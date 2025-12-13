టాప్లేపిన 'OG'- 2025లో పవన్ సినిమానే నెం.1
2025 హైయ్యెస్ట్ ఓపెనర్గా ఓజీ- పవన్ కెరీర్లో రేర్ రికార్డ్
Published : December 13, 2025 at 9:01 PM IST
2025 Tollywood Movies : 2025లో టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ ముందుకు అనేక సినిమాలు వచ్చాయి. అందులో భాగంగానే బాలకృష్ణ నటించిన "అఖండ 2 తాండవం" శుక్రవారం వరల్డ్వైడ్ గ్రాండ్గా రిలీజైంది. ఈ సినిమా తొలి రోజు రూ.59.5 కోట్ల గ్రాస్ (ప్రీమియర్స్తో కలిపి) కలెక్షన్ చేసినట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. అయితే అఖండ 2తో ఈ ఏడాది భారీ బడ్జెట్ సినిమాల రిలీజ్లు దాదాపు పూర్తైనట్లే! వచ్చే రెండు వారాలు చిన్న సినిమాలే రిలీజ్ కానున్నాయి. ఈ క్రమంలో పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ 'ఓజీ' ఓ అరుదైన రికార్డును పదిలం చేసుకుంది. అదేంటంటే?
ఈ ఏడాది "ఓజీ"నే టాప్లో!
ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబర్లో విడుదలైన "ఓజీ" సినిమా మొదటిరోజే రూ.150 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది. దీంతో ఈ ఏడాది టాలీవుడ్లో హైయ్యెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ సాధించిన సినిమాగా రికార్డ్ కొట్టింది. తాజాగా అఖండ 2 ఈ రికార్డ్ బ్రేక్ చేయకపోవడంతో ఈ లిస్ట్లో ఓజీనే టాప్లో నిలిచింది. ఇక 2025లో రానున్న రెండు వారాల్లోనూ పెద్ద సినిమాలేవీ రిలీజ్కు లేవు. దీంతో ఈ ఏడాది అత్యధిక ఓపెనింగ్స్ సాధించిన సినిమాగా పవన్ కల్యాణ్ ఓజీనే టాప్లో ఉండనుంది.
సూపర్ హిట్
సుజిత్ దర్శకత్వంలో పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా వచ్చిన "ఓజీ" సినిమా మంచి విజయం అందుకుంది. లాంగ్ రన్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా రూ.300 కోట్ల గ్రాస్ను కలెక్ట్ చేసింది. ఇందులో రూ. 170 కోట్ల షేర్ ఉండడం విశేషం. ఇందులో ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్గా నటించారు. సీనియర్ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మి విలన్గా ఆకట్టుకున్నారు.
ఇక అఖండ 2 సినిమా విషయానికొస్తే, 2021 అఖండకు సీక్వెల్గా ఇది తెరకెక్కింది. బోయపాటి శ్రీను ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఇందులో సంయుక్త ఫీమేల్ లీడ్లో నటించారు. విలన్గా ఆది పినిశెట్టి యాక్ట్ చేశారు. వీరితోపాటు పూర్ణ, హర్షాలీ సహా పలువురు కీలక పాత్రలు పోషించారు. తమన్ మ్యూజిక్ అందించారు. నందమూరి తేజస్విని సమర్పణలో 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్పై రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట, హరీష్ పెద్ది, ఇషాన్ సక్సేనా సంయుక్తంగా భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు. తెలుగు, తమిళ, మళయాలం, కన్నడ, హిందీతోపాటు అవధి భాషతో సహా మొత్తం ఆరు భాషల్లో రిలీజ్కు సిద్ధం చేశారు.
