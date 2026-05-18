ETV Bharat / entertainment

'విధ్వంసానికి రెడీగా ఉండండి'- ఎన్టీఆర్​నీల్ ఫస్ట్ గ్లింప్స్ కౌంట్​డౌన్ షురూ

ఎన్టీఆర్- నీల్ ఫస్ట్ గ్లింప్స్ అప్డేట్- వీడియో వచ్చేది ఎప్పుడంటే?

NTR Neel First Glimpse
NTR Neel First Glimpse (Source : Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 18, 2026 at 1:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

NTR Neel First Glimpse : ఎన్టీఆర్​-నీల్ డ్రాగన్ (వర్కింగ్ టైటిల్) ఫస్ట్ గ్లింప్స్ కౌంట్ డౌన్ షురూ అయ్యింది. ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మే 20న గ్లింప్స్ విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఇటీవల ప్రకటించారు. తాజాగా ఈ గ్లింప్స్ అప్డేట్ షేర్ చేసుకున్నారు. మే 19న రాత్రి 11.52 గంటలకే వీడియోను రిలీజ్ చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. దేశవ్యాప్తంగా విధ్వంసం సృష్టించనున్నాం అంటూ పోస్టు చేసి హైప్ ఎక్కించారు.

'దేశవ్యాప్తంగా విధ్వంసం షురూ కానుంది. T మైనస్ 08, మే 19- 23.52. ఎన్టీఆర్​నీల్ గ్లింప్స్ రానుంది' అని పోస్టు చేశారు. అయితే ఈ పోస్టులో 20.5937° N, 78.9629° Eతో ఉన్న అక్షాంశ, రేఖాంశ కోఆర్టినేషన్స్​ మెన్షన్ చేశారు. ఇది భారతదేశ భౌగోళిక మధ్య భాగాన్ని సూచిస్తుంది. భౌగోళికంగా ఇది మహారాష్ట్రలోని వార్థ ప్రాంతాన్ని సుచిస్తుంది. మరి ఆ లొకేషన్​తో నీల్ ఎందుకు లింక్ పెట్టారో తెలీదు. గ్లింప్స్​ లేదా సినిమాలో దీనిపై క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.

థియేటర్లలోనే గ్లింప్స్!
ఇక రొటీన్​లో ఆన్​లైన్​లోనే కాకుండా థియేటర్లలోనూ ఈ గ్లింప్స్​ను ప్రదర్శించనున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. రేపు రాత్రి హైదరాబాద్​లో ఎంపిక చేసిన థియేటర్లలో ఈ గ్లింప్స్​ను వేయనున్నట్లు పోస్టులో పేర్కొన్నారు. దీంతో ఎన్టీఆర్ సంబరాలకు రెడీ అవుతున్నారు. గ్లింప్స్​ వీడియోకే సినిమా రిలీజ్​ అవుతున్న రేంజ్​లో గ్రాండ్​గా సెలబ్రేట్ చేయాలని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నట్లు తెలిసింది.

లాంగ్ లెంగ్త్!
వీడియో గ్లింప్స్ అంటే ఏ సినిమాకైనా 1 నిమిషం నుంచి 2 నిమిషాల మధ్యలో ఉంటుంది. కానీ, రేపు రిలీజ్ కానున్న ఈ సినిమా గ్లింప్స్ మాత్రం ఏకంగా 4 నిమిషాల 35 సెకన్లు ఉండన్నట్లు మేకర్స్ రీసెంట్​గా ప్రకటించారు. అయితే అంత లాంగ్ లెంగ్త్​లో గ్లింప్స్​తో సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో క్లారిటీ ఇస్తారేమోనని ఫ్యాన్స్ అనుకుంటున్నారు. కానీ ఈ రన్​టైమ్​తో మాత్రం ఆడియెన్స్​లో హైప్ క్రియేట్ చేశారు. గతేడాది రిలీజైన మహేశ్ బాబు- రాజమౌళి వారణాసి టైటిల్ గ్లింప్స్ కూడా 3.41 నిమిషాలు ఉంది!

టైటిల్​పైనా క్లారిటీ!
ఈ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్​ చేసి ఏళ్లు గడుస్తున్నా, అధికారికంగా మాత్రం టైటిల్​ను మేకర్స్ వెల్లడించలేదు. అయితే సినీ సెలబ్రిటీలు అక్కడక్కడా ఇంటర్వ్యూల్లో ఈ సినిమాకు డ్రాగన్ అనే పేరును పెట్టినట్లు రివీల్ చేశారు. దీంతో ప్రస్తుతానికి ఈ సినిమాకు డ్రాగన్ అనే టైటిల్ ప్రచారంలో ఉంది. అయితే రేపు ఈ టైటిల్​ పైన కూడా మేకర్స్ స్పష్టతనివ్వనున్నారు. అంతా అనుకుంటున్నట్లు డ్రాగన్ పేరే ఫైనల్ చేస్తారా? లేదంటే కొత్త టైటిల్ అనౌన్స్ చేస్తారా? అనేది కూడా ఆసక్తికరంగా ఉంది.

అందరి ఆసక్తి బీజీఎమ్​పైనే
ప్రశాంత్ నీల్ సినిమా అనగానే అందరికీ బీజీఎమ్ గుర్తుకొస్తుంది. తన సినిమాలో తెరపై చూపించే యాక్షన్ ఎంత వైలెంట్​గా ఉంటుందో, బ్యాక్​గ్రౌండ్​లో మ్యూజిక్ కూడా అంతే వైలెంట్​గా ఉంటుంది. గత సినిమాలు కేజీఎఫ్ 1, 2, సలార్ సినిమాల్లో బీజీఎమ్ సూపర్ హిట్ అయ్యింది. ఆ సినిమాలకు సంగీతం అందించిన రవి బస్రూరే ఈ చిత్రానికీ పని చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన బీజీఎమ్ పనుల్లో బీజీగా ఉన్నారు.

రీసెంట్​గా మేకర్స్ దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలను షేర్ చేసుకున్నారు. ఇందులో కంప్యూటర్ ముందు రవి బస్రూర్ కూర్చొని సీరియస్​గా వర్క్ చేస్తున్నారు. పక్కనే దర్శకుడు ప్రశాంస్ నీల్ నిల్చోని ఆయనకు సలహాలు ఇస్తున్నారు. ఈ పోస్టుకు 'వినాశనపు ఉధృతి నుంచి పుట్టికొచ్చిన తుఫాన్' అని అర్థం వచ్చేలా క్యాప్షన్ జోడించారు.

ఎన్టీఆర్​ బర్త్​డేకి రూ.100కోట్ల విరాళాల సేకరణ? అసలు నిజమేమిటంటే?

రామ్​ చరణ్ మూవీలో NTR ఫ్యాన్స్​కు సర్​ప్రైజ్​- 'పెద్ది' సినిమాలో డ్రాగన్​ గ్లింప్స్​!

TAGGED:

DRAGON VIDEO GLIMPS TIME
NTR NEEL FIRST GLIMPSE
NTRNEEL GLIMPSE RUN TIME
NTRNEEL TITLE
NTR NEEL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.