టాప్​లేపిన 'OG'- 2025​లో పవన్ సినిమానే నెం.1

2025 హైయ్యెస్ట్ ఓపెనర్​గా ఓజీ- పవన్ కెరీర్​లో రేర్ రికార్డ్

Pawan Kalyan
Pawan Kalyan (FILM POSTER)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 13, 2025 at 9:01 PM IST

2 Min Read
2025 Tollywood Movies : 2025లో టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ ముందుకు అనేక సినిమాలు వచ్చాయి. అందులో భాగంగానే బాలకృష్ణ నటించిన "అఖండ 2 తాండవం" శుక్రవారం వరల్డ్​వైడ్​ గ్రాండ్​గా రిలీజైంది. ఈ సినిమా తొలి రోజు రూ.59.5 కోట్ల గ్రాస్ (ప్రీమియర్స్​తో కలిపి) కలెక్షన్ చేసినట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. అయితే అఖండ 2తో ఈ ఏడాది భారీ బడ్జెట్ సినిమాల రిలీజ్​లు దాదాపు పూర్తైనట్లే! వచ్చే రెండు వారాలు చిన్న సినిమాలే రిలీజ్​ కానున్నాయి. ఈ క్రమంలో పవర్​స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ 'ఓజీ' ఓ అరుదైన రికార్డును పదిలం చేసుకుంది. అదేంటంటే?

ఈ ఏడాది "ఓజీ"నే టాప్​లో!
ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబర్​లో విడుదలైన "ఓజీ" సినిమా మొదటిరోజే రూ.150 కోట్లు కలెక్ట్​ చేసింది. దీంతో ఈ ఏడాది టాలీవుడ్​లో హైయ్యెస్ట్​ ఓపెనింగ్స్​ సాధించిన సినిమాగా రికార్డ్​ కొట్టింది. తాజాగా అఖండ 2 ఈ రికార్డ్​ బ్రేక్ చేయకపోవడంతో ఈ లిస్ట్​లో ఓజీనే టాప్​లో నిలిచింది. ఇక 2025లో రానున్న రెండు వారాల్లోనూ పెద్ద సినిమాలేవీ రిలీజ్​కు లేవు. దీంతో ఈ ఏడాది అత్యధిక ఓపెనింగ్స్ సాధించిన సినిమాగా పవన్ కల్యాణ్ ఓజీనే టాప్​లో ఉండనుంది.

సూపర్ హిట్
సుజిత్​ దర్శకత్వంలో పవన్​ కల్యాణ్​ హీరోగా వచ్చిన "ఓజీ" సినిమా మంచి విజయం అందుకుంది. లాంగ్ రన్​లో బాక్సాఫీస్​ వద్ద ఈ సినిమా రూ.300 కోట్ల గ్రాస్​ను కలెక్ట్​ చేసింది. ఇందులో రూ. 170 కోట్ల షేర్‌ ఉండడం విశేషం. ఇందులో ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్​గా నటించారు. సీనియర్ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మి విలన్​గా ఆకట్టుకున్నారు.

ఇక అఖండ 2 సినిమా విషయానికొస్తే, 2021 అఖండకు సీక్వెల్​గా ఇది తెరకెక్కింది. బోయపాటి శ్రీను ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఇందులో సంయుక్త ఫీమేల్ లీడ్​లో నటించారు. విలన్​గా ఆది పినిశెట్టి యాక్ట్ చేశారు. వీరితోపాటు పూర్ణ, హర్షాలీ సహా పలువురు కీలక పాత్రలు పోషించారు. తమన్ మ్యూజిక్​ అందించారు. నందమూరి తేజస్విని సమర్పణలో 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్​పై రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట, హరీష్ పెద్ది, ఇషాన్ సక్సేనా సంయుక్తంగా భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మించారు. తెలుగు, తమిళ​, మళయాలం, కన్నడ, హిందీతోపాటు అవధి భాషతో సహా మొత్తం ఆరు భాషల్లో రిలీజ్​కు సిద్ధం చేశారు.

