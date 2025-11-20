NTRNeel సినిమా మళ్లీ సెట్స్​ పైకి - షూటింగ్​ ఎప్పట్నుంచంటే?

ETV Bharat / entertainment

రీ స్టార్ట్ కానున్న ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్ షూటింగ్- ఈసారి లొకేషన్​ ఎక్కడో తెలుసా?

NTR NEEL Movie Updates
NTR NEEL Movie Updates (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 20, 2025 at 12:47 PM IST

2 Min Read
NTR NEEL Movie Updates : యంగ్​ టైగర్ ఎన్టీఆర్​ - ప్రశాంత్​ నీల్​ కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'డ్రాగన్' (ప్రచారంలో ఉన్న టైటిల్)​. ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై తారక్​ ఫ్యాన్స్​ భారీ అంచనాలను పెట్టుకున్నారు. దాదాపు కొన్ని నెలలుగా షూటింగ్​ నిర్వహిస్తున్న మూవీ టీమ్​కు అనుకోని అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నాయి. దీని కారణంగా ఇప్పటివరకూ పలుమార్లు షూటింగ్​కు బ్రేకులు పడుతూ వచ్చింది. తాజాగా సినిమా మళ్లీ సెట్​ పైకి వెళ్లనున్నట్లు మూవీటీమ్​ నుంచి ఒక చిన్న అప్​డేట్​ వచ్చింది. అది ఎప్పుడు? ఎక్కడంటే?

షూటింగ్​ మళ్లీ రీ- స్టార్ట్​
తాజాగా వచ్చిన రిపోర్ట్స్​ ప్రకారం, డిసెంబర్​ మొదటి వారం నుంచి కంటిన్యూగా నీల్​ మళ్లీ షూటింగ్​ నిర్వహించనున్నారట. ఈ షెడ్యూల్​ దాదాపు రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీలో మూడు వారల పాటు ఉండనుంది. దాదాపు ఇండోర్​ లొకేషన్స్​లోనే షూటింగ్​ చెసే ప్లాన్​లో ఉన్నారట. చిత్ర బృందం ఆ తర్వాత క్రిస్మస్​ న్యూ ఇయర్​ బ్రేక్​ తీసుకోనుంది. వచ్చే ఏడాది 2026 జనవరి 5న షూటింగ్​ రీ- స్టార్ట్​ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలానే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన కొన్ని సన్నివేశాల్ని ఆఫ్రికాలో తీయనున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతానికి బ్యాక్​ టూ బ్యాక్​ NTR NEEL మూవీ షెడ్యూల్స్ చాలా బిజీగా ఉండనున్నట్లు అర్థమవుతుంది.

వీరిద్దరి జోడి భళా
కాంతార ఫేమ్​ హీరోయిన్​ రుక్మిణీ వసంత్​ ఇందులో ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. కాంతార మూవీ ప్రమోషన్స్​ సమయంలో స్టేజీపై తారక్​ - రుక్మిణీ జోడీని చూసి ఫ్యాన్స్​ అందరూ ఫిదా అయ్యారు. అన్​ స్క్రీన్​లో వీరిద్దరిని చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. హీరోయిన్​ గ్లామర్​- హీరో మాస్​ యాక్షన్​ సినిమాను ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్తాయో చూడాల్సి ఉంది.

మళ్లీ బ్లాకే హైలెట్​ అవ్వనుందా?
ఇప్పటి వరకు ఈ సినిమాకు సంబంధించిన స్టోరీ గురించి ఎటువంటి క్లూస్​ లీక్​ అవ్వకుండా మూవీ టీమ్​ జాగ్రత్త పడింది. కానీ సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్న కంటెంట్​ బట్టి చూస్తే ఇందులో హీరో పాత్రపై తండ్రికి సంబంధించిన ఇంపాక్ట్​ ఉండనుందని తెలుస్తుంది. అయితే కేజీఎఫ్​, సలార్​ సినిమాలలో ఎక్కువగా బ్లాక్​ బ్యాక్​గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్స్​ను చూశాము. అయితే డ్రాగన్​ సినిమా పోస్టర్​లో కూడా నల్ల రంగు హైలైట్​ కానుంది. మరి ఈ సినిమా కూడా ఆ రెండు సినిమాల్లాగే ఉంటుందా అంటూ ఫ్యాన్స్ సందేహాలు వ్యక్తంచేస్తున్నారు.

తారక్​కు భారీ లైనప్​
అంతేకాదు, ఈ సినిమాతో ఎన్టీఆర్ తన యాక్షన్ ఇమేజ్‌ను మరో లెవెల్‌కు తీసుకెళ్లనున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఈ మూవీతో పాటు, తారక్ పలు సినిమాలు లైన్​లో పెట్టారు. కొరటాల శివ డైరెక్షన్‌లో 'దేవర 2', త్రివిక్రమ్ సినిమా చేయాల్సి ఉంది. దీంతో రానున్న మూడేళ్లు ఎన్టీఆర్ వరుసగా పాన్ఇండియా సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించనున్నారు . ఎన్టీఆర్ – ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'డ్రాగన్' ఏ స్థాయిలో ఉండబోతోందన్నది ఇప్పుడు సినీ ఇండస్ట్రీ అంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంది.

