అఖిల్ 'లెనిన్' ఇంకెప్పుడు- కన్ఫ్యూజన్లో ఫ్యాన్స్!
Published : December 1, 2025 at 11:46 AM IST
Akhil Akkineni Lenin Updates : టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో అఖిల్ అక్కినేని తాజాగా నటిస్తున్న చిత్రం 'లెనిన్'. 'వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ' ఫేమ్ డైరెక్టర్ మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అఖిల్ చివరిసారిగా 2023లో 'ఎజెంట్' మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. భారీ అంచనాలతో రిలీజైన ఆ సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితం అందుకోలేదు. దీంతో అఖిల్ కొంతకాలం గ్యాప్ తర్వాత 'లెనిన్'తో వచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ సినిమాపై అక్కినేని ఫ్యాన్స్ భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. అయితే ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటి వరకు గ్లింప్స్ మినహా ఎలాంటి అప్డేట్స్ రాకపోవడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఈ సినిమా కోసం ముందుగా శ్రీలీలను హీరోయిన్గా ఎంపిక చేశారు. తనతో కొంత భాగం షూట్ పూర్తిచేసుకుని, ఒక గ్లింప్స్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. తరువాత అనుకోకుండా ఆమె ఈ మూవీ నుంచి తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆమె స్థానంలో యంగ్ నటి భాగ్య శ్రీ బోర్సేను కొత్త హీరోయిన్గా తీసుకున్నారు. దీంతో శ్రీలీలతో చేసిన రెండు, మూడు వారాల షూటింగ్ సీన్స్ను తీసేసి, మళ్లీ భాగ్య శ్రీతో కొత్తగా రీషూట్ చేస్తున్నారని అన్నారు.
పెళ్లి బ్రేక్
అనంతరం అఖిల్ జూన్లో తన పెళ్లి కోసం విరామం తీసుకున్నారు. ఇలా పలు కారణాలతో ఆలస్యం అవుతున్న ఈ చిత్రం మళ్లీ ఎప్పుడు పట్టాలెక్కుందా అని ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ సినిమాను సితారా ఎంటర్ టైన్మెంట్స్, అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన గ్లింప్స్కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది.
ఇందులో అఖిల్ విలేజ్ బ్యాగ్డ్రాప్లో కనిపించి, రాయలసీమ స్లాంగ్ డైలాగులతో ఆకట్టుకున్నారు. ఇందులో అఖిల్ పవర్ఫుల్ మాస్ క్యారెక్టర్లో కనిపించనున్నారని గ్లింప్స్ చూస్తే అర్థం అవుతోంది. ఇప్పటిదాకా అఖిల్ అలాంటి పాత్రలో కనిపించలేదు. దీంతో కొత్త సినిమాపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఈసారి అందరి అంచనాలు అందుకోవాలనే కసితోనే అఖిల్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమా రూరల్ బ్యాక్ డ్రాప్ జాన్రాలో తెరకెక్కుతుంది. మరి ఈ సినిమా 2026లోనైనా థియేటర్లలో రిలీజ్ అవుతుందా అని ఫ్యాన్స్ కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు. దీనిపై మేకర్సే క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంది.