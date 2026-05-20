లూగర్ ఓకే, మరి డ్రాగన్ ఎవరు?- గ్లింప్స్​లో కొత్త డౌట్లు- ఈ మిస్టరీ గమనించారా?

డ్రాగన్ గ్లింప్స్‌తో మొదలైన మరికొన్ని సందేహాలు- అఫ్గాన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ అసాసిన్‌గా లూగర్ ఎంట్రీ- గ్లింప్స్‌లో కనిపించని గోల్డెన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ- టైటిల్ డ్రాగన్ అయితే ఎన్టీఆర్ క్యారెక్టర్ లూగర్ ఏంటి?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 20, 2026 at 4:04 PM IST

NTR Dragon Movie : ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో గ్లోబల్ స్టార్ ఎన్టీఆర్ నటిస్తున్న సరికొత్త చిత్రం గ్లింప్స్ నిన్న విడుదలై సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. కేజీఎఫ్, సలార్ చిత్రాలతో వండర్స్ క్రియేట్ చేసిన నీల్, ఈసారి అంతకుమించిన ఒక భారీ హైప్ ఉన్న డార్క్ వరల్డ్‌ను క్రియేట్ చేసినట్లు విజువల్స్ చూస్తుంటేనే అర్థమవుతోంది. నల్లమందు వ్యాపారం బ్యాక్ డ్రాప్‌లో సాగే ఈ కథలో ఎన్నో ఆసక్తికరమైన ఎలిమెంట్స్ దాగి ఉన్నాయి. అయితే ఈ గ్లింప్స్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరి మైండ్‌లో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రశ్న తిరుగుతోంది. విజువల్స్‌లో చూపించిన దానికి, సినిమా టైటిల్‌కు అసలు సంబంధం ఏంటి అనే సస్పెన్స్ ఇప్పుడు ట్రేడ్ వర్గాల్లో ఒక పెద్ద హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఆ డాట్స్ అన్నీ కనెక్ట్ చేస్తే ఒక షాకింగ్ థియరీ బయటకు వస్తోంది.

అఫ్గాన్ వర్సెస్ గోల్డెన్- రెండు సామ్రాజ్యాల కథ
ఈ గ్లింప్స్‌లో ప్రధానంగా బ్రిటీష్ కాలం నాటి ఓపియం ట్రేడ్ గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన హిస్టరీని చూపించారు. బ్రిటీష్ వాళ్లు భారతదేశాన్ని విడిచి వెళ్లేటప్పుడు ప్రపంచంలోనే అత్యంత లాభదాయకమైన ఒక మొక్క నుంచి వచ్చే డ్రగ్ వ్యాపారాన్ని ఇక్కడ వదిలేశారు. ఆ తర్వాత ఆ వ్యాపారం రెండుగా చీలిపోయింది. ఒకటి అఫ్గాన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ కాగా, రెండోది గోల్డెన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ అని స్పష్టంగా మ్యాప్ ద్వారా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అయితే ఈ మొదటి గ్లింప్స్‌లో కేవలం అఫ్గాన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీకి సంబంధించిన విలన్లను, వాళ్ల క్రూరత్వాన్ని మాత్రమే మనకు పరిచయం చేశారు. ఆ సామ్రాజ్యాన్ని నడిపే దాదా సర్కార్, సుజోయ్ సర్కార్ లాంటి వాళ్ల ప్రపంచాన్ని చూపించి ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేశారు.

లూగర్‌గా ఎన్టీఆర్- అసలు డ్రాగన్ ఎవరు?
వీడియో చివర్లో ఎన్టీఆర్ ఎంట్రీ గూస్ బంప్స్ తెప్పించేలా ఉంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఫుల్ మాస్ రగ్గడ్ లుక్‌లో ఎన్టీఆర్ కనిపించారు. అయితే ఇక్కడే ప్రశాంత్ నీల్ ఒక పెద్ద ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. ఎన్టీఆర్ క్యారెక్టర్‌ను పరిచయం చేస్తూ స్క్రీన్‌పై లూగర్, అసాసిన్ ఇన్ చీఫ్ ఆఫ్ ది అఫ్గాన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ అని వేశారు. అంటే అఫ్గాన్ కంపెనీలోని విలన్లను చంపే ఒక పవర్ ఫుల్ కిల్లర్‌లాగా ఎన్టీఆర్‌ను చూపించారు. ఇక్కడే ఫ్యాన్స్‌లో ఒక పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ మొదలైంది. సినిమా టైటిల్ ఏమో డ్రాగన్ అని అనౌన్స్ చేశారు, కానీ ఎన్టీఆర్ పాత్ర పేరు లూగర్ అని పెట్టారు. మరి టైటిల్‌లో ఉన్న ఆ డ్రాగన్ ఎవరు అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు హైలెట్ అయ్యింది.

సినిమాలో డ్యుయెల్ రోల్ ఉండబోతోందా?
ఈ లూగర్, డ్రాగన్ అనే రెండు పేర్లను బట్టి చూస్తుంటే సినిమాలో ఎన్టీఆర్ డ్యుయెల్ రోల్‌లో కనిపించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు. అఫ్గాన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీలో ఉండే ఎన్టీఆర్ పాత్ర పేరు లూగర్ అయితే, దానికి పోటీగా ఉండే గోల్డెన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీలో ఉండే మరో ఎన్టీఆర్ పాత్ర పేరు డ్రాగన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ప్రశాంత్ నీల్ తన సినిమాల్లో హీరో క్యారెక్టరైజేషన్‌ను చాలా అద్భుతంగా రాసుకుంటారు. ఒకవేళ ఎన్టీఆర్ రెండు విభిన్నమైన షేడ్స్ ఉన్న పాత్రల్లో కనిపిస్తే థియేటర్లలో ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలు రావడం ఖాయం. ఒక పాత్రకు లూగర్ అని, ఇంకో పాత్రకు డ్రాగన్ అని పేరు పెట్టి నీల్ ఒక పెద్ద మైండ్ గేమ్ ఆడుతున్నట్లు అనిపిస్తోంది.

రెండో కంపెనీ కోసం ఇంకో గ్లింప్స్ రానుందా?
నిన్న వచ్చిన గ్లింప్స్‌లో కేవలం అఫ్గాన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ ప్రపంచాన్ని మాత్రమే చూపించారు. కథలో సమాన ప్రాధాన్యత ఉన్న గోల్డెన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ గురించి ఇందులో ఎక్కడా ఒక్క విజువల్ కూడా చూపించలేదు. దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే చిత్ర యూనిట్ త్వరలోనే గోల్డెన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ బ్యాక్ డ్రాప్‌ను చూపిస్తూ ఇంకో క్రేజీ గ్లింప్స్‌ను వదిలే ప్లాన్‌లో ఉన్నట్లు ఇన్ సైడ్ టాక్ వినిపిస్తోంది. ఆ రెండో గ్లింప్స్‌లో అసలైన డ్రాగన్ పాత్రను పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది. ఆ కంపెనీ విలన్స్ ఎవరు, దాన్ని రూల్ చేసే లీడర్ ఎవరు అనే విషయాలపై ఆ వీడియోలో క్లారిటీ ఇవ్వవచ్చు. ఒకవేళ అదే నిజమైతే ప్రశాంత్ నీల్ ప్రమోషన్ స్ట్రాటజీ నెక్స్ట్ లెవెల్‌లో ఉందని చెప్పాలి.

ఎన్టీఆర్ డైలాగ్ వెనుక ఉన్న రహస్యం
గ్లింప్స్‌లో ఎన్టీఆర్ చెప్పిన డైలాగ్ కూడా ఈ డ్యుయెల్ రోల్ థియరీకి బలాన్ని ఇస్తోంది. నిద్రపోయినప్పుడు నా కలలోకి నేను చంపిన వాళ్ల ముఖాలు రావు, మిగిలున్న శత్రువుల ముఖాలే కనబడతాయి అంటూ ఎన్టీఆర్ ఒక పవర్ఫుల్ డైలాగ్ చెప్పారు. అంటే అఫ్గాన్ కంపెనీలోని విలన్లను లూగర్ ఆల్రెడీ ఖతం చేసేశాడని, ఇప్పుడు అతని కళ్ల ముందు ఉన్న ఏకైక శత్రువు గోల్డెన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీ అని అర్థమవుతోంది. ఆ గోల్డెన్ కంపెనీని లీడ్ చేసేది డ్రాగన్ అయితే, లూగర్ వర్సెస్ డ్రాగన్ మధ్య జరిగే యుద్ధమే ఈ సినిమా కథ కావచ్చు. ఒకే సినిమాలో ఎన్టీఆర్‌కు ఎన్టీఆర్‌కు మధ్యే యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు ఉంటే బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల వేట మొదలైనట్లే.

సినిమా విషయానికొస్తే, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్‌ను 2027 జూన్ 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయబోతున్నట్లు గ్లింప్స్ చివర్లో ప్రకటించారు. అనిల్ కపూర్, రుక్మిణి వసంత్ లాంటి స్టార్స్ నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు రవి బస్రూర్ అద్భుతమైన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించారు. లూగర్, డ్రాగన్ చుట్టూ అల్లిన ఈ మిస్టరీ ఏంటో తెలియాలి అంటే సినిమా వచ్చే వరకు ఆగాల్సిందే.

