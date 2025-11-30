ETV Bharat / entertainment

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 30, 2025 at 4:18 PM IST

3 Min Read
NTR NEEL Movie Release Date : యంగ్​ టైగర్ ఎన్టీఆర్​ - ప్రశాంత్​ నీల్​ కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'డ్రాగన్' (ప్రచారంలో ఉన్న టైటిల్)​. ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై తారక్​ ఫ్యాన్స్​ భారీ అంచనాలను పెట్టుకున్నారు. దాదాపు కొన్ని నెలలుగా షూటింగ్​ నిర్వహిస్తున్న మూవీటీమ్​కు అనుకోని అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నాయి. దీని కారణంగా ఇప్పటివరకూ పలుమార్లు షూటింగ్​కు బ్రేకులు పడుతూ వచ్చింది. తాజాగా సినిమా షూటింగ్ రీ స్టార్ట్ కానుంది. ఈ క్రమంలో ఫ్యాన్స్​కు పలు అనుమానాలు వెల్లువెత్తున్నాయి.

షూటింగ్​ రీ- స్టార్ట్​
డిసెంబర్​ మొదటి వారం నుంచి కంటిన్యూగా నీల్​ మళ్లీ షూటింగ్​ నిర్వహించనున్నారట. ఈ షెడ్యూల్​ దాదాపు రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీలో మూడు వారల పాటు ఉండనుంది. దాదాపు ఇండోర్​ లొకేషన్స్​లోనే షూటింగ్​ చేసే ప్లాన్​లో ఉన్నారట. చిత్ర బృందం ఆ తర్వాత క్రిస్మస్​ న్యూ ఇయర్​ బ్రేక్​ తీసుకోనుంది. వచ్చే ఏడాది 2026 జనవరి 5న షూటింగ్​ రీ- స్టార్ట్​ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలానే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన కొన్ని సన్నివేశాల్ని ఆఫ్రికాలో తీయనున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతానికి బ్యాక్​ టూ బ్యాక్​ NTR NEEL మూవీ షెడ్యూల్స్ చాలా బిజీగా ఉండనున్నట్లు అర్థమవుతుంది.

2026లో విడుదల ఖాయమేనా?
ఇదంతా ఓకేనే, కానీ ఈ సినిమాను 2026 జూన్ 26న విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఈ లెక్కన జూన్​ 7 నెలల టైమ్ మాత్రమే ఉంది. ఇంత తక్కువ గ్యాప్​లో షూటింగ్ కంప్లీట్ అవుతుందా? అనేది అభిమానులకు సందేహాలు నెలకొన్నాయి. అసలే ప్రశాంత్ నీల్ తన సినిమాను క్వారిటీ ఔట్​పుట్, సృజనాత్మక, సాంకేతిక ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూసుకుంటాడు. పోస్ట్- ప్రొడక్షన్ కోసం తగినంత సమయం కేటాయించాలని భావిస్తారు. హై క్వాలిటీ విజువల్స్, పర్ఫెక్ట్ యాక్షన్ సీన్స్ ఉండేలా చూసుకుంటారు.

దీనంతటికి ఇంకా సమయం పట్టే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే 2026 జూన్​లో ఈ సినిమా రావడం దాదాపు అసాధ్యమే! ఈ లెక్కన డ్రాగన్ వచ్చే ఏడాది చివర్లో లేదా 2027 ప్రారంభానికి వాయిదా పడవచ్చని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

మళ్లీ బ్లాకే హైలెట్​ అవ్వనుందా?
ఇప్పటి వరకు ఈ సినిమాకు సంబంధించిన స్టోరీ గురించి ఎటువంటి క్లూస్​ లీక్​ అవ్వకుండా మూవీ టీమ్​ జాగ్రత్త పడింది. కానీ సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్న కంటెంట్​ బట్టి చూస్తే ఇందులో హీరో పాత్రపై తండ్రికి సంబంధించిన ఇంపాక్ట్​ ఉండనుందని తెలుస్తుంది. అయితే కేజీఎఫ్​, సలార్​ సినిమాలలో ఎక్కువగా బ్లాక్​ బ్యాక్​గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్స్​ను చూశాము. అయితే డ్రాగన్​ సినిమా పోస్టర్​లో కూడా నల్ల రంగు హైలైట్​ కానుంది. మరి ఈ సినిమా కూడా ఆ రెండు సినిమాల్లాగే ఉంటుందా అంటూ ఫ్యాన్స్ సందేహాలు వ్యక్తంచేస్తున్నారు.

తారక్​కు భారీ లైనప్​
అంతేకాదు, ఈ సినిమాతో ఎన్టీఆర్ తన యాక్షన్ ఇమేజ్‌ను మరో లెవెల్‌కు తీసుకెళ్లనున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఈ మూవీతో పాటు, తారక్ పలు సినిమాలు లైన్​లో పెట్టారు. కొరటాల శివ డైరెక్షన్‌లో 'దేవర 2', త్రివిక్రమ్ సినిమా చేయాల్సి ఉంది. దీంతో రానున్న మూడేళ్లు ఎన్టీఆర్ వరుసగా పాన్ఇండియా సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించనున్నారు . ఎన్టీఆర్ – ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'డ్రాగన్' ఏ స్థాయిలో ఉండబోతోందన్నది ఇప్పుడు సినీ ఇండస్ట్రీ అంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంది.

