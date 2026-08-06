ఇట్స్ అఫీషియల్ : రణ్బీర్ కూతురు పుట్టిన రోజునే థియేటర్లలోకి 'రామాయణ'
రామాయణ సినిమా విడుదల తేదీని అనౌన్స్ చేసిన మేకర్స్ - దీపావళికి రెండు రోజుల ముందు థియేటర్లలోకి- ఇంగ్లీష్ ట్రైలర్లో వెల్లడి
Published : August 6, 2026 at 10:42 AM IST
Ramayana Update : నితీశ్ తివారి- రణ్బీర్ కపూర్ రామాయణ సినిమా విడుదల తేదీని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. పాన్వరల్డ్ రేంజ్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ఇంగ్లీష్ ట్రైలర్ బుధవారం రాత్రి రిలీజైంది. ఇందులో చిత్రం విడుదల తేదీని మేకర్స్ వెల్లడించారు. 2026 దీపావళికి రెండు రోజుల ముందు అంటే నవంబర్ 06న రామాయణ తొలి భాగం థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ విషయాన్ని ఇంగ్లీష్ ట్రైలర్లో మెన్షన్ చేశారు.
అయితే ముందునుంచి దీపావళికే సినిమా తీసుకొస్తామని మేకర్స్ తెలిపారు. కానీ ప్రమోషనల్ కంటెంట్ రిలీజ్ చేసినప్పటికీ అందులో ఎక్కడ కూడా తేదీని వెల్లడించలేదు. రీసెంట్గా తెలుగుతోసహా, హిందీ, మలయాళం, తమిళం, కన్నడ భాషల్లోనూ ట్రైలర్ రిలీజైంది. కానీ అందులో కూడా విడుదల తేదీని చెప్పలేదు. తాజాగా ఇంగ్లీష్ ట్రైలర్లో ఈ అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ ఏడాది దీపావళి పండగ నవంబర్ 08న ఉంది.
కూతురు పుట్టినరోజు
అయితే ఇందులో శ్రీ రాముడి పాత్రలో కనిపించనున్న రణ్బీర్ కపూర్ కూతురు రాహ కపూర్ పుట్టినరోజు కూడా నవంబర్ 06 కావడం విశేషం. అంటే ఆయన కెరీర్లో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేసిన ఈ సినిమా తన కూతురు బర్త్ డే రోజే థియేటర్లలో రిలీజ్ అవ్వనుండడం రణ్బీర్కు ప్రత్యేకం అని చెప్పవచ్చు!
An epic journey unlike anything seen before.— Sony Pictures (@SonyPictures) August 5, 2026
Watch the official trailer for #Ramayana, coming to theatres worldwide November 6. pic.twitter.com/BSiwVJMSs9