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'గరివిడి లక్ష్మి'ని రిజెక్ట్ చేసిన హీరోయిన్లు- లిస్ట్​లో సాయి పల్లవి, నివేదా థామస్

గతవారం రిలీజైన గరివిడి లక్ష్మి మంచి విజయం అందుకుంది. ఈ సినిమా సక్సెస్ సంబరాల్లో కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను డైరెక్టర్ షేర్ చేసుకున్నారు.

Garividi Lakshmi
గరివిడి లక్ష్మి (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 23, 2026 at 5:11 PM IST

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Garividi Lakshmi Heroine Choices : నటీనటులు తమతమ కెరీర్​లో ఒక్కసారైనా బయోపిక్​ల్లో నటించాలని కోరుకుంటారు. కొన్నిసార్లు కల్పిత పాత్రల కంటే వాస్తవ పాత్రలే ఆయా నటులకు మంచి గుర్తింపు తెచ్చిపెడతాయి. అయితే తెలుగులో రీసెంట్​గా బయోపిక్​ సినిమాగా వచ్చిన 'గరివిడి లక్ష్మి' మంచి విజయం అందుకుంది. ఉత్తరాంధ్రకు చెందిన బుర్రకథ కళాకారిణి గరివిడి లక్ష్మి జీవిత కథ ఆధారంగా దర్శకుడు గౌరీ నాయుడు జమ్ము ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఇందులో గరివిడి లక్ష్మి పాత్రలో ఆనంది నటించి ప్రేక్షకులను మెప్పించింది. అయితే ఈ సినిమాలో లక్ష్మి పాత్రకు ఆమె మొదటి ఎంపిక కాదు! ఆనంది కంటే ముందు ఈ కథ మరో ముగ్గురు హీరోయిన్ల వద్దకు వెళ్లింది. దీనికి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను డైరెక్టర్ గౌరీ నాయుడు వెల్లడించారు.

ముగ్గురు రిజెక్ట్
గరివిడి లక్ష్మి విజయం సాధించడంతో మేకర్స్ సక్సెస్ సంబరాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే రీసెంట్​గా నిర్వహించిన విజయోత్సవ సంబరాల్లో గౌరీ నాయుడు పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో సినిమా గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు చెప్పారు. ఈ కథను ముందు సాయి పల్లవికి చెప్పినట్లు వివరించారు. ఆ తర్వాత నివేదా థామస్​, నిత్య మేనన్​కు కూడా గరివిడి లక్ష్మి స్టోరీని చెప్పారట. అయితే పలు కారణాల వల్ల ఆ హీరోయిన్లు ఈ పాత్రలు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వలేదట. అందువల్లే వాళ్లు ఈ ప్రాజెక్ట్​ చేయలేకపోయారని అన్నారు.

ఆనంది ఎందుకు ఒప్పుకుంది?
ఇదిలా ఉండగా, ఈ సినిమాలో గరివిడి లక్ష్మి పాత్రలో ఆనంది నటించింది. ఇందులో ఆమె నటనకు ప్రశంసలు సైతం దక్కాయి. ప్రేక్షకుల నుంచే కాదు, ఇండస్ట్రీ నుంచి పలువురు ప్రముఖులు కూడా ఆమె నటనను మెచ్చుకున్నారు. అయితే ఈ పాత్రలో నటించేందుకు ఒప్పుకోవడానికి గల కారణాలను ఆనంది రీసెంట్​గా వెల్లడించింది. గరివిడి లక్ష్మి లాంటి గొప్ప కళాకారిణి గురించి సినీ ప్రేక్షకులకు తెలియాలన్న ఉద్దేశంతోనే తాను ఇందులో నటించినట్లు ఆనంది ఓ ఇంటర్వ్యూలో వివరించింది. ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న స్పందన చూస్తుంటే తనకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందని చెప్పింది.

కలెక్షన్లు ఎంతంటే?
రెండో వారం కూడా ఈ చిత్రం హౌస్​ఫుల్ షోలతో రన్ అవుతోంది. తొలి రోజు నుంచి నిలకడగా బాక్సాఫీస్ వద్ద డీసెంట్ కలెక్షన్లు రాబడుతోంది. హిట్ టాక్ రావడంతో రోజు రోజుకూ వసూళ్లు పెరుగుతున్నాయి. తొలి ఆరు రోజుల్లో ఈ చిత్రం ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.4.50 కోట్లకు పైగా నెట్ వసూళ్లు సాధించినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేశాయి. ఈ వీకెండ్​లో కలెక్షన్లు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

మరోవైపు, ఈ సినిమాపై టాలీవుడ్ హీరోలు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ సినిమా చూసి భావోద్వేగానికి గురైనట్లు నవదీప్ తెలిపారు. 'గరివిడి లక్ష్మి సినిమా చూసి కళ్లలో నీళ్లతో థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చాను! ఇది అద్భుతమైన సినిమా' అని ఎక్స్​లో పోస్టు చేశారు. అలాగే ఈ బయోపిక్‌ తన మనసును కదిలించిందని నటుడు రవితేజ తన అభిప్రాయాన్ని తెలిపారు. ఇందులో ఆత్మీయత, స్వచ్ఛమైన భావోద్వేగాలు తనను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయని ఎక్స్​ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. అలాగే లక్ష్మి పాత్రలో ఆనంది అద్భుతంగా నటించిందని ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇక నిన్న కాకినాడలో పద్మ ప్రియా థియేటర్​లో మూవీటీమ్ సందడి చేసింది. ఆనంది సహా మూవీటీమ్​ ప్రేక్షకులతో సంబరాలు చేసుకుంది. అభిమానులతో సెల్ఫీలు తీసుకున్నారు.

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