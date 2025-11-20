ఇండియా నెం.1గా ప్రభాస్- లిస్ట్లో బన్నీ, తారక్- పాపులర్ సెలబ్రిటీలు వీళ్లే!
లేటెస్ట్ ఓర్మాక్స్ పాపులర్ స్టార్స్ లిస్ట్ రిలీజ్- టాప్ 3లో పూర్తిగా సౌత్ హీరోల డామినేషన్
Published : November 20, 2025 at 8:21 PM IST
Ormax Most Popular Actor : ప్రముఖ మీడియా సంస్థ ఆర్మాక్స్ (Ormax) తాజాగా విడుదల చేసిన మోస్ట్ పాపులర్ సెలబ్రిటీల జాబితాలో మరోసారి తెలుగు తారల హవా కనిపించింది. 2025 అక్టోబర్కు సంబంధించి పాపులర్ నటీనటుల లిస్ట్ను ఆర్మాక్స్ గురువారం రిలీజ్ చేసింది. ఈ లిస్ట్లో టాలీవుడ్ స్టార్ల పేర్లు మార్మోగిపోయాయి. మోస్ట్ పాపులర్ హీరో లిస్ట్లో పాన్ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ మరోసారి టాప్ ప్లేస్ దక్కించుకున్నారు.
మరోసారి టాలీవుడ్ హవా
తాజా లిస్ట్లో తెలుగు హీరోల హవా కొనసాగింది. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలను వెనక్కినెట్టి మన తారలు అత్యుత్తమ ర్యాంకులు సాధించారు. దీంతో బాలీవుడ్ బాద్షా షారుక్ ఖాన్కు మరోసారి నిరాశే మిగిలింది. ఆయన మరోసారి టాప్ 3లో స్థానం దక్కించుకోలేదు. తాజా లిస్ట్లో షారుక్ నాలుగో పొజిషన్లో ఉన్నారు. ఇక తమిళ సూపర్ స్టార్ రెండో ప్లేస్ దక్కించుకోగా, అల్లు అర్జున్ మూడో స్థానంలో ఉన్నారు.
- ప్రభాస్ : హిట్టు, ప్లాపులతో సంబంధం లేకుండా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ప్రభాస్ రేంజ్ ఏంటో మరోసారి రుజువైంది. 'స్పిరిట్', 'ఫౌజీ' వంటి భారీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్న ప్రభాస్ దేశంలోనే మోస్ట్ పాపులర్ స్టార్గా అగ్రస్థానంలో నిలిచారు
- విజయ్ : రాజకీయాల్లోకి వెళ్తున్నా, తమిళనాడుతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా దళపతి విజయ్ క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ఆయన రెండో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు
- అల్లు అర్జున్ : 'పుష్ప' సినిమాతో నార్త్ ఆడియన్స్ గుండెల్లో గూడు కట్టుకున్న ఐకాన్ స్టార్, 'పుష్ప 2' హైప్తో మూడో స్థానంలో నిలిచారు
టాప్ 10లో టాలీవుడ్ జాతర
టాప్ 10 లిస్టును గమనిస్తే, ఇది ఓవరాల్ ఇండియన్ సెలబ్రిటీల లిస్టా లేద టాలీవుడ్ లిస్టా అనేలా ఉంది. ఎందుకంటే బాలీవుడ్ నుంచి కేవలం ఇద్దరే (షారుక్ ఖాన్ 4వ, సల్మాన్ ఖాన్ 10వ) ఇందులో ఉన్నారు. మిగతా ఆరుగురు మన తెలుగు హీరోలే. ప్రభాస్, అల్లు అర్జున్ టాప్- 3లో ఉండగా, అజిత్ కుమార్ ఐదో స్థానంలో నిలిచారు. ఆ తర్వాత వరుసగా మన తెలుగు హీరోల హవా నడిచింది. ఎన్టీఆర్ ఆరో స్థానంలో, రాజమౌళితో గ్లోబల్ సినిమాకు రెడీ అవుతున్న మహేశ్ బాబు ఏడో స్థానంలో ఉన్నారు. గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ఎనిమిదో స్థానంలో ఉండగా, పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ తొమ్మిదో స్థానంలో నిలిచి తన క్రేజ్ ఏంటో ప్రూవ్ చేశారు.
Ormax Stars India Loves: Most popular male film stars in India (Oct 2025) #OrmaxSIL pic.twitter.com/kFzRyAcSyH— Ormax Media (@OrmaxMedia) November 20, 2025
మారుతున్న ట్రెండ్
ఎలాంటి రిపోర్టులు వచ్చినా ఒకప్పుడు ఖాన్ త్రయం (షారుఖ్, సల్మాన్, అమీర్) లేని టాప్ లిస్ట్ ఉండేది కాదు. కానీ ఇప్పుడు అమీర్ ఖాన్ టాప్ 10లో కూడా లేరు. సల్మాన్ ఖాన్ చివరి స్థానానికి పరిమితమయ్యారు. దీన్ని బట్టి నార్త్ ఆడియన్స్ కూడా ఇప్పుడు మాస్, ఎమోషన్, లార్జర్ దేన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్ కోరుకుంటున్నారని అర్థమవుతోంది. ఆ కంటెంట్ ఇవ్వడంలో మన సౌత్ డైరెక్టర్లు, హీరోలు సక్సెస్ అయ్యారు కాబట్టే, ఇప్పుడు ఇండియన్ సినిమా అంటే బాలీవుడ్ కాదు, టాలీవుడ్ అని గర్వంగా చెప్పుకునే రోజు వచ్చింది.
ఓర్మాక్స్ టాప్ 10 లిస్ట్ (అక్టోబర్ 2025)
- ప్రభాస్
- విజయ్
- అల్లు అర్జున్
- షారుక్ ఖాన్
- అజిత్ కుమార్
- జూనియర్ ఎన్టీఆర్
- మహేశ్ బాబు
- రామ్ చరణ్
- పవన్ కల్యాణ్
- సల్మాన్ ఖాన్
ఇండియా నెం 1 హీరోగా ప్రభాస్- టాప్లోనే సమంత- మోస్ట్ పాపులర్ స్టార్స్!
షారుక్, సల్మాన్ను బీట్ చేసిన ప్రభాస్, బన్నీ- ఇండియా నెం 1హీరో మన డార్లింగే!