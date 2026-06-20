ఈ సినిమా ప్రపంచాన్నే ఆలోచనలో పడేసింది - "అబ్సెషన్" మూవీ చూశారా?
- ప్రేమ పేరుతో విధించే సంకెళ్ల తీవ్రతను కళ్లకు కట్టిన సినిమా - విడుదలైన ప్రతిచోటా విమర్శకుల ప్రశంసలు!
Published : June 20, 2026 at 4:41 PM IST
Obsession Movie Story : చాలా మంది దృష్టిలో ప్రేమ అంటే ఒక యాజమాన్యపు హక్కు. భార్యాభర్తలు కావచ్చు, ప్రేమికులు కావచ్చు.. ఒక్కసారి జంట కుదిరింది అంటే చాలు.. భాగస్వామిపై సంపూర్ణ హక్కులు తమకు వచ్చేసినట్టుగానే భావిస్తారు. ఆ తర్వాత నుంచి నవ్వితే అది తనను చూసే అయ్యుండాలి. ఏడ్చితే తనకోసమే కావాలి. ఎటూ వెళ్లకూడదు. ఎవ్వరితోనూ మాట్లాడకూడదు. తనకు ఇష్టం లేకుండా ఏదీ చేయకూడదు. చివరకు తనకు తెలియకుండా కనీసం కలలు కూడా కనకూడదు. అలా ఉంటేనే ప్రేమ అంటారు. అదే నిజమైన లవ్ అనుకుంటారు.
సమాజంలోనే కాదు, మన సినిమాల్లోనూ ఇదే తరహా లవ్ను ప్రొజెక్టర్పైకి ఎక్కించారు. ఒకరు వద్దన్నా వెంటపడడం, ఎంత దీర్ఘకాలం వేచి చూస్తే అంతగా, ఎంత పెద్ద త్యాగం చేస్తే అంత ఎక్కువగా ప్రేమ ఉన్నట్టు చూపిస్తూ వచ్చారు. మనం కూడా అదే తరహా సినిమా లవ్కు అలవాటు పడిపోయాం. కానీ, ఇప్పుడొక సినిమా వచ్చింది. యావత్ ప్రపంచాన్ని నివ్వెర పరుస్తోంది.
భాగస్వామి తనకు మాత్రమే సొంతమని, తనను దాటి మనిషే కాదు, చూపులు, ఆలోచనలు కూడా ఎటూ వెళ్లకూడదని భావించే ప్రేమ.. ఎంతటి ప్రమాదకర పరిస్థితులను తెచ్చిపెడుతుందో, పైకి కనిపించకుండా భాగస్వామి జీవితాన్ని ఎంతలా టార్చర్ చేస్తుందో కళ్లకు కట్టిందా చిత్రం. అదే "అబ్సెషన్".
ఈ సినిమాలో యువకు బేర్ మ్యూజిక్ స్టోర్ ఉద్యోగి. అతని ఫ్రెండ్ నిక్కీ అంటే అతని చాలా ఇష్టం. కానీ, తన ప్రేమను అంగీకరిస్తుందో లేదోనని చెప్పడానికి భయపడతాడు. ఆమే తనను ప్రేమిస్తే బాగుండునని ఆశపడతాడు. ఈ క్రమంలోనే ఒక మాయా వస్తువైన "వన్ విష్ విల్లో" హెల్ప్ తీసుకుంటాడు. దాని ముందు ఒక కోరిక కోరుకుంటాడు. "ఈ ప్రపంచంలో అందరికంటే ఎక్కువగా నన్ను నిక్కి ప్రేమించాలి" అని కోరుకుంటాడు.
ఆ వెంటనే ఆమె ఒక్కసారిగా అతని ప్రేమలో పడిపోతుంది. విపరీతంగా అతన్ని ప్రేమించడం మొదలు పెడుతుంది. ఇది చూసి బేర్ ఎంతో ఆనందిస్తాడు. కానీ, రోజులు గడిచే కొద్దీ అసలు పరిస్థితి అర్థమవడం మొదలవుతుంది. బేర్ను అమితంగా ప్రేమిస్తూ.. అతన్ని ఎక్కడికీ వెళ్లనివ్వదు. స్నేహితులకు కూడా కలవనివ్వదు. వేరే అమ్మాయిలను కనీసం చూడనివ్వదు. ఆఖరికి బాత్రూమ్కి వెళ్లినా పక్కనే ఉంటుంది. చివరకు అతనితో ఓ యువతి మాట్లాడినందుకు ఆమెను చంపేస్తుంది! ఇలాంటి వణుకు పుట్టించే మరిన్ని ఘటనలతో సినిమా సాగుతుంది. చివరకు వీరి లవ్ స్టోరీ ట్రాజెడీగా ముగుస్తుంది.
ఈ సినిమా ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల్లోనూ ప్రశంసలు అందుకుంది. ప్రతిఒక్కరికీ ప్రైవేటు స్పేస్ ఉంటుందని గుర్తించాల్సిన అవసరాన్ని ఈ చిత్రం నొక్కి చెప్పింది. భాగస్వామి అయినప్పటికీ, వారికి కూడా భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉంటాయని మరిచిపోతుంటారు. దీన్ని అంగీకరించలేకపోతుంటారు. తమకున్న జెలసీని ప్రేమగా చెబుతుంటారు. ఇలా సమాజంలోని ఎన్నో విషయాలను ఈ మూవీ డిస్కస్ చేస్తుంది. ఒక వ్యక్తిని తనలా ఉంచలేని ఏ బంధమైనా నిజమైన ప్రేమకాదని తేల్చి చెబుతుంది. అందుకే.. ఈ సినిమా విపరీతంగా నచ్చేస్తోంది. వీలైతే మీరు కూడా చూడండి. వీలు కాకున్నా కూడా తప్పక చూడండి!