ని అమ్ముకోవాలని భావిస్తే కొన్ని నిబంధనలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. వీటిని ఉల్లంఘిస్తే చట్టపరమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.

ఒక డాలర్ ధరకే వెనక్కి ఇవ్వాలి
ఆస్కార్ విక్రయానికి సంబంధించి 1951లో ఒక ప్రత్యేక నిబంధనను తీసుకువచ్చారు. దీని ప్రకారం, ఏదైనా ఆస్కార్ విజేత తన అవార్డును విక్రయించాలనుకుంటే, ముందుగా దాన్ని అకాడమీకే ఆఫర్ చేయాలి. అత్యంత విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే, అకాడమీ ఆ ట్రోఫీని కేవలం ఒకే ఒక్క డాలర్ చెల్లించి తిరిగి తీసుకుంటుంది. అంటే, అధికారికంగా ఒక ఆస్కార్ ట్రోఫీ విలువ కేవలం ఒక డాలర్ మాత్రమే అన్నమాట. అవార్డు గౌరవాన్ని కాపాడటం కోసం అలాగే అది బహిరంగంగా వేలం పడకుండా చూడటం కోసమే ఈ రూల్‌ను అమల్లోకి తెచ్చారు.

పాత అవార్డులకు రూల్ వర్తించదు
అయితే ఈ 'ఒక డాలర్' నిబంధన కేవలం 1951 తర్వాత వచ్చిన అవార్డులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. అంతకంటే ముందు అంటే 1951 కంటే మునుపు బహుకరించిన ఆస్కార్ ట్రోఫీలను మాత్రం వేలంలో అమ్ముకోవచ్చు. అలా అమ్మకానికి వచ్చిన కొన్ని పాత విగ్రహాలు వేలంలో లక్షలాది డాలర్ల ధర పలికాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇవి వందల కోట్ల రూపాయల ధర కూడా పలికిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. కానీ ఆధునిక కాలంలో ఆస్కార్ గెలిచిన వారు మాత్రం కేవలం ఒక డాలర్ ధరకే పరిమితం కావాల్సి ఉంటుంది.

మెరిసేది బంగారం.. బరువు తెలిస్తే షాక్
ఆస్కార్ విగ్రహం చూడటానికి ఎంతో అందంగా, మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. దీని ఎత్తు దాదాపు 13.5 అంగుళాలు ఉంటుంది. బరువు విషయానికి వస్తే ఇది సుమారు 3.8 కిలోగ్రాములు ఉంటుంది. ఈ విగ్రహాన్ని కాంస్యంతో తయారు చేసి, దానిపై 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారు పూతను పూస్తారు. కేవలం తయారీ ఖర్చును బట్టి చూసినా దీని విలువ వేలల్లో ఉంటుంది. కానీ అకాడమీ రూల్ బుక్ ప్రకారం మాత్రం దీని విలువ ఒక డాలర్ కంటే ఎక్కువ కాదు.

ప్రతిష్టను కాపాడేందుకే ఈ కఠిన నియమాలు
ఆస్కార్ అవార్డును ఒక కమర్షియల్ వస్తువుగా మార్చడం అకాడమీకి అస్సలు ఇష్టం ఉండదు. ఒకవేళ ఇష్టానుసారంగా వీటిని అమ్మడానికి అనుమతిస్తే, అది అవార్డు విలువను తగ్గిస్తుందని అకాడమీ భయపడుతుంది. అందుకే అంతర్జాతీయ స్థాయి గౌరవాన్ని కాపాడేందుకు ఇలాంటి నిబంధనలను రూపొందించారు. విజేతలు ఆ ట్రోఫీని కేవలం ఒక జ్ఞాపికగా మాత్రమే ఉంచుకోవాలి తప్ప, దానితో లాభాలు పొందాలని చూడకూడదు. ఈ క్రమశిక్షణ వల్లే ఆస్కార్‌కు ఇప్పటికీ అంతటి క్రేజ్ ఉంది.

ఆస్కార్ ట్రోఫీ అనేది ప్రతి సినిమా కళాకారుడికి వెలకట్టలేనిది. కానీ నిబంధనల ప్రకారం చూస్తే అది కేవలం ఒక డాలర్ విలువ కలిగిన విగ్రహం మాత్రమే. మార్కెట్‌లో దానికి ఆర్థికంగా పెద్దగా విలువ లేకపోయినా, అది ఇచ్చే కీర్తి ప్రతిష్టలు మాత్రం డబ్బు కంటే గొప్పది అని ప్రజల్లో కూడా ఒక గుర్తింపు ఉంది. ఆ గౌరవం ముందు ఎన్ని కోట్లు ఉన్నా సరిపోవు అనేది అకాడమీ ఉద్దేశ్యం. అందుకే దాన్ని ఓపెన్ మార్కెట్‌లో అమ్ముకోకుండా అడ్డుకట్ట వేస్తున్నారు.

ఆస్కార్ రేస్​లో 24 సినిమాలు- అయినా ఒక్క అవార్డు దక్కలేదు- కారణం ఏంటి?

ఆస్కార్స్ చరిత్రలో సంచలనం- 98ఏళ్ల రికార్డును సమం చేసిన స్టార్ హీరో- ఆ ఒక్క హీరోయిన్ తర్వాత ఆయనే!

