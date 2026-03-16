ఆస్కార్ వేదికపై దివంగత నటుడు కోట శ్రీనివాసరావుకు ఘన నివాళి
Published : March 16, 2026 at 1:51 PM IST
Oscar Tribute To Kota Srinivasa Rao : ప్రపంచ వేదికపై దివంగత నటుడు కోట శ్రీనివాసరావుకు ఘన నివాళి దక్కింది. లాస్ ఏంజిల్స్లోని డాల్బీ థియేటర్లో జరిగిన 98వ అకాడమీ అవార్డుల వేడుకల్లో తెలుగు దిగ్గజ, విలక్షణ నటుడు కోటకు నివాళులు అర్పించారు. కోటాతో పాటుగా గతేడాది మృతిచెందిన భారతీయ సినీ లెజెండ్స్ ధర్మేంద్ర, మనోజ్ కుమార్, బి.సరోజా దేవికి ఈ గౌరవం దక్కింది.
అయితే అస్కార్ అవార్డుల వేడుకలో ప్రతి ఏటా 'ఇన్ మెమోరియమ్' పేరుతో మృతి చెందిన సినీ లెజెండ్స్కు నివాళులు అర్పిస్తారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా 2025 సంవత్సరంలో మరణించిన నటీనటులకు నివాళులు అర్పించారు. ఈ జాబితాలో మనదేశం నుంచి లిస్ట్లో ధర్మేంద్ర, మనోజ్ కుమార్, బి. సరోజా దేవి, కోట శ్రీనివాస రావు పేర్లు ఉన్నాయి.