వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం చిరంజీవి పేరు, ఫొటోలు వాడొద్దు: కోర్టు

పేర్లు, ఫొటోలు దుర్వినియోగం సిటీ సివిల్ కోర్టును ఆశ్రయించిన చిరంజీవి

Chiranjeevi Name
Chiranjeevi Name (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 25, 2025 at 4:46 PM IST

2 Min Read
chiranjeevi News Today : ఏఐ వచ్చిన తరువాత సినిమా తారలు, ప్రముఖుల పేర్లు, గాత్రాలు, ఫొటోలు మార్ఫ్​ చేస్తూ, వాటిని దుర్వినియోగం చేయడం పరిపాటి అయిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో పలువురు అగ్రనటులు న్యాయస్థానాలు ఆశ్రయిస్తున్నారు. వారిలో అమితాబ్​ బచ్చన్, రజనీకాంత్​, నాగార్జున నుంచి ఐశ్వర్య రాయ్​ వరకు ఎంతో మంది ఉన్నారు.

తాజాగా అగ్రనటుడు చిరంజీవికి హైదరాబాద్​ సిటీ సివిల్ కోర్టును ఆశ్రయించారు. దీనితో ఆయనకు అనుకూలంగా న్యాయస్థానం తీర్పు వెలువరించింది. చిరంజీవి పేరు, గాత్రం, చిత్రాలు అనుమతి లేకుండా వాడకూడదని ఆదేశించింది. ముఖ్యంగా చిరంజీవి పేరును వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం వాడకూడదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. తదుపరి విచారణను అక్టోబర్​ 27కు వాయిదా వేసింది. అంతేకాదు మెగాస్టార్​, చిరు, అన్నయ్య పేర్లతో ఏఐ మార్ఫింగ్ డిజిటల్ వేదికలపై కోర్టు ఆంక్షలు విధించింది. టీఆర్​పీ, లాభాల కోసం చిరంజీవి పేరును దుర్వినియోగం చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకోసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే చిరంజీవి పేరును, ఫొటోలను దుర్వినియోగం చేసిన 30 మందికి కోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది.

ప్రతిష్ఠ దెబ్బతింటోంది!
ఏఐ మార్ఫింగ్​, వాయిస్​ సింథసైజ్​తో తమ ప్రతిష్ఠ దెబ్బతింటోందని నటీనటులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తమ పేరు ప్రఖ్యాతులకు భంగం కలుగుతోందని, ఆర్థికంగానూ నష్టపోతున్నామని వాపోతున్నారు. అందుకే పలువురు నటీనటులు దీనిని అరికట్టేందుకు న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు.

ఇటీవల హైదారాబాద్​ సీపీ సజ్జనార్​ను కలిసిన చిరంజీవి, ఏఐ మార్ఫింగ్​ గురించి ఫిర్యాదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇంతకు ముందు హిందీ అగ్రనటీనటులు అమితాబ్​ బచ్చన్​, అభిషేక్ బచ్చన్, ఐశ్వర్యరాయ్​ బచ్చన్,​ అక్షయ్​ కుమార్​, హృతిక్​ రోషన్​, కరణ్ జోహార్​, ఆశాభోంస్లే కూడా ఇదే విషయంగా న్యాయస్థానాలు ఆశ్రయించారు. ఇక దక్షిణాది తారల విషయానికి వస్తే ఇంతకు ముందు అక్కినేని నాగార్జున, తమిళ సూపర్​స్టార్​ రజనీకాంత్ కూడా ఇదే విషయంగా కోర్టును ఆశ్రయించారు.

తారల ఫొటోలతో అశ్లీల వీడియోలు
ఇంతకు ముందు హిందీ అగ్రనటి ఐశ్వర్య రాయ్ దిల్లీ హై కోర్టును ఆశ్రయించారు. అనుమతి లేకుండా తన ఫొటోలు, వీడియోలు వాడుతున్నారని, అందువల్ల తన వ్యక్తిగత హక్కులను కాపాడాలని కోర్టును విజ్ఞప్తి చేశారు. కొంత మంది వ్యక్తులు తన పేరును, చిత్రాలను ఏఐ ఆధారిత అశ్లీల కంటెంట్​లో అనధికారికంగా వాడుతున్నారని, వాటిని వినియోగించకుండా నిరోధించాలని కోరారు. అంతకుముందు ఆరాధ్య బచ్చన్‌ తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్నారని, 'ఇక లేరు' అంటూ వచ్చిన కథనాలపై కూడా ఐశ్వర్య దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కొన్ని యూట్యూబ్‌ ఛానళ్లు చేస్తున్న ప్రచారంపైనా ఆమె న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. దానిపై విచారణ జరిపిన కోర్టు తీవ్రంగా స్పందించింది. ప్రతి చిన్నారిని గౌరవంగా చూడాలని, పిల్లల ఆరోగ్యానికి సంబంధించి తప్పుదోవ పట్టించే సమాచారం వ్యాప్తి చేయడాన్ని చట్టం సహించదని, వాటిని వెంటనే తొలగించాలని ఆదేశించింది. అలాగే ఐశ్వర్యరాయ్ ఫొటోలను, వీడియోలను అనధికారికంగా వాడకూడదని స్పష్టం చేసింది.

టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున కూడా!
టాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు అక్కినేని నాగార్జున తాజాగా దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. పబ్లిసిటీ, పర్సనాలిటీ హక్కులకు రక్షణ కల్పించాలని కోరారు. కొన్ని వెబ్‌సైట్‌లు, సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫామ్​లు ఆయన అనుమతి లేకుండా ఫొటోలు, వీడియోలు వాడుతూ దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని, అలా ఉపయోగించేందుకు వీలులేకుండా ఆదేశాలివ్వాలని న్యాయస్థానాన్ని అభ్యర్థించారు. తన వ్యక్తిగత పలుకుబడిని అడ్డుపెట్టుకుని కొందరు వ్యాపారం చేస్తున్నారని నాగార్జున కోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన జస్టిస్ తేజస్‌ కరియ, ఈ వ్యవహారంలో నాగార్జునకు అనుకూలంగా ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

