'మా పెళ్లి లవ్ జిహాద్ కాదు- మేం మతం మారలేదు'- మ్యారేజ్ కాంట్రవర్సీపై మోనాలిసా, ఫర్మాన్ ఖాన్

ప్రయాగ్‌రాజ్ కుంభమేళా సంచలనం మోనాలిసా భోస్లే పెళ్లిపై వివాదం- మీడియా సమావేశంలో క్లారిటీ మోనాలిసా, ఆమె భర్త ఫర్మాన్ ఖాన్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 12, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
Monalisa Marriage : ప్రయాగ్‌రాజ్‌ కుంభమేళాలో పూసలు, రుద్రాక్ష మాలలు అమ్ముతూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన మోనాలిసా భోస్లే తన ప్రియుడు ఫర్మాన్‌ ఖాన్‌‌ను వివాహం చేసుకుంది. అయితే మోనాలిసా మైనర్ అని, ఆమె పెళ్లి 'లవ్ జిహాద్‌'‌లో భాగమని సోషల్ మీడియాలో రూమర్లు వచ్చాయి. తన పెళ్లి వివాదస్పదం అవ్వడంతో మోనాలిసా తన భర్త ఫర్మాన్ ఖాన్‌తో కలిసి తిరువనంతపురంలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ క్రమంలో పలు విషయాలపై క్లారిటీ ఇచ్చింది.

మోనాలిసా మైనర్ కాదు : ఫర్మాన్ ఖాన్
మోనాలిసా మైనర్‌ అని వార్తలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో మోనాలియా భర్త ఆమె ఆధార్ కార్డును మీడియాకు చూపించాడు. ఆ ఆధార్ కార్డులో మోనాలిసా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 2008 జనవరి 1 అని ఉంది. మోనాలిసా వయసు పెళ్లికి చట్టబద్ధమైనదేనని, ఆమె మేజర్ అని ఫర్మాన్ ఖాన్ తెలిపాడు. పది రోజుల క్రితం మోనాలిసా తన తండ్రితో కలిసి సినిమా షూటింగ్ కోసం కేరళకు వచ్చిందని చెప్పాడు. అలాగే లవ్ జిహాద్ గురించి వచ్చిన రూమర్లపైనా ఫర్మాన్ ఖాన్ వివరణ ఇచ్చాడు. "మోనాలిసా, నేను మతం మారలేదు. నేను ముస్లింగానే ఉంటాను. మోనాలిసా హిందువుగానే ఉంటుంది. అన్ని విశ్వాసాలు ఒకే విషయాన్ని భోదిస్తాయని నేను నమ్ముతాను" అని ఫర్మాన్ ఖాన్ స్పష్టం చేశాడు.

'కుటుంబ సభ్యులు ఒత్తిడి చేశారు'
మోనాలిసా తన పేరుపై ఉన్న గందరగోళంపై సైతం వివరణ ఇచ్చింది. తన పేరు మోనా భోస్లే కాదని స్పష్టం చేసింది. ఆధార్ కార్డులో తన పేరు మోనాలిసా అని ఉందని, ఇతర అధికారిక పత్రాలలో మోనాలిసా భోస్లే అని నమోదైందని చెప్పింది. "నేను సోదరుడిగా భావించే బంధువును వివాహం చేసుకోమని నా కుటుంబం నాపై ఒత్తిడి చేసింది. అయితే నేను ఇష్టపడిన ఫర్మాన్ ఖాన్‌ను వివాహం చేసుకున్నాను" అని మోనాలిసా వెల్లడించింది.

కేరళపై అభిమానం ప్రదర్శించిన కొత్త జంట
కేరళ పట్ల తమకున్న ప్రగాఢమైన అభిమానాన్ని మోనాలిసా భోస్లే, ఫర్మాన్ ఖాన్ జోడీ మీడియా సమావేశంలో వ్యక్తం చేసింది. కులం లేదా మతంతో సంబంధం లేకుండా ప్రజలను మనుషులుగా చూసే ప్రదేశంగా కేరళను అభివర్ణించింది. కేరళ ప్రజల మద్దతుతో తాము ఉప్పొంగిపోయామని, మోనాలిసా కోరుకుంటే ఇక్కడే శాశ్వతంగా స్థిరపడాలని ఆలోచిస్తున్నామని ఫర్మాన్ పేర్కొన్నాడు.

సినిమా పూజలో
పి. బిను వర్గీస్ దర్శకత్వంలో మోనాలిసా ప్రధాన పాత్రలో 'నాగమ్మ' (మలయాళం) అనే సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఆ సినిమా పూజా కార్యక్రమం సమయంలో తొలిసారి మోనాలిసా, ఫర్మాన్ ఖాన్ ఒకరినొకరు కలుసుకున్నారు. ఆ పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారి, పెళ్లి వరకు వెళ్లింది. కాగా 'నాగమ్మ' సినిమాలో ఫర్మాన్ ఖాన్ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు.

హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లి
అయితే కేరళలోని ఓ ఆలయంలో మోనాలిసా పెళ్లి ఆమె కోరిక మేరకు హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం జరిగింది. కేరళ ప్రభుత్వం K-SMART యాప్‌లో వీరి వివాహం అధికారికంగా నమోదైంది. ఆలయం, పూవర్ గ్రామ పంచాయతీ నుంచి వారికి మ్యారేజ్ సర్టిఫికెట్లు అందాయి. కాగా, మోనాలిసా పెళ్లికి కేరళ మంత్రి వీ శివన్‌కుట్టి, సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎంవీ గోవిందన్, ఎంపీ ఏఏ రహీమ్ సహా ఇతర ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలో కొత్త జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ప్రయాగ్‌రాజ్‌ మహా కుంభమేళాలో పూసలు, రుద్రాక్ష మాలలు అమ్ముతూ ఇంటర్నెట్‌ సెన్సేషనుగా మారింది మోనాలిసా. ముదురు గోధుమరంగులో ఉన్న ఆమె కళ్లు, మైమరిపించే నవ్వు చూసి చూపరులు ఫిదా అయిపోయారు. ఒకదశలో ఆమె చుట్టూ చేరుతున్న జనం, కెమెరాల తాకిడి పెరగడంతో మేళా నుంచి ఆమె స్వగ్రామానికి వెళ్లిపోయింది. ఆ తర్వాత సినిమాల్లో అవకాశం దక్కించుకుంది

