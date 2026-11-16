నితేశ్ తివారీ వర్సెస్ రాజమౌళి- రూ.1500 కోట్ల సినిమాల రేసులో రికార్డు ఎవరిది?
Nitesh Tiwari vs SS Rajamouli: ఇప్పటివరకు రూ.1500 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ సినిమాలు చాలా తక్కువ. ఆ లిస్టులో ఒకే దర్శకుడి రెండు సినిమాలు ఉండే అవకాశం చేరువలో ఉంది.
Published : November 16, 2026 at 12:16 PM IST
బాక్సాఫీస్ రికార్డులు అంటే ఎక్కువగా హీరోల పేర్లే వినిపిస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఒక దర్శకుడి రెండు సినిమాలు రూ.1500 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధిస్తే అది వేరే లెవెల్ రికార్డు. ప్రస్తుతం నితేశ్ తివారీ ఆ మార్క్కు చాలా దగ్గరగా ఉన్నారు. రామాయణం: పార్ట్ 1 వసూళ్లు కొనసాగుతున్న తీరు చూస్తే త్వరలోనే రూ.1500 కోట్ల క్లబ్లో చేరే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ అంచనా వేస్తోంది. అదే జరిగితే ఈ మార్క్ దాటిన రెండు సినిమాలు ఉన్న తొలి భారతీయ దర్శకుడిగా నితేశ్ నిలుస్తారు.
ఇప్పటికే దంగల్తో ఒకటి
నితేశ్ తివారీ ఖాతాలో ఇప్పటికే దంగల్ ఉంది. ఆమిర్ ఖాన్ హీరోగా వచ్చిన ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామా భారతీయ బాక్సాఫీస్తో పాటు చైనాలో కూడా భారీగా ఆడింది. ముఖ్యంగా చైనా వసూళ్లతో సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.2000 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ సాధించింది. ఇప్పటికీ అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ సినిమాల్లో దంగల్ టాప్లోనే ఉంది. ఇప్పుడు రామాయణం కూడా రూ.1500 కోట్ల మార్క్ దాటితే నితేశ్ తివారీకి రెండు సినిమాలు ఆ క్లబ్లో ఉంటాయి.
రామాయణం 2తో మూడో సినిమా కూడా?
రామాయణం రెండో భాగం కూడా రావాల్సి ఉంది. మొదటి భాగానికి వచ్చిన స్థాయిలోనే రెండో భాగానికీ మంచి రెస్పాన్స్ వస్తే, ఒకే దర్శకుడి మూడు సినిమాలు రూ.1500 కోట్ల క్లబ్లో ఉండే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. పార్ట్ 2పై మంచి అంచనాలు అయితే ఉన్నాయి. మళ్ళీ మేకర్స్ వరల్డ్ వైడ్ ప్రమోషన్స్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. వచ్చే ఏడాది దీపావళికి రెండో భాగం థియేటర్లలోనే విడుదల కానుంది. అయితే రామాయణం మొదటి భాగం ఇప్పటికే 1200 కోట్లు దాటింది. నెక్స్ట్ రూ.1500 కోట్లకు ఎంత త్వరగా చేరుతుందన్నదే చూడాలి.
రాజమౌళికి బాహుబలి 2 ఉంది
ఈ రికార్డు విషయంలో నితేశ్ తివారీకి దగ్గరగా ఉన్న మరో దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి. బాహుబలి 2 ఇప్పటికే రూ.1500 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. భారతీయ సినిమా బాక్సాఫీస్లో అత్యధిక వసూళ్లు చేసిన సినిమాల్లో ఇప్పటికీ దానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. RRR ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ వసూళ్లు సాధించినా రూ.1500 కోట్ల మార్క్ను అందుకోలేదు. అందుకే రాజమౌళి ఖాతాలో ప్రస్తుతం ఈ క్లబ్లో బాహుబలి 2 ఒక్కటే ఉంది.
#Ramayana is a story every Indian storyteller grows up aspiring to tell. It's a joy to see @niteshtiwari22 and @malhotra_namit bring it to the screen on such a grand scale. Each actor brings these timeless characters to life with depth. Looking forward to 5th November. Best wishes to the entire team. https://t.co/zRAQ54SfJm— rajamouli ss (@ssrajamouli) October 17, 2026
వారణాసితో రెండో ఛాన్స్
రాజమౌళి తర్వాతి సినిమా వారణాసి వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 7న విడుదల కానుంది. మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. రాజమౌళి గత సినిమాలకు ఉన్న అంతర్జాతీయ మార్కెట్, మహేష్కు ఉన్న క్రేజ్, ప్రాజెక్ట్ స్థాయి కారణంగా బాక్సాఫీస్ టార్గెట్ కూడా పెద్దగానే ఉండబోతోంది. వారణాసి రూ.1500 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధిస్తే రాజమౌళి కూడా రెండు సినిమాలతో అదే క్లబ్లోకి వస్తారు.
ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మాత్రం నితేశ్ తివారీకే ముందుగా ఈ రికార్డు అందుకునే అవకాశం ఉంది. రామాయణం: పార్ట్ 1 ఇప్పటికే భారీ వసూళ్లతో సాగుతుండగా, రూ.1500 కోట్ల మార్క్ ఎంతో దూరంలో లేదు. రాజమౌళికి మాత్రం వారణాసి విడుదల వరకు వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ నితేశ్ తివారీ ఈ మార్క్ అందుకుని, తర్వాత రామాయణం 2 కూడా అదే స్థాయిలో ఆడితే ఈ రికార్డులో ఆయనదే అప్పర్ హ్యాండ్.
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