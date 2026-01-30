ETV Bharat / entertainment

భారతీయ సినిమా హిస్టరీలో తెలుగు మూవీ రికార్డ్- ఎక్కువ భాషల్లో రీమేక్ అయిన చిత్రంగా సెన్సేషన్

ఎక్కువ భాషల్లో రీమేక్ అయిన సినిమాగా రికార్డు సృష్టించిన టాలీవుడ్ మూవీ- అందులో హీరోహీరోయిన్లు ఎవరెవరంటే?

Highest Languages Remake Movie
Highest Languages Remake Movie (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 30, 2026 at 12:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Highest Languages Remake Movie : ఒక భాషలో హిట్ అయిన సినిమాలను ఇతర భాషల్లో రీమేక్ చేయడం చూస్తుంటాం. కొన్ని సినిమాలను ఒకట్రెండు భాషల్లో తెరకెక్కిస్తే, మరికొన్నింటిని ఇంకా ఎక్కువ లాంగ్వేజ్‌లలో రూపొందిస్తారు. అయితే మన తెలుగు సినిమా ఏకంగా 9 భాషల్లో రీమేక్ అయ్యి రికార్డును సృష్టించింది. ఈ క్రమంలో ఆ సినిమా ఏది? అందులో హీరో, హీరోయిన్లు ఎవరు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

9 భాషల్లో రీమేకైన మూవీ
స్వచ్ఛమైన ప్రేమకథగా తెరకెక్కి ఘన విజయం సాధించిన తెలుగు సినిమా 'నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా'. ప్రభుదేవా దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీలో సిద్ధార్థ్‌, త్రిష హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించారు. అయితే తెలుగులో భారీ హిట్ అయిన ఈ సినిమాను ఆ తర్వాత తమిళం, కన్నడ, ఒరియా, బెంగాలీ, పంజాబీ, హిందీ భాషలతో పాటు బంగ్లాదేశ్ బెంగాలీ, నేపాలీ భాషల్లోనూ రీమేక్ చేశారు. ఆయా భాషల్లోనూ ఈ సినిమా హిట్ అయ్యింది.

'నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా' మూవీ ఏకంగా ఏడు భారతీయ, రెండు విదేశీ భాషల్లోకి అంటే మొత్తం తొమ్మిది భాషల్లోకి రీమేకైంది. దీంతో అత్యధిత భాషల్లో రీమేక్ అయిన భారతీయ చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది. ఉనక్కం ఎనక్కం (తమిళం, 2006), నీనెల్లో నానల్లే (కన్నడ, 2006), ఐ లవ్‌ యూ (బెంగాలీ, 2007), నింగోల్‌ తజబ (మణిపురి, 2007), సునా ఛాదీ మో రూపా ఛాదీ (ఒడియా, 2009), తేరా మేరా కీ రిష్తా (పంజాబీ, 2009), నిస్సా అమర్‌ తుమీ (బంగ్లాదేశ్‌ బెంగాలీ, 2010), ది ఫ్లాష్ బ్లాక్: ఫర్కెరా హెర్దా (నేపాలీ, 2010), రామయ్య వస్తావయ్యా (హిందీ, 2013) ఈ పేర్లతో ఆయా భాషల్లో 'నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా' సినిమా రీమేకైంది.

వేరే భాషల్లోనూ హిట్టే
'నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా' తమిళ రీమేక్‌ 'ఉనక్కం ఎనక్కం'లో జయం రవి, త్రిష హీరోహీరోయిన్లుగా నటించారు. ఈ సినిమాను తమిళ ప్రేక్షకులు ఆదరించారు. కన్నడలో విష్ణు వర్థన్‌, అనిరుద్ధ్‌, రక్షిత ప్రధాన పాత్రల్లో 'నీనెల్లో నానల్లే' తెరకెక్కింది. అక్కడి ఆడియెన్స్ కూడా సినిమాను హిట్ చేశారు. అలాగే మిగతా భాషల్లోనూ 'నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా' రీమేక్‌కు ఆదరణ లభించింది.

అవార్డులు కొల్లగొట్టిన మూవీ
సుమంత్‌ ఆర్ట్స్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ పతాకంపై ఎం.ఎస్‌ రాజు నిర్మించిన 'నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా' 2005 జనవరి 14న విడుదలైంది. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని భారీ విజయం సాధించింది. దాదాపు రూ. 10 కోట్ల బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపించింది. ఏకంగా రూ. 18 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టింది. దీంతో ఆ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన తెలుగు చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. అలాగే ఐదు నంది అవార్డులు, 9 ఫిలింఫేర్ అవార్డులు, రెండు సంతోషం అవార్డులను ఈ మూవీ కొల్లగొట్టింది.

ఈ సినిమా ధనిక అబ్బాయి, పేద అమ్మాయి మధ్య సాగే ప్రేమ కథగా తెరకెక్కింది. ఇది ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలను తాకింది. భావోద్వేగంతో కూడిన సన్నివేశాలు, హీరోహీరోయిన్ల నటన, దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ సంగీతం ఆడియెన్స్ విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. తెలుగులోనే కాదు ఏ భాషలో ఈ సినిమా రీమేక్‌ అయినా అక్కడి ప్రేక్షకులూ ఈ చిత్రానికి బ్రహ్మరథం పట్టారు.

'నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా' సినిమా తర్వాత హీరో సిద్ధార్థ్‌, హీరోయిన్ త్రిష పెద్ద స్టార్లుగా మారిపోయారు. ఆ తర్వాత వరుస సినిమాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. కెరీర్‌ మధ్యలో సిద్ధార్థ్‌ కాస్త తడబడ్డాడు. ఇప్పుడు మళ్లీ వరుసగా సినిమాలు చేస్తూ దూసుకెళ్తున్నారు. త్రిష మాత్రం వరుస హిట్లతో మంచి ఫామ్‌లో ఉన్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా తెరకెక్కుతున్న 'విశ్వంభర'తో మరి కొద్ది నెలల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు.

TAGGED:

NUVVOSTANANTE NENODDANTANA
MOST LANGAUAGES REMAKE MOVIE
NUVVOSTANANTE NENODDANTANA RECORD
SIDDHARTHA AND TRISHA MOVIE
HIGHEST LANGUAGES REMAKE MOVIE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.