'కాంతార' రిషబ్‌ శెట్టి నెక్ట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఏ సినిమా రానుంది?

Published : November 1, 2025 at 11:46 AM IST
Rishab Shetty Upcoming Films : కాంతార మూవీతో కన్నడ స్టార్ హీరో రిషబ్ శెట్టి ఒక్కసారిగా భారీ క్రేజ్ను సంపాదించుకున్నారు. పాన్ ఇండియా లెవెల్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. రీసెంట్గా కాంతారకు ప్రీక్వెల్గా రూపొందిన కాంతార చాప్టర్-1తో వచ్చి మరోసారి బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేశారు. మరో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఇప్పటి వరకు రూ.800 కోట్లకుపైగా వసూళ్లను రాబట్టారు. అదే సమయంలో తన అప్కమింగ్ మూవీస్పై ఫోకస్ చేశారు. ఇప్పటికే ఆయన లైనప్లో రెండు బడా సినిమాలు ఉన్నాయి. వాటి సంగతేంటి? ఏం నడుస్తోంది.
'జై హనుమాన్'లో టైటిల్ రోల్
'కాంతార' ప్రమోషన్ల సమయంలోనే రిషబ్ శెట్టి తన తదుపరి చిత్రం 'జై హనుమాన్' గురించి అప్డేట్ ఇచ్చారు రిషబ్ శెట్టి. బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ హనుమాన్కు సీక్వెల్గా డివోషనల్ బ్యాక్ డ్రాప్లో రూపొందుతున్న ఆ సినిమాకు టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అందులో రిషబ్ టైటిల్ రోల్లో కనిపించనున్నారు. హనుమంతుడిగా కనువిందు చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం రిషబ్ ఆ సినిమా షుటింగ్లో బిజీ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకు సంబంధించిన అప్డేట్స్ త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి.
ಕನ್ನಡ ನೆಲದ ವರಸುತ ಆಂಜನೇಯನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾವವೊಂದನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರಲಿದ್ದೇವೆ.— Rishab Shetty (@shetty_rishab) October 30, 2024
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದಿನಂತೆ ಸದಾ ಇರಲಿ - ಜೈ ಹನುಮಾನ್
A vow from the Tretayuga, bound to be fulfilled in the Kaliyuga🙏
We bring forth an epic of loyalty, courage and… pic.twitter.com/Zvgnt1tGnl
'ది ప్రైడ్ ఆఫ్ భారత్'లో శివాజీ మహారాజ్గా!
అదే సమయంలో మరో భారీ ప్రాజెక్ట్ 'ది ప్రైడ్ ఆఫ్ భారత్' కూడా రిషబ్ లైనప్లో ఉంది. ఆ సినిమాలో ఆయన ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. మరాఠా చక్రవర్తి లెగసీని తెరపైకి తీసుకువచ్చే ఆ చిత్రం ఇప్పటికే ఆడియన్స్లో భారీ అంచనాలను క్రియేట్ చేసుకుంది. ప్రస్తుతం ఆ మూవీ ప్రీ-ప్రొడక్షన్ దశలో ఉందని బాలీవుడ్ మీడియాలో బజ్ నడుస్తోంది. 2027లో ఆ సినిమాను థియేటర్లలో విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారని సమాచారం.
Our Honour & Privilege, Presenting the Epic Saga of India’s Greatest Warrior King – The Pride of Bharat: #ChhatrapatiShivajiMaharaj. #ThePrideOfBharatChhatrapatiShivajiMaharaj— Rishab Shetty (@shetty_rishab) December 3, 2024
This isn’t just a film – it’s a battle cry to honor a warrior who fought against all odds, challenged… pic.twitter.com/CeXO2K9H9Q
ఇటీవల ఆ రెండు సినిమాల మేకర్స్ రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ అందుకున్నాయి. ముఖ్యంగా రిషబ్ తన పాత్రల కోసం చేసుకున్న ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ప్రతి పాత్రలో ఆయన చూపిస్తున్న డెడికేషన్ చూసి అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు. మొత్తానికి జై హనుమాన్లో ఆయన పవిత్రమైన హనుమంతుడి పాత్రలో కనిపించనుండగా, చరిత్రాత్మక గాధను చెప్పే ది ప్రైడ్ ఆఫ్ భారత్లో ఆయన ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్గా నటించనున్నారు.
అయితే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో రిషబ్ శెట్టి అప్కమింగ్ మూవీస్పై జోరుగా చర్చ నడుస్తోంది. రిషబ్ మొదట ఏ ప్రాజెక్ట్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు? రెండు చిత్రాలను ఒకేసారి షూట్ చేస్తారా? లేక ఒక్క సినిమాపైనే ఫోకస్ చేస్తారా? అన్న విషయాలపై అంతా మాట్లాడుకుంటున్నారు. మరి రిషబ్ శెట్టి ఏం చేస్తారో ఆయనకు మాత్రమే తెలియాలి. ఏదేమైనా రెండు మూవీస్ కోసం సినీ ప్రియులు, అభిమానులు మాత్రం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
