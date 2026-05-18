'విధ్వంసానికి రెడీగా ఉండండి'- ఎన్టీఆర్నీల్ ఫస్ట్ గ్లింప్స్ కౌంట్డౌన్ షురూ
ఎన్టీఆర్- నీల్ ఫస్ట్ గ్లింప్స్ అప్డేట్- వీడియో వచ్చేది ఎప్పుడంటే?
Published : May 18, 2026 at 1:26 PM IST
NTR Neel First Glimpse : ఎన్టీఆర్-నీల్ డ్రాగన్ (వర్కింగ్ టైటిల్) ఫస్ట్ గ్లింప్స్ కౌంట్ డౌన్ షురూ అయ్యింది. ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మే 20న గ్లింప్స్ విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఇటీవల ప్రకటించారు. తాజాగా ఈ గ్లింప్స్ అప్డేట్ షేర్ చేసుకున్నారు. మే 19న రాత్రి 11.52 గంటలకే వీడియోను రిలీజ్ చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. దేశవ్యాప్తంగా విధ్వంసం సృష్టించనున్నాం అంటూ పోస్టు చేసి హైప్ ఎక్కించారు.
'దేశవ్యాప్తంగా విధ్వంసం షురూ కానుంది. T మైనస్ 08, మే 19- 23.52. ఎన్టీఆర్నీల్ గ్లింప్స్ రానుంది' అని పోస్టు చేశారు. అయితే ఈ పోస్టులో 20.5937° N, 78.9629° Eతో ఉన్న అక్షాంశ, రేఖాంశ కోఆర్టినేషన్స్ మెన్షన్ చేశారు. ఇది భారతదేశ భౌగోళిక మధ్య భాగాన్ని సూచిస్తుంది. భౌగోళికంగా ఇది మహారాష్ట్రలోని వార్థ ప్రాంతాన్ని సుచిస్తుంది. మరి ఆ లొకేషన్తో నీల్ ఎందుకు లింక్ పెట్టారో తెలీదు. గ్లింప్స్ లేదా సినిమాలో దీనిపై క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
20.5937° N, 78.9629° E— #NTRNeel (@NTRNeelFilm) May 18, 2026
A nationwide destruction protocol begins 🔥
T-MINUS 08 ⚡
May 19 • 23:52 IST#NTRNeel First Glimpse strikes in selected theatres & digitally 🔥
థియేటర్లలోనే గ్లింప్స్!
ఇక రొటీన్లో ఆన్లైన్లోనే కాకుండా థియేటర్లలోనూ ఈ గ్లింప్స్ను ప్రదర్శించనున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. రేపు రాత్రి హైదరాబాద్లో ఎంపిక చేసిన థియేటర్లలో ఈ గ్లింప్స్ను వేయనున్నట్లు పోస్టులో పేర్కొన్నారు. దీంతో ఎన్టీఆర్ సంబరాలకు రెడీ అవుతున్నారు. గ్లింప్స్ వీడియోకే సినిమా రిలీజ్ అవుతున్న రేంజ్లో గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేయాలని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నట్లు తెలిసింది.
లాంగ్ లెంగ్త్!
వీడియో గ్లింప్స్ అంటే ఏ సినిమాకైనా 1 నిమిషం నుంచి 2 నిమిషాల మధ్యలో ఉంటుంది. కానీ, రేపు రిలీజ్ కానున్న ఈ సినిమా గ్లింప్స్ మాత్రం ఏకంగా 4 నిమిషాల 35 సెకన్లు ఉండన్నట్లు మేకర్స్ రీసెంట్గా ప్రకటించారు. అయితే అంత లాంగ్ లెంగ్త్లో గ్లింప్స్తో సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో క్లారిటీ ఇస్తారేమోనని ఫ్యాన్స్ అనుకుంటున్నారు. కానీ ఈ రన్టైమ్తో మాత్రం ఆడియెన్స్లో హైప్ క్రియేట్ చేశారు. గతేడాది రిలీజైన మహేశ్ బాబు- రాజమౌళి వారణాసి టైటిల్ గ్లింప్స్ కూడా 3.41 నిమిషాలు ఉంది!
టైటిల్పైనా క్లారిటీ!
ఈ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేసి ఏళ్లు గడుస్తున్నా, అధికారికంగా మాత్రం టైటిల్ను మేకర్స్ వెల్లడించలేదు. అయితే సినీ సెలబ్రిటీలు అక్కడక్కడా ఇంటర్వ్యూల్లో ఈ సినిమాకు డ్రాగన్ అనే పేరును పెట్టినట్లు రివీల్ చేశారు. దీంతో ప్రస్తుతానికి ఈ సినిమాకు డ్రాగన్ అనే టైటిల్ ప్రచారంలో ఉంది. అయితే రేపు ఈ టైటిల్ పైన కూడా మేకర్స్ స్పష్టతనివ్వనున్నారు. అంతా అనుకుంటున్నట్లు డ్రాగన్ పేరే ఫైనల్ చేస్తారా? లేదంటే కొత్త టైటిల్ అనౌన్స్ చేస్తారా? అనేది కూడా ఆసక్తికరంగా ఉంది.
అందరి ఆసక్తి బీజీఎమ్పైనే
ప్రశాంత్ నీల్ సినిమా అనగానే అందరికీ బీజీఎమ్ గుర్తుకొస్తుంది. తన సినిమాలో తెరపై చూపించే యాక్షన్ ఎంత వైలెంట్గా ఉంటుందో, బ్యాక్గ్రౌండ్లో మ్యూజిక్ కూడా అంతే వైలెంట్గా ఉంటుంది. గత సినిమాలు కేజీఎఫ్ 1, 2, సలార్ సినిమాల్లో బీజీఎమ్ సూపర్ హిట్ అయ్యింది. ఆ సినిమాలకు సంగీతం అందించిన రవి బస్రూరే ఈ చిత్రానికీ పని చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన బీజీఎమ్ పనుల్లో బీజీగా ఉన్నారు.
PLOTTING STORMS— #NTRNeel (@NTRNeelFilm) May 17, 2026
through a rising tide of destruction…….#NTRNeel pic.twitter.com/8AVtLIzQh7
రీసెంట్గా మేకర్స్ దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలను షేర్ చేసుకున్నారు. ఇందులో కంప్యూటర్ ముందు రవి బస్రూర్ కూర్చొని సీరియస్గా వర్క్ చేస్తున్నారు. పక్కనే దర్శకుడు ప్రశాంస్ నీల్ నిల్చోని ఆయనకు సలహాలు ఇస్తున్నారు. ఈ పోస్టుకు 'వినాశనపు ఉధృతి నుంచి పుట్టికొచ్చిన తుఫాన్' అని అర్థం వచ్చేలా క్యాప్షన్ జోడించారు.
