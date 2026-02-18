సమంత బాటలో నిత్యామేనన్- నిర్మాతగా మారిన స్టార్ హీరోయిన్- ప్రొడక్షన్ హౌస్ అనౌన్స్!
నిత్యామేనన్ సొంత బ్యానర్ - సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యేక వీడియోతో ప్రకటన - ఈ సంస్థ ముఖ్య లక్ష్యం ఇదే అంటూ షేర్ చేసుకున్న నటి!
Published : February 18, 2026 at 3:37 PM IST
Nitya Menen Productions : అందం, అభినయం, నటనతో ప్రేక్షకుల మనసులను కొల్లగొట్టిన ప్రముఖ నటి నిత్యామేనన్. తాజాగా తన జీవితంలో మరో అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించారు. 2024లో 'తిరు చిత్రంబలం' సినిమాకుగాను జాతీయ అవార్డు అందుకున్న ఈ నటి, ఇప్పుడు సొంత నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి నిర్మాతగా కొత్త ప్రయాణాన్ని ఆరంభించారు. 'కీయురి ప్రొడక్షన్స్' (KEYURI PRODUCTIONS) పేరుతో స్థాపించిన ఈ బ్యానర్ను 2026 ఫిబ్రవరి 17న సోషల్ మీడియా వేదికగా అధికారికంగా ప్రకటించారు. నటిగా ఎన్నో విజయాలు సాధించిన నిత్య, ఇప్పుడు సినిమాలు రూపొందించే బాధ్యతను కూడా స్వీకరించడం అభిమానుల్లో మరింత ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
ప్రత్యేక వీడియోతో ప్రకటన
నిత్యామేనన్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతా ద్వారా ఒక ప్రత్యేక వీడియోను షేర్ చేశారు. అందులో తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ 'కీయురి ప్రొడక్షన్స్' ప్రారంభిస్తున్న విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఈ వీడియోలో 'కీయురి' అనే పేరుకు సంబంధించిన భావాన్ని కూడా ఆమె వివరించారు. కీయూరి భూమి గుహల నుంచి వచ్చిందని, రాతితో చెక్కి, కాంతిని తాకుతూ ఎలాంటి రూపం లేని ఓ గమ్యంగా ఎదిగే భావనను ఈ పేరులో ప్రతిబింబింపజేశామని నటి చెప్పారు.
ముఖ్య లక్ష్యం
ఈ సంస్థ ద్వారా కేవలం కథలు చెప్పడమే కాకుండా, మనుషుల మనసులను లోతుగా తాకే, ఆలోచింపజేసే చిత్రాలను నిర్మించడమే తన ముఖ్య లక్ష్యమని నిత్య స్పష్టం చేశారు. "మనసులను తాకే కథలు, ఆలోచనలు పంచే చిత్రాలు" అనే సందేశంతో ఆమె తన ఉద్దేశాన్ని అభిమానులతో పంచుకున్నారు. కమర్షియల్ హంగులతో పాటు భావోద్వేగాలు కలిసిన కంటెంట్కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలనే ఆలోచన తనదని వీడియోలో వెల్లడించారు. సినీ పరిశ్రమలో మహిళా నిర్మాతల సంఖ్య పెరుగుతున్న తరుణంలో నిత్య ఈ అడుగు వేయడం విశేషంగా మారింది.
గత అనుభవాలే ప్రేరణ
నిత్యామేనన్కు నిర్మాణ రంగంలో ఇది తొలి అనుభవం కాదు. 2021లో విడుదలైన 'స్కైలాబ్' చిత్రంలో ఆమె నటించడమే కాకుండా సహ నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరించారు. ఆ సినిమా విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకోవడంతో పాటు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందనను సాధించింది. నిజమైన సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందిన ఆ చిత్రం నిత్యకు నిర్మాణ ప్రక్రియపై అవగాహనను ఇచ్చింది. కథ ఎంపిక నుంచి నిర్మాణ నిర్వాహణ వరకు ప్రతి దశలో భాగస్వామ్యం కావడం ద్వారా నిర్మాతగా ఉండే బాధ్యతలను ఆమె తెలుసుకున్నారు.
అయితే 'కీయురి ప్రొడక్షన్స్' మాత్రం పూర్తిగా ఆమె సొంత బ్యానర్ కావడం ప్రత్యేకం. ఇప్పటివరకు నటిగా ఎన్నో పాత్రల్లో నటించిన నిత్య, ఇకపై తనకు నచ్చిన కథలను స్వయంగా నిర్మించుకునే అవకాశం ఈ బ్యానర్ ద్వారా సాధ్యం కానుంది. భావోద్వేగాలకు ప్రాధాన్యం ఉన్న కథలు, బలమైన మహిళా పాత్రలు, సామాజిక అంశాలను ప్రతిబింబించే కథాంశాలు ఈ బ్యానర్ ద్వారా రావచ్చని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
మొదటి చిత్రంపై అంచనాలు
గత సంవత్సరం మూడు చిత్రాలలో నటించిన నిత్య, ఇప్పుడు నిర్మాతగా కొత్త దశను ప్రారంభించారు. అయితే 'కీయురి ప్రొడక్షన్స్' బ్యానర్పై మొదటి చిత్రం గురించి ఇంకా అధికారిక వివరాలు వెల్లడించలేదు. కథ ఏమిటి? దర్శకుడు ఎవరు? నటీనటులు ఎవరెవరు? అనే అంశాలపై సోషల్ మీడియాలో ఇప్పటికే చర్చలు మొదలయ్యాయి. నిత్య ఎంపిక చేసే కథల విషయంలో ఎప్పుడూ కొత్తదనం ఉంటుందని అభిమానులు నమ్మకం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నిత్యా మేనన్ గతంలో నటించిన చిత్రాలు ఆమెకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చాయి. ముఖ్యంగా తిరుచిత్రంబలం సినిమాలో ఆమె నటనకు జాతీయ స్థాయిలో ప్రశంసలు దక్కాయి. సహజమైన భావ వ్యక్తీకరణ, పాత్రలో లీనమయ్యే తీరు ఆమె ప్రత్యేకత. ఈ అనుభవాన్ని ఇప్పుడు నిర్మాతగా కూడా వినియోగించుకోనున్నారు.
అభిమానుల అభినందనలు
నిత్యా మేనన్ ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్న వెంటనే అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. పాత్ర కోసం ఎంత కష్టానికైనా సిద్ధపడే ఆమె నిబద్ధతకు అందరూ అభినందనలు తెలిపారు. ఇప్పుడు నిర్మాతగా ఆమె తీసుకునే ప్రతి అడుగు కూడా ఇంతే ప్రతిబింబిస్తుందని అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 'కీయురి ప్రొడక్షన్స్' ద్వారా నిత్యామేనన్ మరిన్ని నాణ్యమైన, హృదయాలను తాకే చిత్రాలను అందించాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. నటిగా తనదైన ముద్ర వేసిన నిత్య, నిర్మాతగా కూడా కొత్త అధ్యాయాన్ని విజయవంతంగా ప్రారంభించాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. కాగా, ఇప్పటికే సమంత సహా పలువురు నటీనటులు ప్రొడక్షన్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టి రాణిస్తున్నారు.
