ఆస్కార్ వేదికపై దివంగత నటుడు కోట శ్రీనివాసరావుకు ఘన నివాళి

కోట శ్రీనివాసరావుకు ఆస్కార్ అకాడమీ ఘన నివాళి

Kota Srinivasa Rao
Kota Srinivasa Rao (Source : ETV Bharat)
Published : March 16, 2026 at 1:51 PM IST

Oscar Tribute To Kota Srinivasa Rao : ప్రపంచ వేదికపై దివంగత నటుడు కోట శ్రీనివాసరావుకు ఘన నివాళి దక్కింది. లాస్ ఏంజిల్స్‌లోని డాల్బీ థియేటర్‌లో జరిగిన 98వ అకాడమీ అవార్డుల వేడుకల్లో తెలుగు దిగ్గజ, విలక్షణ నటుడు కోటకు నివాళులు అర్పించారు. కోటాతో పాటుగా గతేడాది మృతిచెందిన భారతీయ సినీ లెజెండ్స్ ధర్మేంద్ర, మనోజ్ కుమార్, బి.సరోజా దేవికి ఈ గౌరవం దక్కింది.

అయితే అస్కార్ అవార్డుల వేడుకలో ప్రతి ఏటా 'ఇన్ మెమోరియమ్' పేరుతో మృతి చెందిన సినీ లెజెండ్స్​కు నివాళులు అర్పిస్తారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా 2025 సంవత్సరంలో మరణించిన నటీనటులకు నివాళులు అర్పించారు. ఈ జాబితాలో మనదేశం నుంచి లిస్ట్​లో ధర్మేంద్ర, మనోజ్ కుమార్, బి. సరోజా దేవి, కోట శ్రీనివాస రావు పేర్లు ఉన్నాయి.

KOTA SRINIVASA RAO
KOTA SRINIVASA RAO

