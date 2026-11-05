షూటింగ్లో గాయపడ్డ హీరో నితిన్ నార్నే- సర్జరీ సక్సెస్ అయిందని కిమ్స్ ప్రకటన
Nithin Narne Injured In Shooting : సినిమా షూటింగ్ సమయంలో నితిన్ నార్నే కుడి భుజానికి తీవ్ర గాయమవ్వగా, ప్రస్తుతం ఆపరేషన్ విజయవంతంగా జరిగిందని వైద్యులు తెలిపారు.
Published : November 5, 2026 at 8:09 AM IST
యువ నటుడు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బావమరిది నార్నే నితిన్ సినిమా షూటింగ్లో గాయపడ్డారు. చిత్రీకరణ సమయంలో ఆయన కుడి భుజానికి తీవ్ర గాయం కావడంతో హైదరాబాద్లోని కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చేరారు. అక్కడ ప్రముఖ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ డాక్టర్ ఆర్.ఏ. పూర్ణచంద్ర తేజస్వి నేతృత్వంలోని వైద్య బృందం ఆయనకు శస్త్రచికిత్స నిర్వహించింది. ఆపరేషన్ విజయవంతంగా పూర్తయిందని, ప్రస్తుతం నితిన్ ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని ఆసుపత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి.
వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స
నార్నే నితిన్ 2026 అక్టోబర్ 4న షూటింగ్ సమయంలో కుడి భుజానికి గాయమవడంతో కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చేరారు. అనంతరం డాక్టర్ ఆర్.ఏ. పూర్ణచంద్ర తేజస్వి నేతృత్వంలో డాక్టర్ ఈశ్వర్ పటేల్, డాక్టర్ హరికృష్ణ బచ్చు, డాక్టర్ మధుసూదన్లతో కూడిన సీనియర్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జికల్ బృందం ఆయనకు శస్త్రచికిత్స చేసిందని కిమ్స్ యాజమాన్యం తెలిపింది. ఈ ఆపరేషన్ విజయవంతంగా పూర్తయినట్లు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఆయన కోలుకుంటున్నారని, ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. వైద్యుల పర్యవేక్షణలో కొంతకాలం విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించారు.
అలాగే, నితిన్ కొన్ని రోజుల పాటు షూటింగ్కు విరామం ఇచ్చి విశ్రాంతి తీసుకోనున్నారని తెలిపారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిలో గణనీయమైన మార్పు ఉంటేనే తదుపరి వివరాలు వెల్లడిస్తామని ఆసుపత్రి స్పష్టం చేసింది. నితిన్ కోలుకుంటున్న సమయంలో కుటుంబ సభ్యుల గోప్యతను గౌరవించాలని కిమ్స్ ఆసుపత్రి కోరింది. ఈ ఘటనపై ఎలాంటి ఊహాగానాలు చేయవద్దని, రూమర్లను నమ్మవద్దని సూచించింది. అలాగే, నితిన్ను పరామర్శించేందుకు ఆసుపత్రికి రావద్దని విజ్ఞప్తి చేసింది.
గతంలోనూ షూటింగ్లలో గాయపడిన నటులు
ఇటీవలి కాలంలో పలువురు నటులు సినిమా షూటింగ్ల సమయంలో గాయపడ్డారు. నందమూరి బాలకృష్ణ 'దాదా' సినిమా చిత్రీకరణలో, రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' సినిమా సెట్స్లో గాయపడ్డారు. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా గతంలో భుజం గాయానికి గురయ్యారు. వీరంతా శస్త్రచికిత్సల అనంతరం కోలుకుని తిరిగి షూటింగ్లలో పాల్గొంటున్నారు. తాజాగా ఈ జాబితాలో నితిన్ నార్నే కూడా చేరారు.
'మ్యాడ్'తో గుర్తింపు
నార్నే నితిన్ 'మ్యాడ్' సినిమాతో కథానాయకుడిగా పరిచయమయ్యారు. తొలి చిత్రంతోనే విజయాన్ని అందుకున్నారు. ఆ తర్వాత 'మ్యాడ్ స్క్వేర్', 'ఆయ్' వంటి చిత్రాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ప్రస్తుతం కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై రూపొందుతున్న ఓ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. 'జూనియర్' చిత్ర దర్శకుడు రాధాకృష్ణ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇందులో అనిక సురేంద్రన్, మేఘా శెట్టి కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు.