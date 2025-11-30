'NTRNeel' 2026లో రిలీజ్ సాధ్యమేనా- కన్ఫ్యూజన్లో ఫ్యాన్స్!
NTR NEEL సినిమా షూటింగ్ రీ- స్టార్ట్ - 2026లో విడుదల ఖాయమేనా?
Published : November 30, 2025 at 4:18 PM IST
NTR NEEL Movie Release Date : యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ - ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'డ్రాగన్' (ప్రచారంలో ఉన్న టైటిల్). ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై తారక్ ఫ్యాన్స్ భారీ అంచనాలను పెట్టుకున్నారు. దాదాపు కొన్ని నెలలుగా షూటింగ్ నిర్వహిస్తున్న మూవీటీమ్కు అనుకోని అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నాయి. దీని కారణంగా ఇప్పటివరకూ పలుమార్లు షూటింగ్కు బ్రేకులు పడుతూ వచ్చింది. తాజాగా సినిమా షూటింగ్ రీ స్టార్ట్ కానుంది. ఈ క్రమంలో ఫ్యాన్స్కు పలు అనుమానాలు వెల్లువెత్తున్నాయి.
షూటింగ్ రీ- స్టార్ట్
డిసెంబర్ మొదటి వారం నుంచి కంటిన్యూగా నీల్ మళ్లీ షూటింగ్ నిర్వహించనున్నారట. ఈ షెడ్యూల్ దాదాపు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో మూడు వారల పాటు ఉండనుంది. దాదాపు ఇండోర్ లొకేషన్స్లోనే షూటింగ్ చేసే ప్లాన్లో ఉన్నారట. చిత్ర బృందం ఆ తర్వాత క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్ బ్రేక్ తీసుకోనుంది. వచ్చే ఏడాది 2026 జనవరి 5న షూటింగ్ రీ- స్టార్ట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలానే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన కొన్ని సన్నివేశాల్ని ఆఫ్రికాలో తీయనున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతానికి బ్యాక్ టూ బ్యాక్ NTR NEEL మూవీ షెడ్యూల్స్ చాలా బిజీగా ఉండనున్నట్లు అర్థమవుతుంది.
2026లో విడుదల ఖాయమేనా?
ఇదంతా ఓకేనే, కానీ ఈ సినిమాను 2026 జూన్ 26న విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఈ లెక్కన జూన్ 7 నెలల టైమ్ మాత్రమే ఉంది. ఇంత తక్కువ గ్యాప్లో షూటింగ్ కంప్లీట్ అవుతుందా? అనేది అభిమానులకు సందేహాలు నెలకొన్నాయి. అసలే ప్రశాంత్ నీల్ తన సినిమాను క్వారిటీ ఔట్పుట్, సృజనాత్మక, సాంకేతిక ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూసుకుంటాడు. పోస్ట్- ప్రొడక్షన్ కోసం తగినంత సమయం కేటాయించాలని భావిస్తారు. హై క్వాలిటీ విజువల్స్, పర్ఫెక్ట్ యాక్షన్ సీన్స్ ఉండేలా చూసుకుంటారు.
దీనంతటికి ఇంకా సమయం పట్టే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే 2026 జూన్లో ఈ సినిమా రావడం దాదాపు అసాధ్యమే! ఈ లెక్కన డ్రాగన్ వచ్చే ఏడాది చివర్లో లేదా 2027 ప్రారంభానికి వాయిదా పడవచ్చని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.
మళ్లీ బ్లాకే హైలెట్ అవ్వనుందా?
ఇప్పటి వరకు ఈ సినిమాకు సంబంధించిన స్టోరీ గురించి ఎటువంటి క్లూస్ లీక్ అవ్వకుండా మూవీ టీమ్ జాగ్రత్త పడింది. కానీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న కంటెంట్ బట్టి చూస్తే ఇందులో హీరో పాత్రపై తండ్రికి సంబంధించిన ఇంపాక్ట్ ఉండనుందని తెలుస్తుంది. అయితే కేజీఎఫ్, సలార్ సినిమాలలో ఎక్కువగా బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్స్ను చూశాము. అయితే డ్రాగన్ సినిమా పోస్టర్లో కూడా నల్ల రంగు హైలైట్ కానుంది. మరి ఈ సినిమా కూడా ఆ రెండు సినిమాల్లాగే ఉంటుందా అంటూ ఫ్యాన్స్ సందేహాలు వ్యక్తంచేస్తున్నారు.
తారక్కు భారీ లైనప్
అంతేకాదు, ఈ సినిమాతో ఎన్టీఆర్ తన యాక్షన్ ఇమేజ్ను మరో లెవెల్కు తీసుకెళ్లనున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఈ మూవీతో పాటు, తారక్ పలు సినిమాలు లైన్లో పెట్టారు. కొరటాల శివ డైరెక్షన్లో 'దేవర 2', త్రివిక్రమ్ సినిమా చేయాల్సి ఉంది. దీంతో రానున్న మూడేళ్లు ఎన్టీఆర్ వరుసగా పాన్ఇండియా సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించనున్నారు . ఎన్టీఆర్ – ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'డ్రాగన్' ఏ స్థాయిలో ఉండబోతోందన్నది ఇప్పుడు సినీ ఇండస్ట్రీ అంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంది.
