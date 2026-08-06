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ఇట్స్ అఫీషియల్ : రణ్​బీర్ కూతురు పుట్టిన రోజునే థియేటర్లలోకి 'రామాయణ'

రామాయణ సినిమా విడుదల తేదీని అనౌన్స్ చేసిన మేకర్స్ - దీపావళికి రెండు రోజుల ముందు థియేటర్లలోకి- ఇంగ్లీష్ ట్రైలర్​లో వెల్లడి

Ramayana
Ramayana (Source : Team Ramayana)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 6, 2026 at 10:42 AM IST

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Ramayana Update : నితీశ్ తివారి- రణ్​బీర్ కపూర్ రామాయణ సినిమా విడుదల తేదీని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. పాన్​వరల్డ్ రేంజ్​లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ఇంగ్లీష్ ట్రైలర్​ బుధవారం రాత్రి రిలీజైంది. ఇందులో చిత్రం విడుదల తేదీని మేకర్స్ వెల్లడించారు. 2026 దీపావళికి రెండు రోజుల ముందు అంటే నవంబర్ 06న రామాయణ తొలి భాగం థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ విషయాన్ని ఇంగ్లీష్ ట్రైలర్​లో మెన్షన్ చేశారు.

అయితే ముందునుంచి దీపావళికే సినిమా తీసుకొస్తామని మేకర్స్ తెలిపారు. కానీ ప్రమోషనల్ కంటెంట్ రిలీజ్ చేసినప్పటికీ అందులో ఎక్కడ కూడా తేదీని వెల్లడించలేదు. రీసెంట్​గా తెలుగుతోసహా, హిందీ, మలయాళం, తమిళం, కన్నడ భాషల్లోనూ ట్రైలర్ రిలీజైంది. కానీ అందులో కూడా విడుదల తేదీని చెప్పలేదు. తాజాగా ఇంగ్లీష్ ట్రైలర్​లో ఈ అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ ఏడాది దీపావళి పండగ నవంబర్ 08న ఉంది.

కూతురు పుట్టినరోజు
అయితే ఇందులో శ్రీ రాముడి పాత్రలో కనిపించనున్న రణ్​బీర్ కపూర్ కూతురు రాహ కపూర్ పుట్టినరోజు కూడా నవంబర్ 06 కావడం విశేషం. అంటే ఆయన కెరీర్​లో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేసిన ఈ సినిమా తన కూతురు బర్త్​ డే రోజే థియేటర్లలో రిలీజ్ అవ్వనుండడం రణ్​బీర్​కు ప్రత్యేకం అని చెప్పవచ్చు!

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