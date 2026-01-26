ETV Bharat / entertainment

NTRneel : మేజర్ ఎపిసోడ్ షూటింగ్ కంప్లీట్- అప్డేట్ ఇచ్చిన కెమెరామెన్​

ఎన్టీఆర్​నీల్​ చిత్రానికి సంబంధించిన మరో అప్డేట్ - మరో షెడ్యూల్​ చిత్రీకరణ పూర్తి- ఫొటో షేర్ చేసిన కెమెరామెన్

NTR Neel Movie Update
NTR Neel Movie Update (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 26, 2026 at 11:46 AM IST

Updated : January 26, 2026 at 12:05 PM IST

1 Min Read
NTR Neel Movie Update : మాస్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం డ్రాగన్ (ప్రచారంలో ఉన్న టైటిల్) సినిమా షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. తాజాగా సినిమాకు సంబంధించిన అప్డేట్ సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

గత కొన్ని రోజులుగా, హైదరాబాద్‌లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో షూటింగ్ జరుగుతోంది. ఈ షెడ్యూల్​లో రాత్రిపూట సన్నివేశాలు చిత్రీకరణ చేశారు. దాదాపు 20 రోజులు ఈ షెడ్యూల్​లో షూటింగ్ చేశారు. ఇది సినిమాలో కీలక ఎపిసోడ్​ అని టాక్ నడుస్తోంది. ఇప్పుడు ఆ షెడ్యూల్ ముగిసింది. సినిమాటోగ్రఫీ విభాగంలో పనిచేస్తున్న ప్రజ్వల్ గౌడ ఈ విషయాన్ని తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్​ చేసుకున్నారు. తదుపరి షెడ్యూల్ త్వరలో ప్రారంభమవుతుంది. చిత్ర నిర్మాతలు త్వరలోనే మరిన్ని వివరాలను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.

NTR NEEL MOVIE UPDATE
ఎన్టీఆర్​నీల్​ అప్​డేట్ (prajwal gowda instagram story)

ఈ పాన్ఇండియన్ ప్రాజెక్ట్‌లో రుక్మిణీ వసంత్ కథానాయికగా నటిస్తోంది. అనిల్ కపూర్ కూడా కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ , ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. రవి బస్రూర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా 2026 జూన్ 25న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

