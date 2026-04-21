ఎన్టీఆర్, నీల్ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్- మరి టైటిల్ సంగతేంటి?
ఎట్టకేలకు రిలీజ్ డేట్పై క్లారిటీ ఇచ్చిన మేకర్స్- మే 20న తారక్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఫస్ట్ గ్లింప్స్ విడుదల- టైటిల్ సస్పెన్స్కు గ్లింప్స్లో క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం
Published : April 21, 2026 at 11:16 AM IST
NTRNeel Movie Release Date : ఒక మాస్ హీరో హై వోల్టేజ్ దర్శకుడు కలిస్తే బాక్సాఫీస్ లెక్కలు ఎలా మారిపోతాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్ అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి నందమూరి అభిమానుల్లో పూనకాలు మొదలయ్యాయి. అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏ స్థాయిలో ఉండబోతోంది? ప్రశాంత్ నీల్ ఎన్టీఆర్ను ఎలా చూపించబోతున్నారు? అనే ప్రశ్నలు సోషల్ మీడియాలో నిత్యం వైరల్ అవుతూనే ఉన్నాయి. ఇక ఎప్పుడు ఈ సినిమా గురించి వచ్చిన ఒక అప్డేట్ ఒక్కసారిగా అంతకుమించి అనేలా బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఈ కాంబినేషన్ కోసం చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు మొత్తానికి రిలీజ్ విషయంలో ఒక క్లారిట్ ఇచ్చారు. కానీ టైటిల్ విషయంలో సస్పెన్స్ వీడలేదు. ఇంతకీ అప్డేట్ ఏంటంటే?
ప్రశాంత్ నీల్ పర్ఫెక్షన్ ప్లాన్!
ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. అయితే ప్రశాంత్ నీల్ తన ప్రతి సినిమాలోనూ పర్ఫెక్షన్ కోసం ఎంత టైమ్ తీసుకుంటారో అందరికీ తెలిసిందే. కేజీఎఫ్, సలార్ చిత్రాల విషయంలో ఏ మాత్రం కాంప్రమైజ్ కాకుండా వర్క్ చేశారు. ఇప్పుడు తారక్ సినిమా కోసం కూడా అతను అదే స్థాయిలో వర్క్ చేస్తున్నారు. మొదట్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ త్వరగానే రిలీజ్ అవుతుందని అందరూ భావించినా, క్వాలిటీ విషయంలో ఎక్కడా తగ్గకూడదనే ఉద్దేశంతో మేకర్స్ షూటింగ్ కోసం ఎక్కువ సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నారు.
రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్
చాలా కాలంగా నడుస్తున్న సస్పెన్స్కు తెరదించుతూ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ రిలీజ్ డేట్పై క్లారిటీ ఇచ్చారు. 'తుపాను తన లక్ష్యాన్ని వెతుక్కున్నప్పుడు' అంటూ ఎన్టీఆర్ పవర్ఫుల్ లుక్తో ఉన్న పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. ఎట్టకేలకు ఈ భారీ యాక్షన్ డ్రామాను 2027 జూన్ 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ డేట్ అనౌన్స్మెంట్తో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇప్పుడే హడావుడి మొదలైంది. పోస్టర్లో తారక్ లుక్ ఆ గంభీరమైన వాతావరణం చూస్తుంటే నీల్ మరోసారి తన మార్క్ మేజిక్ను రిపీట్ చేయబోతున్నాడని అర్థమవుతోంది.
HIS REIGN… HIS SOIL…— Jr NTR (@tarak9999) April 21, 2026
JUNE 11, 2027… IT IS…. #NTRNeel pic.twitter.com/ln9Dq4BFZs
మే 20న అసలైన అప్డేట్
రిలీజ్ డేట్తో పాటు మరో క్రేజీ అప్డేట్ను కూడా మేకర్స్ రివీల్ చేశారు. ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజున మే 20న ఈ సినిమా ఫస్ట్ గ్లింప్స్ను విడుదల చేయబోతున్నారు. ప్రశాంత్ నీల్ సినిమాల్లో ఎలివేషన్లు ఏ స్థాయిలో ఉంటాయో మనకు తెలిసిందే, ఇప్పుడు తారక్ మాస్ పవర్కు నీల్ మేకింగ్ తోడైతే మే 20న యూట్యూబ్ రికార్డులు బద్దలవ్వడం ఖాయం. ఈ గ్లింప్స్ ద్వారా సినిమా మూడ్ ఏంటి? తారక్ పాత్ర ఎలా ఉండబోతోంది? అనే విషయాలపై ఒక క్లారిటీ రానుంది. ఫ్యాన్స్ ఇప్పటికే ఈ గ్లింప్స్ కోసం కౌంట్డౌన్ మొదలుపెట్టేశారు.
టైటిల్ సస్పెన్స్- 'డ్రాగన్' పేరు కన్ఫర్మ్ అవుతుందా?
ఈ సినిమాకి సంబంధించి టైటిల్ విషయంలో మాత్రం ఇంకా సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. గత కొంత కాలంగా ఈ చిత్రానికి 'డ్రాగన్' అనే టైటిల్ పెడుతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. కానీ అధికారిక పోస్టర్లో మాత్రం కేవలం #NTRNeel అనే హ్యాష్ ట్యాగ్తోనే సరిపెట్టారు. మరి మే 20న వచ్చే గ్లింప్స్లో టైటిల్ను రివీల్ చేస్తారా? లేదా ఇంకొంత కాలం సస్పెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారా? అనేది చూడాలి. బహుశా పుట్టినరోజు కానుకగా టైటిల్తో కూడిన గ్లింప్స్ ఇస్తే అభిమానులకు అది అతిపెద్ద గిఫ్ట్ అవుతుంది. నీల్ సినిమాల్లో టైటిల్స్ ఎప్పుడూ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఈసారి ఎలాంటి పేరు పెడతారో అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
దేవరతో 500 కోట్లు- ఇప్పుడు 1000 కోట్ల మార్కుపై గురి!
చివరగా వచ్చిన 'దేవర' సినిమాతో సోలో హీరోగా రూ.500 కోట్ల క్లబ్లో చేరి తన సత్తా చాటాడు ఎన్టీఆర్. గతంలో ఆర్ఆర్ఆర్తో వెయ్యి కోట్ల మార్కును అందుకున్నప్పటికీ అది రామ్ చరణ్తో కలిసి చేసిన మల్టీస్టారర్. ఇప్పుడు ప్రశాంత్ నీల్ వంటి స్టార్ డైరెక్టర్తో కలిసి చేస్తున్న ఈ సినిమాతో సోలోగా వెయ్యి కోట్ల ల్యాండ్మార్క్ను అందుకుంటాడా? అని ట్రేడ్ వర్గాలలో చర్చ మొదలైంది. నీల్ గ్లోబల్ మార్కెట్ తారక్ క్రేజ్ కలిస్తే వెయ్యి కోట్లు అనేది చిన్న మార్క్ అని చెప్పవచ్చు. ఎన్టీఆర్ కెరీర్లోనే ఇది బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలిచిపోనుందని ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అందరి ఫోకస్ మే 20న రాబోయే గ్లింప్స్పైనే ఉంది. మరి ఆ అప్డేట్తో ఎలాంటి హైప్ను క్రియేట్ చేస్తారో చూడాలి.