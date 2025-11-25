ETV Bharat / entertainment

'వారణాసి'లో మహేష్ చైల్డ్ క్యార్టర్​లో ఎవరు నటిస్తున్నారో తెలుసా?

వారణాసిలో రుద్ర బాల్యం - చైల్డ్​ యాక్టర్​ ఎవరంటే ?

Varanasi Movie Child Artist
Varanasi Movie Child Artist (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 25, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Varanasi Movie Child Artist: ఎస్‌ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో సూపర్‌స్టార్ మహేశ్ బాబు హీరోగా 'వారణాసి' సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఇందులో ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకి సంబంధించిన టైటిల్ గ్లింప్స్ లాంచ్ ఈవెంట్ ఇటీవల హైదరాబాద్​లో గ్రాండ్​గా జరిగింది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన సమాచారం ఒక్కొక్కటిగా బయటికి వస్తున్నాయి. ఇదే క్రమంలో సినిమాలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు రుద్ర పాత్రలో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా ఈ సినిమాలో మహేష్ చిన్నప్పటి పాత్రలో ఎవరు నటిస్తున్నారనే చర్చ నడుస్తోంది. ఈ క్రమంలో మహేష్​ చైల్డ్​ క్యారక్టర్​కు సంబంధించి ఒక హింట్​ బయటకి వచ్చింది. అదేంటంటే!

వారణాసిలో రుద్ర బాల్యం
వారణాసి సినిమాలో రుద్ర చిన్నతనాన్ని కూడా రాజమౌళి ప్రేక్షకులకు చూపించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారట. మరీ ఆ పాత్రలో మహేశ్​ లుక్స్​కు మ్యాచ్​ అయ్యేలా ఎవరు ఈ పాత్రకు సరిపోతారన్నది ఇక్కడ ప్రశ్న. అయితే సుధీర్​ బాబు చిన్న కొడుకు దర్శన్​ను ఈ రోల్​ కోసం ఫైనలైజ్​ చేసినట్లు సమాచారం. దీనిపై ఎలాంటి అఫిషియల్​ కన్​ఫర్మేషన్​ ఇంకా బయటకి రాలేదు. కానీ సోషల్​ మీడియాలో మాత్రం ఈ వార్తలు ఫుల్​ వైరెల్​గా మారాయి.

సుధీర్​ బాబుకు ఇద్దరు కుమారులు. వారిద్దరి లుక్స్​కు సోషల్​ మీడియాలో ఫుల్​ ఫాలోయింగ్​ ఉంది. ఇంచు మించు వారిద్దరి రూపం చూసేందుకు మహేశ్​ బాబులా కనిపిస్తుంది. ఒక వేళ వారనాసి సినిమాలో దర్శన్​ రుద్ర చిన్ననాటి పాత్రలో నటిస్తే, థియేటర్​లో విజిల్స్​ పక్కా అంటూ నెటీజన్లు కామెంట్స్​ పెడుతున్నారు. అయితే మహేశ్​ నటించిన 'నేనొక్కడినే' అనే సినిమాలో, సూపర్​ స్టార్​ గౌతమ్​ చైల్డ్​ యాక్టర్​గా నటించారు. అప్పట్లో ఆ పాత్రకు మంచి రెస్పాన్స్​ అందింది. మరి ఇప్పుడు దర్శన్​ ఈ పాత్రలో ఎలా కనిపించనున్నాడో చూడాల్సి ఉంది.

వారణాసి గ్లింప్స్‌ చూస్తే కథ పరంగా ఇది సాధారణ సినిమా కాదని అర్థమవుతోంది. పురాణాలు, కాలాలని దాటే కాన్సెప్ట్, దివ్యశక్తులు, రాక్షస సంహారం, రుద్రకు లభించే అతీంద్రియ బలం ఇవన్నీ రాజమౌళి మైండ్‌లో ఎంత గొప్ప విజన్ దాగి ఉందో చూపిస్తున్నాయి. సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు తన కెరీర్‌లోనే కాదు భారత సినిమా చరిత్రలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన పాత్రను పోషించనున్నారనే మాట స్పష్టంగా వినిపిస్తోంది.

క్లైమాక్స్ షూటింగ్ రన్‌లో­-రామోజీలో భారీ సెట్స్!
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో క్లైమాక్స్ షూటింగ్ జరుగుతోంది. మహేశ్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ అందరూ పాల్గొంటున్నారు. ఇది టైమ్ ట్రావెల్ ఎలిమెంట్స్‌తో భారతీయ మిథాలజీ మిక్స్ చేసిన గ్లోబల్ అడ్వెంచర్. కీరవాణి మ్యూజిక్, కేఎల్ నారాయణ (శ్రీ దుర్గా ఆర్ట్స్), ఎస్ఎస్ కార్తికేయ (షోయింగ్ బిజినెస్) నిర్మాణం. 2027 సమ్మర్​లో రిలీజ్ చేసేందుకు టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. IMAX ఫార్మాట్‌లో షూట్ చేస్తున్నారు. వరల్డ్​ వైడ్​ దీనిని రిలీజ్​ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు మూవీ టీమ్​. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా భారీ రెస్పాన్స్​నే అందుకుంటుంది. ఇక రాజమోళి ఈ కథను ప్రేక్షకులకు ఎలా చూపిస్తారన్నది చూడాల్సి ఉంటుంది.

