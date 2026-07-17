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ఒడిస్సీ మ్యాడ్​నెస్ : సినిమా చూసేందుకు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ పోస్ట్​పోన్- ఇదేం క్రేజ్ గురూ!

నోలన్ సినిమాకు ఫుల్ క్రేజ్! - 'ఒడిస్సీ' ని ఐమ్యాక్స్​లో తొలిరోజే చూసేందుకు యువతి డిఫరెంట్ ప్లాన్- సోషల్ మీడియాలో ఇదే హైలైట్!

Odyssey Mania
Odyssey Mania (Source: Film Official X handle)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 17, 2026 at 3:27 PM IST

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Odyssey Mania : సినీ ప్రపంచం ఒడిస్సీ (Odyssey) మేనియాతో ఊగిపోతోంది. హాలీవుడ్​ డైరెక్టర్ క్రిస్టోఫర్ నోలన్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా, బార్డర్లు దాటి అనేక దేశాల్లో ఇవాళ గ్రాండ్​గా రిలీజైంది. భాషతో సంబంధం లేకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ ప్రియులు ఈ చిత్రాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. వరల్డ్​వైడ్​గా ఉన్న క్రిస్టోఫర్ ఫ్యాన్స్​ సినిమా చూసేందుకు ఎంతో ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. ఎప్పట్నుంచో ప్లాన్స్ వేసుకొని మరీ తొలి రోజే థియేటర్లలో మూవీ మేనియా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఒడిస్సీ సినిమాను ఎంజాయ్ చేసేందుకు ఓ లేడీ ఫ్యాన్ చేసిన పని ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్​గా మారింది.

ఓపెనింగ్ డే మూవీ చూడాలని!
అమెరికా కాలిఫోర్నియాకు చెందిన 29ఏళ్ల చెందిన 29 ఏళ్ల అంబర్ కొన్నాఘన్ (Amber Connaghan) ఒడిస్సీ సినిమా ఓపెనింగ్ రోజే చూడాలని తన సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్​ను వాయిదా వేసుకున్నట్లు హాలీవుడ్ వెబ్​సైట్ 'వెరైటీ'కి చెప్పారు. ఫస్ట్​ డే మూవీని IMAX 70mmలో అనుభూతి చెందేందుకు సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్స్ వాయిదా వేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. "గతేడాది నా ఫ్రెండ్ ప్రెగ్నెంట్ అయ్యింది. దీంతో నేను కూడా 'రెండో బిడ్డకు జన్మనిచ్చేందుకు ఇదే సరైన టైమ్' అని ఆమె నాతో చెప్పింది. కానీ ఆమె వ్యాఖ్యల్ని పట్టించుకోలేదు. 'ఒడిస్సి సినిమా రిలీజ్​ టైమ్ దగ్గరపడింది. ఇప్పుడు నేను ప్రెగ్నెంట్ అయితే రిలీజ్ టైమ్​ నాటికి ఫస్ట్ రోజు సినిమా చూడలేనేమో! ఈ సినిమా ఓపెనింగ్ రోజే ఐమ్యాక్స్​లో చూడాలని డిసైడ్ అయ్యాను. అందుకోసం కాలిఫోర్నియాలో ఉన్న ఐమ్యాక్స్ ధియేటర్​కు వెళ్లాలంటే దాదాపు 3 గంటల కారులో ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ ప్రెగ్నెన్సీతో ఉంటే లాంగ్ డ్రైవ్​లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను" అని కొన్నాఘన్ వివరించారు.

ఈ యువతి ఒక్కరే కాదు, క్రిస్టోఫర్ సినిమాను చూసేందుకు మూవీలవర్స్​ అనేకమంది ఎన్నో విధాలుగా ప్లాన్స్ వేసుకున్నారు. 'ది ఒడిస్సీ' చిత్రాన్ని IMAX 70mmలో వీక్షించడానికి పలువురు అభిమానులు లాంగ్​ డ్రైవ్​లు, విమాన ప్రయాణాలు కూడా చేశారు. మరికొందరు టిక్కెట్ సేల్ ప్రారంభమైన తర్వాత వాటిని పదేపదే వెబ్‌సైట్ క్రాష్‌ అయినే గంటల తరబడి వెయిట్ చేసి మరీ బుక్ చేసుకున్నారని వెరైటీ వెబ్​సైట్ కథనం పేర్కొంది.

హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ క్రిస్టోఫర్ నోలన్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపొందించిన 'ది ఒడిస్సీ' భారీ అంచనాలతో శుక్రవారం విడుదలైంది. ఫస్ట్ టైమ్ కంప్లీట్​ ఐమ్యాక్స్ 70 ఎంఎం కెమెరాలతో నోలన్ ఒడిస్సీని రూపొందించడం విశేషం. భారత్​లో ఒడిస్సీ ఐమ్యాక్స్ థియేటర్లలో ఒక్కో టికెట్ రూ. 2- 3 వేల వరకు పలుకుతున్నా సరే, బుకింగ్స్​లో మాత్రం జోరు ప్రదర్శిస్తూనే ఉంది. ఇక ఈ మూవీ ఇండియా వైడ్ దాదాపు తొలి రోజే రూ. 18- 22 కోట్ల నెట్​ వసూళ్లను సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయని సినీ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఫస్ట్ వీకెండ్ ముగిసే నాటికి దాదాపు రూ. 65- 75 కోట్ల వసూళ్లను సాధించే అవకాలున్నాయని ట్రేడ్ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు.

నోలన్ గత చిత్రం విషయానికొస్తే అణుబాంబు పితామహుడిగా పేరొందిన న్యూక్లియర్ సైంటిస్ట్ జె.రాబర్ట్ ఒప్పెన్​హైమర్ రియల్ లైఫ్ స్టోరీ ఆధారంగా 'ఓపెన్ హైమర్' మూవీని రూపొందించారు. ఈ మూవీ సక్సెస్​ఫుల్ కావడమే కాకుండా ఆయా విభాగాల్లో ఆస్కార్ అవార్డులను అందుకోవడం విశేషం. ఇక లేటెస్ట్ మూవీ ది 'ఒడిస్సీ' దాదాపు 250 మిలియన్ బడ్జెట్​తో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపొందించారు. ఈ సినిమాకు ఉన్న మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మొదటిసారి ఐమ్యాక్స్ 70 ఎంఎం కెమెరాలతో మూవీని చిత్రీకరణ చేశారు. దీంతో అతని గత చిత్రాల మాదిరిగానే ఇది కూడా బ్లాక్​బస్టర్ కావడం పక్కా అని సినీ విశ్లేషకులు, ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

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