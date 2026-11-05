'రామాయణం' రివ్యూ : నితేశ్ తివారీ చిత్రం ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా?
Ramayana Movie Review: రామాయణం సినిమా రివ్యూ వచ్చేసింది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందంటే?
Published : November 5, 2026 at 4:00 PM IST
అందరికీ తెలిసిన కథే అయినా 'రామాయణం' తెరపైకి వస్తుందంటే సినీ ప్రేక్షకుల్లో తెలియని ఉత్సాహం ఉంటుంది. ఇతిహాసగాథను మేకర్స్ ఎలా తెరపై చూపిస్తారా? అని ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఉంటారు. ఈ కథపై ఇప్పటికే అనేక సినిమాలు రాగా, తాజాగా నితేశ్ తివారి భారీ హంగులు, హై లెవెల్ గ్రాఫిక్స్తో నేటితరం ప్రేక్షకుల కోసం 'రామాయణం' తెరకెక్కించారు. స్టార్ నటీనటులు, అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వాడుతుండడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్మెంట్ నుంచే అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. గురువారం ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందంటే?
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దేవతలు, అసురుల మధ్య ముల్లోకాలపై ఆధిపత్యం కోసం యుగాలుగా కొనసాగుతున్న యుద్ధం అంతమయ్యే దశలో ఈ కథ ప్రారంభమవుతుంది. అసురుల సైన్యానికి రాకుమారి కైకసి (శోభన) నాయకత్వం వహించినప్పటికీ, శ్రీవిష్ణువు ఆశీర్వాద బలంతో దేవతలే పైచేయి సాధించి లంకా నగరాన్ని వశం చేసుకుని, దాని పరిపాలన బాధ్యతల్ని కుబేరుడికి అప్పజెబుతారు. ఈ పరాజయభారంతో రగిలిపోయిన కైకసి, సంగీత శాస్త్రాలే ప్రపంచంగా గడుపుతున్న తన కుమారుడు దశానన దగ్గరకు వెళ్లి తరాలుగా అసురజాతికి ఎదురవుతున్న అవమానం గురించి చెప్పడంతో, అతడు కఠోరమైన తపస్సు చేసి బ్రహ్మ దేవుడి నుంచి అటు అసురులు, ఇటు దేవతల చేతిలో తనకు మరణం ఉండకూడదనే వరం పొందుతాడు. ఆ వరాల బలంతో లంకా నగరంపై విరుచుకుపడి, ముల్లోకాలకు తానే అధిపతినని ప్రకటించుకున్న ఆ దశాననుడే రావణుడు (యశ్) కాగా, రావణ పట్టాభిషేకం తర్వాత లంకలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలు, అదే సమయంలో దశరథుడి పాలనలో ఉన్న అయోధ్యలో జరిగిన విశేషాలు, శ్రీరాముడు పట్టాభిషిక్తుడు కావాల్సిన సమయంలో ఎలాంటి సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి అనే ఆసక్తికరమైన అంశాలను రామాయణం పార్ట్- 1లో చూపించారు.
Experience Rama's timeless journey in Ramayana. Book your tickets. Experience Ramayana in cinemas worldwide, across all premium formats. https://t.co/lDXLKiqYEe— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 5, 2026
సినిమా సాగిందిలా
అందరికీ తెలిసిన వాల్మీకి రామాయణాన్ని అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ, భారీ వీఎఫ్ఎక్స్ జోడించి నితేశ్ తివారీ ఈ రామాయణం తెరకెక్కించారు. భారత సంస్కృతిలో భాగమైన ఈ కథ ప్రేక్షకులకు మరింత సులభంగా అర్థమయ్యేలానే ఆయన తీశారు. కథలో వేగం నెమ్మదించినట్లు అనిపించినా, కథలోని విలువలు, భావోద్వేగాలు ప్రేక్షకుల మనసుల్ని హత్తుకునేలా చిత్రీకరించారు. ఈ భాగంలో సీతాపహరణం వరకే చూపించారు. ఇతిహాస కథలోని పాత్రలు కాబట్టి వీటిని చూపించడంలో డైరెక్టర్ కొత్త ప్రయోగాలు చేయలేదు. అయితే మన భారతీయ సినిమాను హాలీవుడ్ స్థాయిలో కళ్లుచెదిరే గ్రాఫిక్స్, విజువల్స్తో గ్రాండ్గా తీర్చిదిద్దారు.
అయితే ఇదివరకు ఇదే కథతో తెరకెక్కిన రామాయణం లో రాముడి బాల్యం గురించి చూపించలేదు. కానీ నితేశ్ ఈ సినిమాలో చూపించారు. అది ప్రేక్షకులకు కొత్త ఫీలింగ్ ఇస్తుంది. అసురులు - దేవతల యుద్ధం, రావణుడి బాల్యం నుంచి సినిమా ప్రారంభమైంది. లంకపై రావణుడు దండయాత్ర చేయడం నుంచి అసలైన రామాయణం షురూ అవుతుంది. ఇక రాముడి జననం, బాల్యం, వీరత్వం ఒక్కొక్క ఘట్టాన్ని చూపించారు. అయితే రాముడు - రావణుడి మధ్య పరిచయ సన్నివేశం సినిమాలో హైలైట్. దీంతోపాటు అసురులైన సుబాహు, తాటకితో రాముడు అడవిలో చేసే ఫస్టాఫ్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
Experience Rama's timeless journey in Ramayana. Book your tickets. Experience Ramayana in cinemas worldwide, across all premium formats. https://t.co/lDXLKiqYEe— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 5, 2026
ఇక స్వయంవరం సన్నివేశం, సీతారాముల వివాహం ఘట్టం అనంతరం కైకేయి, దశరథుడు- రాముడి మధ్య సాగే సన్నివేశాలు అందులోని భావోద్వేగాలు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయి. ఇక సెకండాఫ్లో కథ వనవాసం చుట్టూ సాగుతుంది. ఈ క్రమంలో డైరెక్టర్ అయోధ్య సమీపంలో నుంచి అడవుల్లోకి వెళ్లే క్రమంలో అసురులతో యుద్ధం ఎపిసోడ్ బాగుంటుంది. ఈ క్రమంలో కళ్లుచెదిరే విజువల్స్ ఆకట్టుకుంటాయి. రావణుడికీ- విద్యుత్జిహ్వుడు మధ్య సీన్లు, రాముడు - శూర్పణఖ సన్నివేశం, సీతాపహరణం సమయంలో రావణుడు - జటాయువు మధ్య యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు సెకండాఫ్లో హైలైట్. ఇది ఇతిహాసగథ అయినప్పటికీ గ్రాండ్ విజువల్స్లో ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతినిస్తుంది. ఇప్పటితరం యువతకు, చిన్నారులకు నచ్చుతుంది! అయితే హనుమంతుడి పరిచయం, రామ - రావణ యుద్ధం మాత్రం రెండో పార్ట్లో చూపించనున్నారు.
ఓవరాల్గా
గ్రాండ్ విజువల్స్, గ్రాఫిక్స్, కీలక పాత్రలు పోషించిన తారగణం నటన సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్లు. అంతేకాకుండా ఇందులో ప్రతీ యాక్షన్ ఘట్టాన్ని దర్శకుడు అద్భుతంగా ఆవిష్కరించాడు. ఇది కూడా సినిమాకు అదనపు బలం తీసుకొచ్చింది. అయితే అక్కడక్కడా సన్నివేశాల్లో సాగదీత అనిపించడం ఒక్కటే బలహీనత అని చెప్పవచ్చు. కానీ ఓవరాల్గా ఈ సినిమా కొత్త అనుభూతి ఇస్తుంది!
చివరిగా : 'రామాయణం' నేటి తరానికి నచ్చేలా తీర్చిదిద్దిన దృశ్యకావ్యం
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