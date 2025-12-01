ETV Bharat / entertainment

అఖిల్ 'లెనిన్' ఇంకెప్పుడు- కన్​ఫ్యూజన్​లో ఫ్యాన్స్​!

'లెనిన్​' నుంచి నో అప్డేట్స్- ఇంతకీ సినిమా ఎక్కడిదాకా వచ్చింది?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 1, 2025 at 11:46 AM IST

2 Min Read
Akhil Akkineni Lenin Updates : టాలీవుడ్​ యంగ్​ హీరో అఖిల్​ అక్కినేని తాజాగా నటిస్తున్న చిత్రం 'లెనిన్'​. 'వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ' ఫేమ్​ డైరెక్టర్​ మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అఖిల్ చివరిసారిగా 2023లో 'ఎజెంట్​' మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. భారీ అంచనాలతో రిలీజైన ఆ సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితం అందుకోలేదు. దీంతో అఖిల్ కొంతకాలం గ్యాప్​ తర్వాత 'లెనిన్​'తో వచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ సినిమాపై అక్కినేని ఫ్యాన్స్​ భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. అయితే ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటి వరకు గ్లింప్స్ మినహా ఎలాంటి అప్​డేట్స్​ రాకపోవడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఈ సినిమా కోసం ముందుగా శ్రీలీలను హీరోయిన్​గా ఎంపిక చేశారు. తనతో కొంత భాగం షూట్​ పూర్తిచేసుకుని, ఒక గ్లింప్స్​ కూడా రిలీజ్​ చేశారు. తరువాత అనుకోకుండా ఆమె ఈ మూవీ నుంచి తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆమె స్థానంలో యంగ్ నటి భాగ్య శ్రీ బోర్సేను కొత్త హీరోయిన్​గా తీసుకున్నారు. దీంతో శ్రీలీలతో చేసిన రెండు, మూడు వారాల షూటింగ్​ సీన్స్​ను తీసేసి, మళ్లీ భాగ్య శ్రీతో కొత్తగా రీషూట్​ చేస్తున్నారని అన్నారు.

పెళ్లి బ్రేక్
అనంతరం అఖిల్​ జూన్​లో తన​ పెళ్లి కోసం విరామం తీసుకున్నారు. ఇలా పలు కారణాలతో ఆలస్యం అవుతున్న ఈ చిత్రం మళ్లీ ఎప్పుడు పట్టాలెక్కుందా అని ఫ్యాన్స్​ ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ సినిమాను సితారా ఎంటర్ టైన్మెంట్స్, అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్​ అయిన గ్లింప్స్​కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది.

ఇందులో అఖిల్​ విలేజ్​ బ్యాగ్​డ్రాప్​లో కనిపించి, రాయలసీమ స్లాంగ్​ డైలాగులతో ఆకట్టుకున్నారు. ఇందులో అఖిల్ పవర్ఫుల్ మాస్ క్యారెక్టర్​లో కనిపించనున్నారని గ్లింప్స్ చూస్తే అర్థం అవుతోంది. ఇప్పటిదాకా అఖిల్ అలాంటి పాత్రలో కనిపించలేదు. దీంతో కొత్త సినిమాపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఈసారి అందరి అంచనాలు అందుకోవాలనే కసితోనే అఖిల్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమా రూరల్ బ్యాక్ డ్రాప్ జాన్రాలో తెరకెక్కుతుంది. మరి ఈ సినిమా 2026లోనైనా థియేటర్లలో రిలీజ్ అవుతుందా అని ఫ్యాన్స్​ కన్​ఫ్యూజన్​లో ఉన్నారు. దీనిపై మేకర్సే క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంది.

