గ్రాండ్గా ఆస్కార్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం- ఎవరెవరు సొంతం చేసుకున్నారంటే?
లాస్ ఏంజెలెస్లో 98 వ ఆస్కార్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం
Published : March 16, 2026 at 6:45 AM IST
Oscar 2026 Winners : ప్రపంచ సినీ పరిశ్రమ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన 98వ అకాడమీ అవార్డుల వేడుక లాస్ ఏంజిల్స్లోని డాల్బీ థియేటర్లో అత్యంత ఘనంగా జరిగింది. ఈ మెగా ఈవెంట్కు ప్రముఖ కమెడియన్, టీవీ హోస్ట్ కోనన్ ఓ బ్రియన్ వరుసగా రెండో ఏడాది హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తూ తనదైన శైలిలో అలరించారు.
సెలబ్రిటీల సందడి
ఇక ఈ ప్రతిష్టాత్మక వేడుకకు హాలీవుడ్తో పాటు వివిధ ఇండస్ట్రీలకు చెందిన సెలబ్రిటీలు హాజరై సందడి చేశారు. కళ్లు చెదిరే ఔట్ఫిట్స్ను ధరించి రెడ్కార్పెట్పై మెరిశారు. ప్రస్తుతం వీటికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంక చోప్రా తన భర్తతో కలిసి రెడ్ కార్పెట్పై మెరిశారు.
Idols by day. Hunters by night. Oscar winners tonight. KPOP DEMON HUNTERS secures the Oscar for Best Animated Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/J2a58sJ2Ci— The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026
విజేతల జాబితా ఇదే
- ఉత్తమ సహాయ నటి: ఎమీ మాడిగన్ (వెపన్స్)
- ఉత్తమ యానిమేటెడ్ ఫీచర్ ఫిల్మ్: కెపాస్ డెమన్ హంట్స్
- ఉత్తమ యానిమేటెడ్ షార్ట్ ఫిల్మ్: ది గర్ల్ హు క్రైడ్ పెరల్స్
- ఉత్తమ కాస్ట్యూమ్ డిజైన్: ఫ్రాంకిన్ స్టన్
- ఉత్తమ మేకప్ అండ్ హెయిర్ స్టైలింగ్: ఫ్రాంకిన్ స్టన్
- ఉత్తమ క్యాస్టింగ్: వన్ బ్యాటిల్ ఆప్టర్ అనదర్
- ఉత్తమ లైవ్ యాక్షన్ షార్ట్ ఫిల్మ్: ది సింగర్స్, టూ పీపుల్ ఎక్ఛ్సేంజ్ సలైవా
- ఉత్తమ స్క్రీన్ప్లే : ర్యాన్ కూగ్లర్
- ఉత్తమ ఒరిజినల్ స్క్రీన్ప్లే: సిన్నర్స్
- ఉత్తమ డాక్యుమెంటరీ ఫీచర్ ఫిల్మ్: మిస్టర్. నోబడీ ఎగనెస్ట్ పుతిన్
- ఉత్తమ డాక్యుమెంటరీ షార్ట్ ఫిల్మ్: ఆల్ ది ఎంప్టీ రూమ్స్