'గరివిడి లక్ష్మి'ని రిజెక్ట్ చేసిన హీరోయిన్లు- లిస్ట్లో సాయి పల్లవి, నివేదా థామస్
గతవారం రిలీజైన గరివిడి లక్ష్మి మంచి విజయం అందుకుంది. ఈ సినిమా సక్సెస్ సంబరాల్లో కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను డైరెక్టర్ షేర్ చేసుకున్నారు.
Published : October 23, 2026 at 5:11 PM IST
Garividi Lakshmi Heroine Choices : నటీనటులు తమతమ కెరీర్లో ఒక్కసారైనా బయోపిక్ల్లో నటించాలని కోరుకుంటారు. కొన్నిసార్లు కల్పిత పాత్రల కంటే వాస్తవ పాత్రలే ఆయా నటులకు మంచి గుర్తింపు తెచ్చిపెడతాయి. అయితే తెలుగులో రీసెంట్గా బయోపిక్ సినిమాగా వచ్చిన 'గరివిడి లక్ష్మి' మంచి విజయం అందుకుంది. ఉత్తరాంధ్రకు చెందిన బుర్రకథ కళాకారిణి గరివిడి లక్ష్మి జీవిత కథ ఆధారంగా దర్శకుడు గౌరీ నాయుడు జమ్ము ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఇందులో గరివిడి లక్ష్మి పాత్రలో ఆనంది నటించి ప్రేక్షకులను మెప్పించింది. అయితే ఈ సినిమాలో లక్ష్మి పాత్రకు ఆమె మొదటి ఎంపిక కాదు! ఆనంది కంటే ముందు ఈ కథ మరో ముగ్గురు హీరోయిన్ల వద్దకు వెళ్లింది. దీనికి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను డైరెక్టర్ గౌరీ నాయుడు వెల్లడించారు.
ముగ్గురు రిజెక్ట్
గరివిడి లక్ష్మి విజయం సాధించడంతో మేకర్స్ సక్సెస్ సంబరాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే రీసెంట్గా నిర్వహించిన విజయోత్సవ సంబరాల్లో గౌరీ నాయుడు పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో సినిమా గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు చెప్పారు. ఈ కథను ముందు సాయి పల్లవికి చెప్పినట్లు వివరించారు. ఆ తర్వాత నివేదా థామస్, నిత్య మేనన్కు కూడా గరివిడి లక్ష్మి స్టోరీని చెప్పారట. అయితే పలు కారణాల వల్ల ఆ హీరోయిన్లు ఈ పాత్రలు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వలేదట. అందువల్లే వాళ్లు ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయలేకపోయారని అన్నారు.
ఆనంది ఎందుకు ఒప్పుకుంది?
ఇదిలా ఉండగా, ఈ సినిమాలో గరివిడి లక్ష్మి పాత్రలో ఆనంది నటించింది. ఇందులో ఆమె నటనకు ప్రశంసలు సైతం దక్కాయి. ప్రేక్షకుల నుంచే కాదు, ఇండస్ట్రీ నుంచి పలువురు ప్రముఖులు కూడా ఆమె నటనను మెచ్చుకున్నారు. అయితే ఈ పాత్రలో నటించేందుకు ఒప్పుకోవడానికి గల కారణాలను ఆనంది రీసెంట్గా వెల్లడించింది. గరివిడి లక్ష్మి లాంటి గొప్ప కళాకారిణి గురించి సినీ ప్రేక్షకులకు తెలియాలన్న ఉద్దేశంతోనే తాను ఇందులో నటించినట్లు ఆనంది ఓ ఇంటర్వ్యూలో వివరించింది. ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న స్పందన చూస్తుంటే తనకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందని చెప్పింది.
కలెక్షన్లు ఎంతంటే?
రెండో వారం కూడా ఈ చిత్రం హౌస్ఫుల్ షోలతో రన్ అవుతోంది. తొలి రోజు నుంచి నిలకడగా బాక్సాఫీస్ వద్ద డీసెంట్ కలెక్షన్లు రాబడుతోంది. హిట్ టాక్ రావడంతో రోజు రోజుకూ వసూళ్లు పెరుగుతున్నాయి. తొలి ఆరు రోజుల్లో ఈ చిత్రం ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.4.50 కోట్లకు పైగా నెట్ వసూళ్లు సాధించినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేశాయి. ఈ వీకెండ్లో కలెక్షన్లు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
మరోవైపు, ఈ సినిమాపై టాలీవుడ్ హీరోలు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ సినిమా చూసి భావోద్వేగానికి గురైనట్లు నవదీప్ తెలిపారు. 'గరివిడి లక్ష్మి సినిమా చూసి కళ్లలో నీళ్లతో థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చాను! ఇది అద్భుతమైన సినిమా' అని ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. అలాగే ఈ బయోపిక్ తన మనసును కదిలించిందని నటుడు రవితేజ తన అభిప్రాయాన్ని తెలిపారు. ఇందులో ఆత్మీయత, స్వచ్ఛమైన భావోద్వేగాలు తనను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయని ఎక్స్ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. అలాగే లక్ష్మి పాత్రలో ఆనంది అద్భుతంగా నటించిందని ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇక నిన్న కాకినాడలో పద్మ ప్రియా థియేటర్లో మూవీటీమ్ సందడి చేసింది. ఆనంది సహా మూవీటీమ్ ప్రేక్షకులతో సంబరాలు చేసుకుంది. అభిమానులతో సెల్ఫీలు తీసుకున్నారు.
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