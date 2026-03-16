గ్రాండ్​గా ఆస్కార్‌ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం- ఎవరెవరు సొంతం చేసుకున్నారంటే?

లాస్‌ ఏంజెలెస్‌లో 98 వ ఆస్కార్‌ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

Oscar 2026 Winners (AP)
Published : March 16, 2026 at 6:45 AM IST

Oscar 2026 Winners : ప్రపంచ సినీ పరిశ్రమ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన 98వ అకాడమీ అవార్డుల వేడుక లాస్ ఏంజిల్స్‌లోని డాల్బీ థియేటర్‌లో అత్యంత ఘనంగా జరిగింది. ఈ మెగా ఈవెంట్‌కు ప్రముఖ కమెడియన్, టీవీ హోస్ట్ కోనన్ ఓ బ్రియన్ వరుసగా రెండో ఏడాది హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తూ తనదైన శైలిలో అలరించారు.

సెలబ్రిటీల సందడి
ఇక ఈ ప్రతిష్టాత్మక వేడుకకు హాలీవుడ్​తో పాటు వివిధ ఇండస్ట్రీలకు చెందిన సెలబ్రిటీలు హాజరై సందడి చేశారు. కళ్లు చెదిరే ఔట్​ఫిట్స్​ను ధరించి రెడ్​కార్పెట్​పై మెరిశారు. ప్రస్తుతం వీటికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంక చోప్రా తన భర్తతో కలిసి రెడ్​ కార్పెట్​పై మెరిశారు.

విజేతల జాబితా ఇదే

  • ఉత్తమ సహాయ నటి: ఎమీ మాడిగన్‌ (వెపన్స్‌)
  • ఉత్తమ యానిమేటెడ్‌ ఫీచర్‌ ఫిల్మ్‌: కెపాస్‌ డెమన్‌ హంట్స్‌
  • ఉత్తమ యానిమేటెడ్‌ షార్ట్‌ ఫిల్మ్‌: ది గర్ల్‌ హు క్రైడ్‌ పెరల్స్‌
  • ఉత్తమ కాస్ట్యూమ్‌ డిజైన్‌: ఫ్రాంకిన్‌ స్టన్‌
  • ఉత్తమ మేకప్‌ అండ్‌ హెయిర్‌ స్టైలింగ్‌: ఫ్రాంకిన్‌ స్టన్‌
  • ఉత్తమ క్యాస్టింగ్‌: వన్‌ బ్యాటిల్‌ ఆప్టర్‌ అనదర్‌
  • ఉత్తమ లైవ్‌ యాక్షన్‌ షార్ట్‌ ఫిల్మ్‌: ది సింగర్స్‌, టూ పీపుల్‌ ఎక్ఛ్సేంజ్‌ సలైవా
  • ఉత్తమ స్క్రీన్‌ప్లే : ర్యాన్‌ కూగ్లర్‌
  • ఉత్తమ ఒరిజినల్‌ స్క్రీన్‌ప్లే: సిన్నర్స్‌
  • ఉత్తమ డాక్యుమెంటరీ ఫీచర్‌ ఫిల్మ్‌: మిస్టర్‌. నోబడీ ఎగనెస్ట్‌ పుతిన్‌
  • ఉత్తమ డాక్యుమెంటరీ షార్ట్‌ ఫిల్మ్‌: ఆల్‌ ది ఎంప్టీ రూమ్స్‌

