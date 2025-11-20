NTRNeel సినిమా మళ్లీ సెట్స్ పైకి - షూటింగ్ ఎప్పట్నుంచంటే?
రీ స్టార్ట్ కానున్న ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్ షూటింగ్- ఈసారి లొకేషన్ ఎక్కడో తెలుసా?
Published : November 20, 2025 at 12:47 PM IST
NTR NEEL Movie Updates : యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ - ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'డ్రాగన్' (ప్రచారంలో ఉన్న టైటిల్). ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై తారక్ ఫ్యాన్స్ భారీ అంచనాలను పెట్టుకున్నారు. దాదాపు కొన్ని నెలలుగా షూటింగ్ నిర్వహిస్తున్న మూవీ టీమ్కు అనుకోని అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నాయి. దీని కారణంగా ఇప్పటివరకూ పలుమార్లు షూటింగ్కు బ్రేకులు పడుతూ వచ్చింది. తాజాగా సినిమా మళ్లీ సెట్ పైకి వెళ్లనున్నట్లు మూవీటీమ్ నుంచి ఒక చిన్న అప్డేట్ వచ్చింది. అది ఎప్పుడు? ఎక్కడంటే?
షూటింగ్ మళ్లీ రీ- స్టార్ట్
తాజాగా వచ్చిన రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, డిసెంబర్ మొదటి వారం నుంచి కంటిన్యూగా నీల్ మళ్లీ షూటింగ్ నిర్వహించనున్నారట. ఈ షెడ్యూల్ దాదాపు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో మూడు వారల పాటు ఉండనుంది. దాదాపు ఇండోర్ లొకేషన్స్లోనే షూటింగ్ చెసే ప్లాన్లో ఉన్నారట. చిత్ర బృందం ఆ తర్వాత క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్ బ్రేక్ తీసుకోనుంది. వచ్చే ఏడాది 2026 జనవరి 5న షూటింగ్ రీ- స్టార్ట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలానే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన కొన్ని సన్నివేశాల్ని ఆఫ్రికాలో తీయనున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతానికి బ్యాక్ టూ బ్యాక్ NTR NEEL మూవీ షెడ్యూల్స్ చాలా బిజీగా ఉండనున్నట్లు అర్థమవుతుంది.
The beast mode is about to ignite again 🔥#NTRNEEL next schedule begins soon.— #NTRNeel (@NTRNeelFilm) November 6, 2025
Man of Masses @tarak9999 #PrashanthNeel @MythriOfficial @NTRArtsOfficial @NTRNeelFilm @TSeries pic.twitter.com/8KBZloMI7x
వీరిద్దరి జోడి భళా
కాంతార ఫేమ్ హీరోయిన్ రుక్మిణీ వసంత్ ఇందులో ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. కాంతార మూవీ ప్రమోషన్స్ సమయంలో స్టేజీపై తారక్ - రుక్మిణీ జోడీని చూసి ఫ్యాన్స్ అందరూ ఫిదా అయ్యారు. అన్ స్క్రీన్లో వీరిద్దరిని చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. హీరోయిన్ గ్లామర్- హీరో మాస్ యాక్షన్ సినిమాను ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్తాయో చూడాల్సి ఉంది.
One force you can feel.— #NTRNeel (@NTRNeelFilm) May 19, 2025
One spirit you can celebrate.
And that’s @tarak9999 🔥
Happy Birthday NTR Garu
from #NTRNeel Team and the entire Tiger Nation 🤗#HappyBirthdayNTR pic.twitter.com/iHwtn8INu8
మళ్లీ బ్లాకే హైలెట్ అవ్వనుందా?
ఇప్పటి వరకు ఈ సినిమాకు సంబంధించిన స్టోరీ గురించి ఎటువంటి క్లూస్ లీక్ అవ్వకుండా మూవీ టీమ్ జాగ్రత్త పడింది. కానీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న కంటెంట్ బట్టి చూస్తే ఇందులో హీరో పాత్రపై తండ్రికి సంబంధించిన ఇంపాక్ట్ ఉండనుందని తెలుస్తుంది. అయితే కేజీఎఫ్, సలార్ సినిమాలలో ఎక్కువగా బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్స్ను చూశాము. అయితే డ్రాగన్ సినిమా పోస్టర్లో కూడా నల్ల రంగు హైలైట్ కానుంది. మరి ఈ సినిమా కూడా ఆ రెండు సినిమాల్లాగే ఉంటుందా అంటూ ఫ్యాన్స్ సందేహాలు వ్యక్తంచేస్తున్నారు.
తారక్కు భారీ లైనప్
అంతేకాదు, ఈ సినిమాతో ఎన్టీఆర్ తన యాక్షన్ ఇమేజ్ను మరో లెవెల్కు తీసుకెళ్లనున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఈ మూవీతో పాటు, తారక్ పలు సినిమాలు లైన్లో పెట్టారు. కొరటాల శివ డైరెక్షన్లో 'దేవర 2', త్రివిక్రమ్ సినిమా చేయాల్సి ఉంది. దీంతో రానున్న మూడేళ్లు ఎన్టీఆర్ వరుసగా పాన్ఇండియా సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించనున్నారు . ఎన్టీఆర్ – ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'డ్రాగన్' ఏ స్థాయిలో ఉండబోతోందన్నది ఇప్పుడు సినీ ఇండస్ట్రీ అంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంది.
NTR 'డ్రాగన్'తో మారనున్న OTT ట్రెండ్- ఇకపై అదే ఫార్ములా- అదేంటంటే?