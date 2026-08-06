'రామాయణ' కోసం చెప్పులు లేకుండానే షూటింగ్- రణ్బీర్ నెక్ట్స్ లెవెల్ డెడికేషన్
రామాయణంలో రాముడి పాత్రకు ఫస్ట్ చాయిస్- ఆప్షన్ రణ్బీర్ కపూరే అన్న డైరెక్టర్- యాక్షన్ సీన్స్ కోసం వీఎఫ్ఎక్స్ టీమ్ భారీ ప్లాన్!
Published : August 6, 2026 at 10:15 AM IST
Ramayana VFX Works : బాలీవుడ్ నుంచి వస్తున్న అత్యంత భారీ బడ్జెట్ చిత్రాల్లో రామాయణం ఒకటి. దంగల్ ఫేమ్ నితీశ్ తివారీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక విజువల్ వండర్ పై దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో శ్రీరాముడి పాత్రలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్బీర్ కపూర్ నటిస్తుండటం అందరిలో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. సీతగా సాయి పల్లవి నటిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి రోజుకో కొత్త విషయం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. లేటెస్ట్గా ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా మేకర్స్ కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను అభిమానులతో పంచుకున్నారు. అందులో రాముడి పాత్రకు రణ్బీర్ను ఎంపిక చేయడం వెనుక ఉన్న కథతో పాటు షూటింగ్ సమయంలో ఎదురైన ఒక ప్రధానమైన సమస్యను ఎలా పరిష్కరించారనే విషయాలు బయటకు వచ్చాయి.
ఆప్షన్ A B C అన్నీ అతనే
రామాయణం సినిమాలో రాముడి క్యారెక్టర్ కోసం ముందుగా చాలా మంది ఇతర హీరోల పేర్లు పరిశీలించారని గతంలో కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ అవన్నీ కేవలం పుకార్లే అని చిత్ర నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ పాత్రకు రణ్బీర్ కపూర్ ఎంపిక అనేది చాలా న్యాచురల్ చాయిస్ అని ఆయన వివరించారు. ఈ క్యారెక్టర్ కోసం అసలు తాము రెండో ఆప్షన్, మూడో ఆప్షన్ గురించి ఆలోచించకముందే తమ మైండ్ లో మొదటి ఆప్షన్ గా ఎప్పుడూ రణ్బీర్ మాత్రమే ఉన్నాడని కుండబద్దలు కొట్టారు. ఇదే విషయంపై దర్శకుడు నితీశ్ తివారీ కూడా మాట్లాడుతూ శ్రీరాముడి పాత్రకు తమకు ఆప్షన్ A ఆప్షన్ B ఆప్షన్ C అన్నీ రణ్బీర్ కపూరే అని చెప్పారు. రాముడి పాత్రకు సరిపోయే అన్ని లక్షణాలు అతనిలో ఉన్నాయని నమ్మే వేరే ఆప్షన్స్ ఆలోచించలేదని మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చారు.
వనవాసం సీన్స్లో చెప్పుల కష్టం
కాస్టింగ్ విషయం పక్కనబెడితే షూటింగ్ సమయంలో తెరవెనుక జరిగిన ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సీక్రెట్ ను రణ్బీర్ కపూర్ స్వయంగా బయటపెట్టారు. రామాయణం కథ ప్రకారం రాముడు అడవికి వెళ్లిన తర్వాత అతని పాదుకలను భరతుడు తీసుకుని వెళ్లి సింహాసనంపై పెడతాడు. కాబట్టి అరణ్యవాసంలో రాముడు పద్నాలుగేళ్ల పాటు చెప్పులు లేకుండా వట్టి పాదాలతోనే ఉండాలి. దీన్ని తెరపై సహజంగా చూపించడానికి రణ్బీర్ కూడా షూటింగ్లో వట్టి కాళ్లతోనే నటించాల్సి వచ్చింది. సాధారణ సన్నివేశాల వరకు ఇది పర్వాలేదు. కానీ, యాక్షన్ సీన్స్ స్టంట్స్ చేసేటప్పుడు రాళ్లపై కాళ్లతో పరిగెత్తడం చాలా కష్టమైన పని. రాళ్లు గుచ్చుకుని పాదాలకు తీవ్ర గాయాలు అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయంలో నేరుగా స్టంట్స్ చేయడం ముప్పు అని చిత్ర బృందం భావించింది.
సేఫ్టీ కోసం రబ్బర్ చెప్పులు
ఈ కఠినమైన సమస్య వలన మేకర్స్ ఒక అద్భుతమైన ఐడియా వేశారు. అడవి నేపథ్యంలో సాగే యాక్షన్ సీక్వెన్స్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు రణ్బీర్ కపూర్కు కాళ్లకు గాయాలు కాకుండా సేఫ్టీ కోసం రబ్బర్ చెప్పులు వేసుకునేలా ప్లాన్ చేశారు. ఈ రబ్బర్ స్లిప్పర్స్ వేసుకుని నటించడం వల్ల తన పాదాలకు ఎలాంటి సమస్య రాలేదని రణ్బీర్ తెలిపారు. నటీనటులు వట్టి కాళ్లతో ఫైట్స్ చేస్తే గాయాలపాలై షూటింగ్కు బ్రేక్ పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ టెన్షన్ లేకుండా ఇలా రబ్బర్ స్లిప్పర్స్ వేసుకుని నటించడం వల్ల యాక్షన్ సీన్స్ ఎంతో కంఫర్ట్ గా పూర్తి చేయగలిగానని రణ్బీర్ చెప్పుకొచ్చారు.
ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ వీఎఫ్ఎక్స్ మాయ
షూటింగ్లో రబ్బర్ చెప్పులు వేసుకుంటే తెరపై రాముడు వట్టి పాదాలతో ఉన్నట్లు ఎలా కనిపిస్తాడనే డౌట్ ఇప్పుడు రావచ్చు. ఇక్కడే మేకర్స్ టెక్నాలజీని అద్భుతంగా వాడుకున్నారు. ఈ సినిమాకు డీఎన్ఈజీ అనే ప్రసిద్ధ సంస్థ అత్యున్నత స్థాయి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అందిస్తోంది. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్లో గ్రాఫిక్స్ టీమ్ ప్రతి ఫ్రేమ్ను జాగ్రత్తగా చెక్ చేస్తూ రణబీర్ పాదాలకు ఉన్న రబ్బర్ చెప్పులను మాయం చేశారు. ఈ ప్రాసెస్లో చెప్పులు తీసేసిన తర్వాత కూడా పాదాలు నేలపై సహజంగా ఆనుకున్నట్లు కనిపించేలా వాళ్లు ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ గ్రాఫిక్స్ చేశారు. టెక్నీషియన్స్ చేసిన ఈ మాయతో ఆ చెప్పులు పూర్తిగా మాయమై ఎంతో నేచురల్గా స్క్రీన్పై కనిపించేలా చేశారని రణ్బీర్ వారిపై ప్రశంసలు కురిపించాడు.