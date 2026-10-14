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పవన్ కల్యాణ్ 'ఓజీ' విలన్​కు తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం!- సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్

బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మీకి షూటింగ్ సెట్స్​లో తృటిలో ప్రమాదం తప్పింది. దీనికి సంబంధించిన ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది.

OG Villain Imran Hashmi
నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మీ (Source: Eenadu)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 14, 2026 at 7:09 PM IST

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OG Villain Imran Hashmi Accident : బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మీకి త్రుటిలో ప్రమాదం తప్పింది. ఆయన నటిస్తోన్న 'గన్​మాస్టర్ G9' మూవీ సెట్స్​లో ఓ భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్​ను తీస్తుండగా ఓ ప్రమాదం జరిగింది. క్రేన్​కు వేలాడదీసిన ఎస్​యూవీ గాల్లో పల్టీలు కొడుతుండగా కింద పార్క్ చేసి ఉన్న వ్యాన్​పై అమాంతం పడింది. అయితే ఈ ఘటనపై మూవీటీమ్ నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. కానీ ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

ఎలా జరిగిందంటే?
'గన్‌మాస్టర్ G9' సినిమా క్లైమాక్స్‌ సన్నివేశాల స్టంట్‌ కోసం ఓ ఎస్‌యూవీని క్రేన్‌ సాయంతో గాల్లోకి వేలాడ తీశారు. ఈ స్టంట్‌ ప్రారంభించే ముందు మూవీటీమ్ కౌంట్‌డౌన్‌ కూడా ఇచ్చింది. కానీ వారెవరు ఊహించిన విధంగా కారు గాల్లో తిరుగుతున్న సమయంలో అదుపు తప్పి కింద ఉన్న వ్యాన్‌పై బలంగా పడింది. ఆ టైమ్​లో ఆ వ్యాన్‌కు అతి దగ్గర్లోనే ఇమ్రాన్‌ హష్మీ ఉన్నట్లు సమాచారం. దాంతో చిత్ర బృందం ఒక్కసారిగా అలర్ట్ అయింది.

ఈ ప్రమాదంలో అదృష్టవశాత్తు ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదని తెలుస్తోంది. దర్శకుడు ఆదిత్య దత్ ఈ 'గన్‌మాస్టర్ G9' మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో ఇమ్రాన్ హష్మీతో పాటు జెనీలియా నటిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా అపారశక్తి ఖురానా, అభిషేక్ సింగ్ తదితరులు కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి గ్లింప్స్​ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో ఇమ్రాన్ హష్మీ క్యారెక్టర్​ను మాత్రమే రివీల్ చేశారు. డైరీ ఫామ్ యజమాని ఈశ్వర్​గా ఇమ్రాన్ హష్మీ అలరించనున్నారు. ఈ యాక్షన్ చిత్రాన్ని నవంబర్ 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

ఇమ్రాన్ హష్మీ చేస్తున్న సినిమాలివే!
ఇమ్రాన్ హష్మీ హిందీతో పాటు తెలుగులో అడివి శేష్ హీరోగా రూపొందుతున్న గూఢచారి2 సినిమాలోనూ ఓ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఈ యాక్షన్ స్పై థ్రిల్లర్ ముస్తాబవుతోంది. వినయ్ కుమార్ సిరిగినీడి ఈ మూవీని డైరెక్ట్ చేస్తుండగా, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్​పై టీజీ విశ్వప్రసాద్ ఈ సినిమాను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇవే కాకుండా 'రూహ్' అనే మ్యూజికల్ హారర్ బ్యాక్​డ్రాప్​లో సినిమాను చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి మయాంక్ శర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అక్టోబర్ 31 ఈ సినిమా విడుదల కానుంది. ఇక ఇమ్రాన్ హష్మీ కెరీర్​లో మైలురాయిగా నిలిచిన జన్నత్ ఫ్రాంఛైలో మూడా పార్ట్ ప్రస్తుతం స్క్రిప్ట్ వర్క్ దశలో ఉంది. ఇలా వరుస సినిమాలతో ఇమ్రాన్ హష్మీ ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. 2007లో విడుదలైన క్లాసిక్ యాక్షన్ డ్రామా 'ఆవారాపన్' కు సీక్వెల్​గా 'ఆవారాపన్2' ఇటీవల ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చింది. ఇందులో ఇమ్రాన్ హష్మీ నటనకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. ఆగస్టు 14న రిలీజైన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 200+కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లను అందుకుని మంచి విజయం సాధించింది.

ఓజీలో విలన్ రోల్​తో తెలుగులో మంచి గుర్తింపు
పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా నటించిన ఓజీలో 'ఓమీ' అనే పవర్​ఫుల్ విలన్ రోల్​లో ఇమ్రాన్ హష్మీ నటన తెలుగు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించింది. హీరోకు దీటుగా ఇందులో ఇమ్రాన్ హష్మీ ఎలివేషన్ సీన్స్ నెక్ట్స్ లెవెల్​లో ఉంటాయి. ఈ సినిమాను డైరెక్టర్ సుజీత్ చాలా స్టైలిష్​గా తెరకెక్కించారు.

ఆడియెన్స్​ను ఓ ఊపు ఊపేసిన 'జలక్ దిఖ్లా జా'
బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మి కెరీర్‌లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన చార్ట్‌బస్టర్ సాంగ్స్‌లో 'జలక్ దిఖ్లా జా' ఒకటిగా నిలుస్తుంది. 'అక్సర్' అనే రొమాంటిక్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమా 2006లో విడుదలైంది. అయితే ఈ సినిమా యావరేజ్ అయినప్పటికీ ఇందులో పాట మాత్రం ఇప్పటికీ ఆడియెన్స్ నోట వినిపిస్తూనే ఉంది. భాషతో సంబంధం లేకుండా ఈ పాట విశేషమైన ఆదరణను సొంతం చేసుకోవడం విశేషం.

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