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'ఆ రోజు చాలా బాధపడ్డా'- డ్రాగన్ విడుదలపై క్లారిటీ ఇచ్చిన ఎన్టీఆర్

'డొంట్స్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఎన్టీఆర్- డ్రాగన్ మూవీ రిలీజ్‌పై క్లారిటీ ఇచ్చిన యంగ్ టైగర్

NTR Dragon Movie Update
ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్ (Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2026 at 6:56 AM IST

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NTR Dragon Movie Update : డ్రాగన్ సినిమాపై 'మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్' యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ కీలక అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. త్వరలోనే ఈ చిత్ర షూటింగ్ మళ్లీ ప్రారంభం కానుందని, చెప్పిన తేదీకే సినిమా విడుదల అవుతుందని, ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుందని ఎన్టీఆర్ స్పష్టం చేశారు. తన చేయి ఇప్పుడు పూర్తిగా బాగు అయ్యిందన్నారు. ఫహాద్ ఫాజిల్ ప్రధాన పాత్రలో, శశాంక్ యేలేటి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఫాంటసీ చిత్రం 'డొంట్స్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్'. ఆర్కా మీడియా వర్క్స్, షోయింగ్ బిజినెస్ బ్యానర్లపై శోభు యార్లగడ్డ, ప్రసాద్ దేవినేని, ఎస్.ఎస్. కార్తికేయ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి సమర్పకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అక్టోబర్ 2న గాంధీ జయంతి కానుకగా ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ మూవీ ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకకు రాజమౌళితో కలిపి ఎన్టీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ మాట్లాడారు. దేశం గర్వించదగ్గ నటుల్లో ఫహాద్‌ ఫాజిల్‌ ఒకరని ఎన్టీఆర్‌ కొనియాడారు. 'నేను మొదట ఫహాద్ ఫాజిల్ సినిమా 'బెంగళూరు డేస్' చూశాను. అప్పటి నుంచి ఆయన నటనకు వీరాభిమానిని అయ్యాను. పరిశ్రమలో నేను కొద్దిమంది నటులను మాత్రమే ఎంతగానో ఇష్టపడతాను. వారిలో ఫహాద్ ముందు వరుసలో ఉంటారు. ఒక నటుడిగా ఆయన తన అద్భుతమైన అభినయంతో కాను ఎన్నోసార్లు స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. ఆయన తొలిసారిగా నటిస్తున్న ఈ స్ట్రైట్ తెలుగు చిత్రం ఘనవిజయం సాధించి, చిరస్మరణీయ చిత్రంగా నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను" అని ఎన్టీఆర్ ఆకాంక్షించారు.

నా తొలి సినిమా సమయంలో ఎవరూ లేరు
దర్శకుడు శశాంక్‌ గురించి మాట్లాడుతూ, తన కెరీర్ తొలి రోజుల నాటి జ్ఞాపకాలను ఎన్టీఆర్‌ గుర్తుచేసుకున్నారు. "శశాంక్ మొదట్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేశారు. దర్శకుడు కావాలనే కోరిక నేడు అతన్ని ఈ స్థానంలో నిలబెట్టింది. 2000 నవంబర్ 16న నా తొలి సినిమా 'నిన్ను చూడాలని' ప్రారంభోత్సవానికి నా కుటుంబం నుంచి ఎవరూ రాలేదు. ఆ రోజు నేను ఒంటరిగా వెళ్లాను. అప్పుడు నాకంటూ ఎవరూ లేరనిపించి ఎంతో బాధపడ్డాను. అయితే, కాలం మారి ప్రకృతి నన్ను ఆదరించింది, మీ అందరి రూపంలో అపారమైన ప్రేమను అందించింది" అని ఎన్టీఆర్ తెలిపారు.

రాజమౌళి కుటుంబంతో అనుబంధం
అలాగే రాజమౌళి కుటుంబంతో తన అనుబంధం చాలా ప్రత్యేకమైనదన ఎన్టీఆర్ చెప్పుకొచ్చారు. రాజమౌళి, కీరవాణి తనకు దేవుడిచ్చిన మరో కుటుంబమన్నారు. 'స్టూడెంట్‌ నెం.1' విడుదలయ్యాక ఆ విజయాన్ని మేమెప్పుడూ పెద్దగా సెలబ్రేట్ చేసుకోలేదన్నారు. కానీ, ఈరోజు తొలిసారి జక్కన్న కుటుంబంతో కలిసి 'స్టూడెంట్‌ నెం.1' 25ఏళ్ల వేడుకని ఈ వేదికపై ఆనందంగా జరుపుకొంటున్నామన్నారు.

'కార్తికేయ నిర్మాత అవుతాడని నేను కలలో కూడా ఊహించలేదు. అతడు నా తమ్ముడి లాంటివాడు. నేను జీవితంలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో కార్తికేయ నా వెన్నంటి నిలబడ్డాడు. ఈ విషయం చాలామందికి తెలియదు. 'బాహుబలి', 'ఆర్ఆర్ఆర్' వంటి విజయాల వెనుక కార్తికేయ కష్టం ఎంతో ఉంది. నాపై ఏ విధంగా అయితే అభిమానం చూపించారో, అలాగే తమ్ముడు కార్తికేయను కూడా మీ అందరి ఆశీర్వాదాలతో దీవించాలని కోరుకుంటున్నా' అని ఎన్టీఆర్ పేర్కొన్నారు.

దర్శకుడు ఎస్‌.ఎస్‌. రాజమౌళి మాట్లాడుతూ అందరిలాగే తాను కూడా తన తారక్ 'డ్రాగన్‌' సినిమా కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఫహాద్‌ నటనను నేను చాలా ఆలస్యంగా డిస్కవర్‌ చేసినట్లు జక్కన్న చెప్పుకొచ్చారు. ఆయన సినిమాలు చూసి ఎంతగానో ఆశ్చర్యపోయానన్నారు. దెయ్యాన్ని కిడ్నాప్‌ చేసిన మనిషి కథ అనే సింగిల్ లైన్‌ వినగానే తనలో చాలా ప్రశ్నలు మెదిలాయన్నారు. పూర్తి స్క్రిప్ట్‌ విన్నాక మరో ఆలోచన లేకుండా గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇచ్చేసినట్లు వివరించారు. చిత్ర బృందమంతా ఎంతో బాధ్యతగా, ప్యాషన్‌తో ఈ సినిమా చేశారన్నారు.

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