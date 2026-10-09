నితిన్ ‘అలియాస్ రుక్మిణి’ విడుదల తేదీ ఖరారు- డిసెంబర్లో గ్రాండ్ రిలీజ్
నితిన్ కొత్త సినిమా'అలియాస్ రుక్మిణీ' విడుదల తేదీని మేకర్స్ ప్రకటించారు. నేచురల్ స్టార్ నాని ఈ మూవీకి నేచురల్ స్టార్ నాని సమర్పకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
Published : October 9, 2026 at 12:06 PM IST
Alias Rukmini Release Date : నితిన్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'అలియాస్ రుక్మిణి’. కొంతకాలంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన విజయాలు దక్కకపోవడంతో ఈసారి ఒక పక్కా విభిన్నమైన కథాంశంతో బలమైన కమ్బ్యాక్ ఇవ్వడానికి ఆయన సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ సినిమాకు మురళీకాంత్ దర్శకుడు కాగా, నేచురల్ స్టార్ నాని సమర్పిస్తున్నారు. దీంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే, తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా విడుదల తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించారు.
ఈ చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 4న థియేటర్లలో విడుదల చేస్తామని మేకర్స్ అధికారికంగా వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం సినిమా షూటింగ్ చివరి దశకు చేరుకుందని, కేవలం ఒక్క షెడ్యూల్ మాత్రమే బ్యాలెన్స్ ఉందని చిత్ర బృందం తెలిపింది. షూటింగ్తో పాటు సమాంతరంగా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా వేగంగా జరుగుతున్నాయి. త్వరలోనే వరుస ప్రమోషనల్ అప్డేట్స్ ఉంటాయని తెలుస్తోంది.
This December, Krishna’s LOVE has a STORY to tell ❤️ #AliasRukmini in cinemas WORLDWIDE on DECEMBER 4th. But who is Rukmini? You'll know on October 13th 😍 Natural Star @NameisNani presents @actor_nithiin in #AliasRukmini 🪑📚 Written & Directed by @Afilmby_Murali #AliasRukminiOnDec4th @UnanimousProds @DeepthiGanta1 @dopjomon @VijaiBulganin @artkolla @srujana_AJ #RekhaBoggarrapu #PrashanthMandava @SVR4446 #RamanaMadhavaram @Bharani_dharann @saregamasouth— Unanimous Productions (@UnanimousProds) October 9, 2026
'రుక్మిణి' పేరుతో బోల్డ్ రొమాంటిక్ నవలలు రాసి ఎంతో పేరు తెచ్చుకున్న ఒక బెస్ట్ సెల్లింగ్ రచయిత్రి కథ ఇది. ఆ పేరు వెనుక దాని ఉన్న అంశాలు ఏంటి? ఆ నవలలన్నీ రాసేది ఆమె భర్తేనా? భార్య పేరు మీద తెరవెనుక నుంచి భర్త కృష్ణ (నితిన్) చేసే ఈ రహస్య రచనలు, వారిద్దరి మధ్య నడిచే విభిన్నమైన పరిస్థితులు ఎలాంటి మలుపులు తిరిగాయి అనేది ఈ చిత్ర ప్రధాన కథాంశమని చర్చ నడుస్తోంది. ఈ సినిమాను అన్ని భావోద్వేగాలతో కూడిన వినోదాత్మకంగా దర్శకుడు తీర్చిదిద్దుతున్నాడు.