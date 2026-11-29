క్లాప్తో నాని, గొడుగుపట్టిన నితిన్ - 20 ఏళ్ల నాటి సీన్ రీక్రియేట్ - ఎందుకంటే?
Alias Rukmini Pre Release Event: నితిన్ హీరోగా, నేచురల్ స్టార్ నాని నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన అలియాస్ రుక్మిణీ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
Published : November 29, 2026 at 12:36 PM IST
టాలీవుడ్ హీరోలు నితిన్, నాని మధ్య 20 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్ ఇప్పుడు ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకుంటుంది. శనివారం హైదరాబాద్లో జరిగిన 'అలియాస్ రుక్మిణీ' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఇద్దరూ ఆ సరదా సంఘటనను మళ్లీ గుర్తుచేసుకున్నారు. అప్పట్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన నానికి హీరో నితిన్ స్వయంగా గొడుగు పట్టి మరీ సెట్స్కు తీసుకొచ్చారట. ఇప్పుడు మళ్లీ ఆ పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకునే విధంగా నాని క్లాప్ పట్టుకుని ఉండగా, నితిన్ గొడుగుపట్టుకుని స్టేజ్పైకి తీసుకొచ్చారు. ఆపై నాని దీనికి సంబంధించి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Natural Star @NameisNani and @actor_nithiin make a memorable entry to the stage at the #AliasRukmini Grand Pre-Release Event 😍😍 Watch live now ❤️ ▶️ https://t.co/8fFy7lSXWu In cinemas worldwide December 4th. Natural Star @NameisNani presents @actor_nithiin in #AliasRukmini 🪑📚 Written & Directed by @Afilmby_Murali #AliasRukminiOnDec4th #AafiyaSayed @UnanimousProds @DeepthiGanta1 @dopjomon @VijaiBulganin @artkolla @srujana_AJ #RekhaBoggarrapu #PrashanthMandava @SVR4446 #RamanaMadhavaram @Bharani_dharann @saregamasouth— Unanimous Productions (@UnanimousProds) November 28, 2026
గొడుగు పట్టి సెట్లోకి తీసుకెళ్లాలని చెప్పాను: నాని
"నితిన్ నటించిన 'అల్లరి బుల్లోడు' మూవీకి నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేశాను. అప్పట్లో హీరోలను 'బాబు' అని పిలవాలనే విషయం నాకు తెలీదు. నేను మాత్రం 'నితిన్ షాట్ రెడీ' అని పిలిచేవాడిని. దీన్ని చూసిన ఓ మేనేజర్ నాపై కోప్పడ్డాడు. నేను నితిన్తో క్లోజ్గా ఉన్నానని ఆయనకు కోపం వచ్చింది. నితిన్ను బాబూ అనే పిలవమని నాకు గట్టిగా చెప్పారు. దీంతో తర్వాత షాట్కు నితిన్ను 'బాబూ రండి' అని పిలిచాను. అదేంటి పిలుపు మారిందని అడిగాడు. నేను ఏం లేదని చెప్పినా ఊరుకోలేదు. ఏం జరిగిందో చెప్పేవరకు షాట్కు రానని కూర్చున్నాడు. అప్పుడు నేను నీతో క్లోజ్గా ఉండటం చూసి మేనేజర్కి కోపమొచ్చిందని చెప్పాను. అయితే మేనేజర్కి ఇంకా ఒళ్లు మండాలంటే ఏం చేయాలని అడిగాడు. మనం ఇద్దరం కలిసి సెట్లోకి వెళ్లాలని అన్నాను. మరింకా ఎక్కువగా ఒళ్లు మండాలంటే ఏం చేయాలంటూ నితిన్ మళ్లీ అడిగాడు. నా మీద నువ్వు చెయ్యి వేసి ఇద్దరం కలిసి వెళ్లాలన్నాను. ఈసారి మరింత ఎక్కువగా కోపం రావాలంటే ఏం చేయాలన్నాడు. నీ గొడుగు నాకు పట్టి షూటింగ్ సెట్లోకి తీసుకెళ్లాలని చెప్పాను. సరే అంటూ నితిన్ నాకు గొడుగు పట్టి సెట్లోకి తీసుకెళ్తుంటే అక్కడున్నవాళ్లంతా అలా చూస్తుండిపోయారు. అప్పటి నుంచి మేమిద్దరం సరదాగా 'బాబూ బాబూ' అని పిలుచుకుంటున్నాం" అని నాని చెప్పారు. ఆ సందర్భాన్ని రీక్రియేట్ చేస్తూ, నితిన్ నానికి గొడుగు పట్టి వేదికపైకి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్లీ తీసుకెళ్లడం విశేషం.
Barabarrr hit kodthunam 🎯🔥 #AliasRukmini https://t.co/8ZwDcXSkes— Unanimous Productions (@UnanimousProds) November 28, 2026
అలియాస్ రుక్మిణీ అందరికీ ప్రత్యేకం: నాని
మరోవైపు, అలియాస్ రుక్మిణీ గురించి మాట్లాడుతూ 'కంటెంట్ పరంగా నాకు చాలా సంతృప్తిని ఇచ్చిన సినిమా ఇది. ఇందులో అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన ఓ అందమైన సందేశం ఉంది' అని నాని అన్నారు. అదే విధంగా ఈ చిత్రంలో నితిన్ చేసిన యాక్టింగ్ తనను ఆశ్చర్యపరిచిందని తెలిపారు. డైరెక్టర్ మురళీకాంత్ చాలా అద్భుతంగా సినిమాను తెరకెక్కించారని అభినందించారు. ఇది తమ అందరికీ ప్రత్యేకమైన సినిమా అని నాని పేర్కొన్నారు. 21ఏళ్లుగా నితిన్తో పరిచయమున్న తానే ఈ సినిమాలో ఆయన నటన చూసి ఎంతో ఆశ్చర్యపోయానని నాని ప్రశంసించారు.
'On December 4th, we are coming to sell you love ❤️' Natural Star @NameisNani at the #AliasRukmini Grand Pre-Release Event. Watch full event here! ▶️ https://t.co/8fFy7lSXWu In cinemas worldwide December 4th. Natural Star @NameisNani presents @actor_nithiin in #AliasRukmini 🪑📚 Written & Directed by @Afilmby_Murali #AliasRukminiOnDec4th #AafiyaSayed @UnanimousProds @DeepthiGanta1 @dopjomon @VijaiBulganin @artkolla @srujana_AJ #RekhaBoggarrapu #PrashanthMandava @SVR4446 #RamanaMadhavaram @Bharani_dharann @saregamasouth— Unanimous Productions (@UnanimousProds) November 28, 2026
నా ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చేసింది: నితిన్
హీరో నితిన్ మాట్లాడుతూ, 'నటుడిగా గత రెండేళ్లు చాలా ఒత్తిడి ఎదుర్కొన్నాను. మంచి కథలు రావట్లేదు, సరైన సినిమాలు పడట్లేదని నిద్రలేని రాత్రులు గడిపాను. కానీ, ఈ కథ విన్నాక, ఈ సినిమా మొదలైనప్పటి నుంచి చాలా ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నాను. ఈ చిత్రం కథల ఎంపికలో నా ఆలోచనా విధానాన్నే మార్చేసింది' అని నితిన్ అన్నారు. అదే విధంగా నాని తనని పట్టుమరీ ఈ సినిమా చేయించారని ఎమోషనల్ అయ్యారు. స్టేజ్పై మాట్లాడుతుండగానే నానిని పిలిచి మరీ ఆప్యాయంగా కౌగిలించుకున్నారు.
❤️❤️❤️ https://t.co/foRwVQbAL4— Unanimous Productions (@UnanimousProds) November 29, 2026
ఇక అలియాస్ రుక్మిణీ సినిమా విషయానికొస్తే ఇందులో నితిన్కు జోడీగా ఆఫియా సయ్యద్ నటించారు. ఈ చిత్రాన్ని దండోరా ఫేమ్ మురళీకాంత్ దేవసోత్ తెరకెక్కించారు. నాని యునానిమస్ ప్రొడక్షన్స్ సమర్పణలో దీప్తి గంటా నిర్మించారు. సీనియర్ నటుడు సాయికుమార్, హర్షవర్ధన్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రం డిసెంబరు 4న థియేటర్లలో గ్రాండ్గా రిలీజ్ రానుంది.
'భోగి' సినిమా రివ్యూ- శర్వానంద్ యాక్షన్ చిత్రం ఎలా ఉందంటే?
'ఫౌజీ', 'వారణాసి' మళ్లీ పోస్ట్పోన్!- ఫ్యాన్స్కు నిరాశ తప్పదా?