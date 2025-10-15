OTTలోకి పవన్ 'OG' సినిమా- స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
'దే కాల్ హిమ్ ఓజీ' ఓటీటీలోకి వస్తున్న తేదీ ఖరారు!
Published : October 15, 2025 at 9:03 AM IST
OG OTT Release Date : పవన్ కల్యాణ్ నటించిన తాజా బ్లాక్బస్టర్ 'దే కాల్ హిమ్ ఓజీ' థియేటర్లలో మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంది. సెప్టెంబర్ 25న విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.300 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన తెలుగు చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ సినిమా, విడుదలైన కొన్ని వారాల తరువాత కూడా మంచి రన్ కొనసాగించింది.
నెట్ఫ్లిక్స్ భారీ మొత్తానికి సొంతం
ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన డిజిటల్ హక్కులను నెట్ఫ్లిక్స్ భారీ మొత్తానికి సొంతం చేసుకున్నది. ప్రైమ్ వీడియో, జీ5, జియో హాట్స్టార్లతో పోలిస్తే, నెట్ఫ్లిక్స్ ఇటీవలి కాలంలో పెద్ద సినిమాలకు అధిక ధర చెల్లించి రైట్స్ పొందింది. కానీ కేవలం నాలుగు వారాల థియేట్రికల్ విండోతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటుంది. 'ఓజీ' కూడా అదే పద్ధతిని అనుసరించింది.
అక్టోబర్ 23వ తేదీ
DVV ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రకారం, ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 23వ తేదీ గురువారం నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులోకి రానునుంది. అంటే థియేటర్లలో విడుదలైన నాలుగు వారాలకే ప్రేక్షకులు తమ ఇంట్లోనే ఈ మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ను ఆస్వాదించవచ్చు. అయితే, ఈ తక్కువ గ్యాప్ వల్ల పెద్ద తెరపై సినిమా చూసే అనుభవం తగ్గివచ్చని కొందరు సినీప్రేమికులు భావిస్తున్నారు.
డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అధికారిక ప్రకటన
'ఓజీ' ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటిదాకా రూ. 325+ కోట్లు గ్రాస్ వసూల్ చేసింది. ఈ విషయాన్ని చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ డీవీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. 'ఓజీ'కి ప్రస్తుతం ఉన్న జోరు ఇలాగే కొనసాగితే ఈజీగా రూ. 350 కోట్ల మార్క్ అందుకుంటుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేసిన పోస్టర్లో, 'నో రూల్స్, లో లాస్, ఓన్లీ గంభీరాస్ లా!' అంటూ స్టైల్గా హైప్ను పెంచింది. ఇందులో పవన్ యాక్షన్ సీన్స్ ఫ్యాన్స్కు పండగలా అనిపిస్తున్నాయి. చాలా కాలం తర్వాత పవన్ నుంచి ఫుల్ లెంగ్త్ మాస్ యాక్షన్ రావడం వల్ల ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ మాస్ స్టామినా మరోసారి 'ఓజీ' సినిమాతో రుజువైంది.
ఓజీ'ని మిస్ అయిన వారు
యంగ్ డైరెక్టర్ సుజిత్ ఈ సినిమాను ముంబయి మాఫియా, గ్యాంగ్స్టర్ నేపథ్యంలో తెరెక్కించారు. ఈ చిత్రంలో పవన్ కల్యాణ్తో పాటు ఇమ్రాన్ హష్మి, ప్రియాంక అర్లు మోహన్, నేహా షెట్టి, అర్జున్ దాస్, శ్రీయా రెడ్డి, ప్రకాష్ రాజ్ ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రాన్ని సుజీత్ దర్శకత్వంలో, డీవీవీ దానయ్య, కల్యాణ్ దాసరి నిర్మించగా, సంగీతం తమన్ ఎస్. అందించారు. 'ఓజీ'ని మిస్ అయిన వారు – అక్టోబర్ 23న నెట్ఫ్లిక్స్లో చూడవచ్చు!
