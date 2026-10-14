పవన్ కల్యాణ్ 'ఓజీ' విలన్కు తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం!- సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్
బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మీకి షూటింగ్ సెట్స్లో తృటిలో ప్రమాదం తప్పింది. దీనికి సంబంధించిన ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది.
Published : October 14, 2026 at 7:09 PM IST
OG Villain Imran Hashmi Accident : బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మీకి త్రుటిలో ప్రమాదం తప్పింది. ఆయన నటిస్తోన్న 'గన్మాస్టర్ G9' మూవీ సెట్స్లో ఓ భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ను తీస్తుండగా ఓ ప్రమాదం జరిగింది. క్రేన్కు వేలాడదీసిన ఎస్యూవీ గాల్లో పల్టీలు కొడుతుండగా కింద పార్క్ చేసి ఉన్న వ్యాన్పై అమాంతం పడింది. అయితే ఈ ఘటనపై మూవీటీమ్ నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. కానీ ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఎలా జరిగిందంటే?
'గన్మాస్టర్ G9' సినిమా క్లైమాక్స్ సన్నివేశాల స్టంట్ కోసం ఓ ఎస్యూవీని క్రేన్ సాయంతో గాల్లోకి వేలాడ తీశారు. ఈ స్టంట్ ప్రారంభించే ముందు మూవీటీమ్ కౌంట్డౌన్ కూడా ఇచ్చింది. కానీ వారెవరు ఊహించిన విధంగా కారు గాల్లో తిరుగుతున్న సమయంలో అదుపు తప్పి కింద ఉన్న వ్యాన్పై బలంగా పడింది. ఆ టైమ్లో ఆ వ్యాన్కు అతి దగ్గర్లోనే ఇమ్రాన్ హష్మీ ఉన్నట్లు సమాచారం. దాంతో చిత్ర బృందం ఒక్కసారిగా అలర్ట్ అయింది.
🚨 A CAR CRASHED JUST INCHES FROM EMRAAN HASHMI’S FACE! 😱 What was meant to be a controlled car-flip stunt nearly turned into a real-life nightmare! The suspended car suddenly gave way and came crashing down—JUST ONE FOOT FROM EMRAAN’S FACE! 💥 One split second could have changed EVERYTHING. Absolutely TERRIFYING! 😨 #EmraanHashmi #Bollywood #NearMiss #StuntGoneWrong #BehindTheScenes— Amit Karn (@amitkarn99) October 13, 2026
ఈ ప్రమాదంలో అదృష్టవశాత్తు ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని తెలుస్తోంది. దర్శకుడు ఆదిత్య దత్ ఈ 'గన్మాస్టర్ G9' మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో ఇమ్రాన్ హష్మీతో పాటు జెనీలియా నటిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా అపారశక్తి ఖురానా, అభిషేక్ సింగ్ తదితరులు కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి గ్లింప్స్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో ఇమ్రాన్ హష్మీ క్యారెక్టర్ను మాత్రమే రివీల్ చేశారు. డైరీ ఫామ్ యజమాని ఈశ్వర్గా ఇమ్రాన్ హష్మీ అలరించనున్నారు. ఈ యాక్షన్ చిత్రాన్ని నవంబర్ 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
ఇమ్రాన్ హష్మీ చేస్తున్న సినిమాలివే!
ఇమ్రాన్ హష్మీ హిందీతో పాటు తెలుగులో అడివి శేష్ హీరోగా రూపొందుతున్న గూఢచారి2 సినిమాలోనూ ఓ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఈ యాక్షన్ స్పై థ్రిల్లర్ ముస్తాబవుతోంది. వినయ్ కుమార్ సిరిగినీడి ఈ మూవీని డైరెక్ట్ చేస్తుండగా, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై టీజీ విశ్వప్రసాద్ ఈ సినిమాను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇవే కాకుండా 'రూహ్' అనే మ్యూజికల్ హారర్ బ్యాక్డ్రాప్లో సినిమాను చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి మయాంక్ శర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అక్టోబర్ 31 ఈ సినిమా విడుదల కానుంది. ఇక ఇమ్రాన్ హష్మీ కెరీర్లో మైలురాయిగా నిలిచిన జన్నత్ ఫ్రాంఛైలో మూడా పార్ట్ ప్రస్తుతం స్క్రిప్ట్ వర్క్ దశలో ఉంది. ఇలా వరుస సినిమాలతో ఇమ్రాన్ హష్మీ ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. 2007లో విడుదలైన క్లాసిక్ యాక్షన్ డ్రామా 'ఆవారాపన్' కు సీక్వెల్గా 'ఆవారాపన్2' ఇటీవల ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చింది. ఇందులో ఇమ్రాన్ హష్మీ నటనకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. ఆగస్టు 14న రిలీజైన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 200+కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లను అందుకుని మంచి విజయం సాధించింది.
ఓజీలో విలన్ రోల్తో తెలుగులో మంచి గుర్తింపు
పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా నటించిన ఓజీలో 'ఓమీ' అనే పవర్ఫుల్ విలన్ రోల్లో ఇమ్రాన్ హష్మీ నటన తెలుగు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించింది. హీరోకు దీటుగా ఇందులో ఇమ్రాన్ హష్మీ ఎలివేషన్ సీన్స్ నెక్ట్స్ లెవెల్లో ఉంటాయి. ఈ సినిమాను డైరెక్టర్ సుజీత్ చాలా స్టైలిష్గా తెరకెక్కించారు.
ఆడియెన్స్ను ఓ ఊపు ఊపేసిన 'జలక్ దిఖ్లా జా'
బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మి కెరీర్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన చార్ట్బస్టర్ సాంగ్స్లో 'జలక్ దిఖ్లా జా' ఒకటిగా నిలుస్తుంది. 'అక్సర్' అనే రొమాంటిక్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమా 2006లో విడుదలైంది. అయితే ఈ సినిమా యావరేజ్ అయినప్పటికీ ఇందులో పాట మాత్రం ఇప్పటికీ ఆడియెన్స్ నోట వినిపిస్తూనే ఉంది. భాషతో సంబంధం లేకుండా ఈ పాట విశేషమైన ఆదరణను సొంతం చేసుకోవడం విశేషం.
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