పోస్టర్ వచ్చింది, షూటింగ్ డేట్ కూడా చెప్పారు- అయినా 'దేవర 2' ఎందుకు కదలడం లేదు?
రెండేళ్ల తర్వాత మళ్లీ థియేటర్లలో 'దేవర'- సీక్వెల్పై మళ్లీ మొదలైన ప్రశ్నలు- మేలో షూటింగ్ అన్నారు-కానీ!
Published : September 28, 2026 at 11:46 AM IST
Devara 2 Update : 'దేవర' రిలీజ్ అయి రెండేళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా సినిమాను మళ్లీ థియేటర్లలోకి తీసుకొచ్చారు. ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ కూడా స్పెషల్ షోలతో సందడి చేశారు. అయితే సినిమా రీ రిలీజ్ వరకు వచ్చినా, చాలామంది ఎదురుచూస్తున్న మరో విషయం మాత్రం బయటకు రాలేదు. గతంలో మేకర్స్ చెప్పిన ప్లాన్ ప్రకారం చూస్తే ఇప్పటికి దానికి సంబంధించిన పని మరో స్థాయిలో ఉండాల్సింది. కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థితి చూస్తే 'దేవర 2' ఎప్పుడు మొదలవుతుందనేది మిస్టరీగానే మారింది.
మేలో షూటింగ్ అన్నారు
ఈ ఏడాది జనవరిలో నిర్మాత సుధాకర్ మిక్కిలినేని 'దేవర 2'పై డైరెక్ట్గా మాట్లాడారు. సీక్వెల్ ఆగిపోలేదని చెప్పడంతో పాటు మే 2026 నుంచి షూటింగ్ మొదలుపెడతామని తెలిపారు. 2027లో సినిమాను రిలీజ్ చేసే ప్లాన్ కూడా ఉందన్నారు. అప్పట్లో ఈ కామెంట్స్తో ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్కు కావాల్సిన అప్డేట్ వచ్చింది. కానీ మే దాటిపోయి నాలుగు నెలలు అవుతున్నా షూటింగ్ మొదలైనట్లు టీమ్ నుంచి ఎలాంటి సమాచారం రాలేదు.
బర్త్డేకు కూడా ఏమీ లేదు
మేలో ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'దేవర 2' నుంచి ఏదైనా అప్డేట్ వస్తుందని ఫ్యాన్స్ ఆశించారు. అప్పటికే నిర్మాత చెప్పిన షూటింగ్ టైమ్ కూడా దగ్గరపడడంతో కనీసం కొత్త పోస్టర్ లేదా షూటింగ్కు సంబంధించిన సమాచారం వస్తుందని అనుకున్నారు. కానీ ఆ రోజు కూడా సీక్వెల్ గురించి టీమ్ ఏమీ చెప్పలేదు. అప్పటి నుంచే 'దేవర సీక్వెల్' ఇప్పట్లో ఉంటుందా? అనే డౌట్స్ మళ్లీ మొదలయ్యాయి.
A RED SEA that flooded the shores with LOVE 🌊— Yuvasudha Arts (@YuvasudhaArts) September 27, 2026
2 Years of #DEVARA THANDAVAM on the Big Screens🔥#2YearsForDevara
Man of Masses @tarak9999 #KoratalaSiva @anirudhofficial @NTRArtsOfficial @YuvasudhaArts @DevaraMovie pic.twitter.com/SdoONytjst
ఇప్పుడు రెండేళ్లు పూర్తయినా
'దేవర'కు రెండేళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా మొదటి భాగాన్ని రీ రిలీజ్ చేశారు. కానీ ఎన్టీఆర్ లేదా కొరటాల శివ నుంచి సీక్వెల్కు సంబంధించి కొత్త అప్డేట్ రాలేదు. గత ఏడాది ఇదే సమయంలో యువసుధ ఆర్ట్స్ మాత్రం 'దేవర 2' ఉంటుందని పోస్టర్తో కన్ఫర్మ్ చేసింది. అందుకే ఈసారి కూడా ఏదైనా చెబుతారనే అంచనా ఉంది. అది జరగకపోవడంతో ఇప్పుడు మళ్లీ సీక్వెల్ స్టేటస్పై ఫ్యాన్స్లో ప్రశ్నలు మొదలయ్యాయి.
రెండు సినిమాలతో బిజీగా!
ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ ప్రశాంత్ నీల్ 'డ్రాగన్' సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. సినిమాను 2027 జూన్లో రిలీజ్ చేసే ప్లాన్ ఉంది. ఈ సినిమా కోసం ఎన్టీఆర్ ఎక్కువ డేట్స్ కేటాయించారు. షూటింగ్ పూర్తయ్యే వరకు మరో భారీ సినిమాకు వెంటనే డేట్స్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. ప్రశాంత్ నీల్ సినిమా తర్వాత త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్తో కూడా ఎన్టీఆర్ ఒక భారీ సినిమా చేయాల్సి ఉంది. కుమారస్వామి మైథాలజీ బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ను ప్లాన్ చేస్తున్నారు. షూటింగ్ను వచ్చే ఏడాది మొదట్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ సినిమాకు కూడా ఎన్టీఆర్ ఎక్కువ రోజులు కేటాయించాల్సి ఉంటుంది. దీంతో ఆయన లైనప్లో 'దేవర 2'కు ఎక్కడ డేట్స్ సెట్ అవుతాయనేది ఇంకా బయటకు రాలేదు.
🔥💥 విమల్ 70MMలో తారక్ ఫ్యాన్స్ కంట్రోల్లో **దేవర 2 Years Re-Release** 💥🔥— UK X roads (@UKTFI) September 27, 2026
థియేటర్ మొత్తం ఒక్కటే వైబ్రేషన్… **తారక్ 🔥 దేవర 🌊**
ఇది రీ-రిలీజ్ కాదు… **మాస్ జాతర 💥🔥**#Devara #Devara2Years #DevaraReRelease #JrNTR #Tarak pic.twitter.com/3Af1dQT1hJ
బాలయ్యతో కూడా కొరటాల
మరోవైపు కొరటాల శివ కూడా ఖాళీగా లేరు. బాలకృష్ణతో ఆయన కొత్త సినిమా ఇప్పటికే అనౌన్స్ అయింది. యువసుధ ఆర్ట్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. సినిమా షూటింగ్ కూడా త్వరలో మొదలయ్యేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దీంతో కొరటాల ముందుగా బాలకృష్ణ సినిమా పూర్తి చేస్తారా? లేక మధ్యలో ‘దేవర 2’ కోసం డేట్స్ కేటాయిస్తారా? అనే విషయంలో ఇప్పటివరకు టీమ్ నుంచి సమాచారం లేదు.
క్యాన్సిల్ అని మాత్రం చెప్పలేదు
ఇన్ని డౌట్స్ ఉన్నప్పటికీ దేవర 2ను క్యాన్సిల్ చేశామని ఎన్టీఆర్, కొరటాల శివ లేదా నిర్మాతలు ఇప్పటివరకు చెప్పలేదు. గత ఏడాది మేకర్స్ సీక్వెల్ను అధికారికంగా కన్ఫర్మ్ చేశారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో కూడా నిర్మాత సినిమా ఉంటుందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం మారింది ఒక్కటే, అప్పట్లో చెప్పిన మే షూటింగ్ ప్లాన్ అమలు కాలేదు. ఆ తర్వాత కొత్త షూటింగ్ డేట్ కూడా ప్రకటించలేదు.
ఇంకా చెప్పాల్సిన కథ ఉంది
దేవర మొదటి భాగాన్ని పూర్తి కథతో ముగించలేదు. దేవర, వరకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వకుండా రెండో భాగానికి చోటు వదిలారు. అసలు మొదట ఈ కథను రెండు పార్ట్స్గా ప్లాన్ చేయలేదని ఎన్టీఆర్ గతంలో చెప్పారు. కథపై పని చేస్తున్న సమయంలో క్యారెక్టర్స్కు ఎక్కువ స్పేస్ అవసరమని భావించి రెండు భాగాలుగా మార్చినట్లు తెలిపారు. అందుకే ‘దేవర 2’ వస్తే కథపై ఇంకాస్త క్లారిటీ వస్తుంది. ఆ సమాధానం కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు మాత్రం ఇంకా ఎలాంటి క్లారిటీ అయితే ఇవ్వలేదు. మరి కొరటాల భవిష్యత్తులో ఏదైనా అప్డేట్ ఇస్తారేమో చూడాలి.
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