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ఆ సంస్థతో మాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు: NTR ఆఫీస్ క్లారిటీ

ఎన్టీఆర్ పేరుతో ప్రకటనలు చేస్తున్న 'RAW NTR' సంస్థ - వాటికి మాకు ఎలాంటి అధికారం లేదని క్లారిటీ ఇచ్చిన ఎన్టీఆర్ ఆఫీస్

NTR Office Clarity
NTR Office Clarity (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 14, 2026 at 2:20 PM IST

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NTR Office Clarity : టాలీవుడ్ స్టార్ ఎన్టీఆర్ పేరుతో ప్రకటనలు చేస్తూ, కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న 'రా ఎన్టీఆర్' (RAW NTR) సంస్థకు ఎలాంటి అధికారం లేదని నటుడు ఎన్టీఆర్‌ కార్యాలయం స్పష్టం చేసింది. ఆయనకు సంబంధించిన సేవా, ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాల వివరాలు కేవలం వ్యక్తిగత లేదా ఆయన అధికారిక బృందం ద్వారా మాత్రమే వెల్లడి అవుతాయని ఈ సందర్భంగా ప్రకటన చేసింది.

RAW NTR పై ఎన్టీఆర్ ఆఫీస్ క్లారిటీ
'RAW NTR పేరుతో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న ఒక సంస్థ ఎన్టీఆర్​తో సంబంధం ఉన్నట్లు ప్రజల్లో భావన కలిగించే విధంగా వ్యవహరిస్తున్న విషయం మా దృష్టికి వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా మేము ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఎన్టీఆర్​కి గాని, ఆయన కార్యాలయానికి 'RAW NTR' అనే సంస్థతో లేదా వాటి కార్యకలాపాలతో ఏ విధమైన సంబంధం, అనుమతి, ప్రమేయం లేదు. సంబంధిత సంస్థకు ఎన్టీఆర్ తరపున ప్రాతినిధ్యం వహించే అధికారం లేదు. ఎన్టీఆర్ పేరుతో ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడానికి వీల్లేదు. ఎన్టీఆర్​కు​ సంబంధించిన ఏదైనా సేవా కార్యక్రమం, అధికారిక ప్రకటన లేదా ఇతర కార్యకలాపాల గురించి సమాచారం ఎన్టీఆర్ లేదా ఆయన అధికారిక బృందం ద్వారానే వెల్లడిస్తారు.

అనధికారిక వ్యక్తులు లేదా సంస్థల ద్వారా ప్రచారం చేసే ప్రకటనలు లేదా కార్యక్రమాలను అధికారికమైనదిగా లేదా విశ్వసనీయమైనదిగా పరిగణించవద్దని ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేస్తున్నాం. మా ఈ ప్రకటన ద్వారా వదంతులకు, అపోహలు, ఊహాగానాలకు పూర్తి ముగింపు పలుకుతాయని ఆశిస్తున్నాము. అలాగే మీడియా, డిజిటల్ ప్లాట్​ఫామ్స్, అదే విధంగా ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్, శ్రేయోభిలాషులు ధృవీకరించని సమాచారాన్ని ప్రచారం చేయకుండా అఫీషియల్​గా రిలీజ్ అయ్యే సమాచారాన్ని నమ్మాలని కోరుతున్నాం. అలాగే ఎన్టీఆర్​పై చూపుతున్న అభిమానానికి, నిరంతర ప్రేమకు హృదయ పూర్వక ధన్యవాదాలు'అని ఎన్టీఆర్ ఆఫీస్ పేర్కొంది.

ఇదిలా ఉండగా ఎన్టీఆర్‌ జులై 18న రాజకీయాల్లోకి రానున్నారంటూ వస్తున్న వార్తలపై ఎన్టీఆర్ అభిమానుల సంఘం సోమవారం ఓ లేఖను రిలీజ్ చేసి ఆ వ్యాఖ్యలన్నీ అవాస్తవమని ఖండించింది. ఆ రోజు నిర్వహించనున్న 'ఊరు-వాడ' కార్యక్రమానికి తారక్‌ పొలిటికల్‌ ఎంట్రీకి ఎటువంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేసింది. ఇది ఒక సామాజిక కార్యక్రమం మాత్రమేనని వెల్లడించింది. ఇంతలో కేవలం ఒక్క రోజు వ్యవధిలోనే మంగళవారం 'RAW NTR' అనే మరో సంస్థ తిరుపతి తాజ్​హోటల్​లో ఎన్టీఆర్ ప్రెస్​మీట్ పెట్టనున్నారని సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ చేయడం ఆశ్చర్యకరం. ఈ వార్తలు పలు మీడియా ఛానెళ్లలో సైతం ప్రసారం కావడంతో చివరికి ఎన్టీఆర్ ఆఫీస్ రంగంలోకి దిగి మరీ ఇవన్నీ అవాస్తవాలు అని క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. దాంతో సంబంధిత సంస్థ చేసిన వ్యాఖ్యలు అనధికారికమైనదిగా తేలింది.

ఎన్టీఆర్ క్రేజీ లైనప్
మరోవైపు ఎన్టీఆర్ అభిమానుల సంఘం జులై 18న ఊరు-వాడ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. దీనికి ఎప్పుడో ప్రణాళికలు రూపొందించినట్లు తెలిపింది. దీన్ని రాజకీయాలతో ముడిపెట్టొద్దని విజ్ఞప్తి చేసింది. అసత్య ప్రచారాలను నమ్మొద్దని అందరినీ కోరింది. ఇలాంటి వాటిని ప్రచారం చేయొద్దని మీడియా సంస్థలు, సోషల్‌ మీడియా పేజీలకు సైతం తెలియజేసింది. దీని వల్ల అభిమానులు అనవసరంగా అయోమయానికి గురవుతున్నారని అసహనం వ్యక్తం చేసింది. దీనిపై క్లారిటీ ఇస్తూ ఎన్టీఆర్ అభిమానుల సంఘం సంబంధిత లేఖలో పేర్కొంది.

ఇక ఎన్టీఆర్ సినిమాల విషయానికొస్తే ఆయన ప్రస్తుతం స్టార్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ డైరెక్షన్​లో 'డ్రాగన్' మూవీ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే మూవీ నుంచి రిలీజైన గ్లింప్స్ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసింది. ఎన్టీఆర్ 'లూగర్' అనే శక్తిమంతమైన పాత్రతో డ్రాగన్​లో కనువిందు చేయనుండటం విశేషం. ఈ సినిమా జూన్ 11న రిలీజ్ కానుంది. అంతేకాకుండా త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్​లో కుమారస్వామి కథతో ఎన్టీఆర్ మరో మూవీని చేయనున్నట్లు ఇటీవల మేకర్స్ ప్రకటించారు.

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