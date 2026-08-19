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వాయిదాల మీద వాయిదా- నిఖిల్ 'స్వయంభూ' ఆ డేంజర్​లో పడే ఛాన్స్!

భారీ బడ్జెట్ తో వస్తున్న బిగ్ మూవీ స్వయంభూ- వరుసగా వాయిదాలతో పెరుగుతున్న కన్ఫ్యూజన్- రిలీజ్ డేట్ దొరక్క ఇబ్బంది పడుతున్నారా?

Nikhil Swayambhu
నిఖిల్ స్వయంభూ సినిమా (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2026 at 3:40 PM IST

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Nikhil Swayambhu : టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నిఖిల్ 'కార్తికేయ 2' సినిమాతో పాన్ఇండియా రేంజ్‌లో అదిరిపోయే సక్సెస్ అందుకున్నారు. ఆ సినిమా సాధించిన ఘన విజయంతో నిఖిల్ నుంచి వరుసగా బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు వస్తాయని అభిమానులంతా ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూశారు. కానీ, అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ అతను 'స్వయంభూ' లాంటి ఒక భారీ బడ్జెట్ ఎపిక్ సినిమాను లైన్‌లో పెట్టారు. ఈ సినిమా కోసం ఏకంగా 3 ఏళ్ల పాటు సమయం కేటాయించారు. ఇన్నాళ్లు కష్టపడి తీసిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు కనీసం థియేటర్లలో రిలీజ్ కావడానికి కూడా నానా కష్టాలు పడుతోంది. అసలు నిఖిల్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ స్వయంభూ సినిమాకు ఏమైంది? ఎందుకు ఇలా వాయిదాలు పడుతోంది? అనే విషయాలపై ఓ లుక్కేద్దాం!

రిలీజ్ డేట్స్ - కొనసాగుతున్న వాయిదాలు
ఈ భారీ పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామాలో నిఖిల్ సరసన సంయుక్త, నభా నటేశ్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో 'స్వయంభూ' సినిమాను ఫిబ్రవరి 13న మహా శివరాత్రి కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ డేట్‌ను కాదనుకుని ఏప్రిల్ 10కి మార్చారు. ఆ రిలీజ్ డేట్ కోసం సినిమాను చాలా గట్టిగా ప్రమోట్ చేశారు. అయితే సినిమా నుంచి రిలీజైన టీజర్ చూస్తే ఇది మరో బాహుబలి వెర్షన్‌లా ఉందనే కామెంట్స్ వినిపించాయి. దాని తర్వాత ఏమైందో ఏమో కానీ మేకర్స్ ఆ ఏప్రిల్ రిలీజ్ డేట్ నుంచి కూడా అనూహ్యంగా వెనక్కి తగ్గారు.

అసలు సమస్య ఎక్కడొచ్చింది?
సినిమా ఇలా పదేపదే వాయిదా పడటానికి ప్రధానంగా రెండు కారణాలు ఉన్నాయని ట్రేడ్ వర్గాల్లో ఒక టాక్ వినిపిస్తోంది. 'స్వయంభూ' భారీ పీరియాడిక్ సినిమా కావడంతో ఇందులో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ పనులు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఆ వీఎఫ్‌ఎక్స్ పనులు ఇంకా పెండింగ్‌లో ఉండటం వల్లే రిలీజ్ లేట్ అవుతోందని కొందరు చెబుతున్నారు. మరోవైపు ఈ సినిమాకు సంబంధించి డిజిటల్ రైట్స్ విషయంలో మేకర్స్ ఆశించిన స్థాయిలో లాభదాయకమైన ఓటీటీ డీల్ సెట్ కాలేదని టాక్ నడుస్తోంది. బిజినెస్ క్లోజ్ కాకపోవడం వల్లే రిలీజ్ డేట్‌ను లాక్ చేయలేకపోతున్నారని సమాచారం. కారణం ఏదైనా ఇలా పదేపదే రిలీజ్ డేట్స్ అనౌన్స్ చేసి మళ్లీ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే సినిమాపై ఉన్న ఆసక్తి తగ్గే ప్రమాదం ఉంటుంది.

విశ్వంభర కూడా అంతే!
ఏదైనా సినిమాపై బజ్ క్రియేట్ అయినప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్ టైమ్‌లో రిలీజ్ చేస్తేనే బాక్సాఫీస్ వద్ద సరైన లాభాలు వస్తాయి! కానీ, స్వయంభూ విషయంలో మేకర్స్ ఈ లాజిక్ మిస్ అవుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'విశ్వంభర' సినిమా కూడా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వీఎఫ్‌ఎక్స్ పనుల వల్ల లేట్ అవుతూ వస్తోంది. అయితే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ బేస్డ్ సినిమాలు కూడా పదేపదే వాయిదా పడితే జనాల్లో ఆసక్తి తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఏర్పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్వయంభూ పరిస్థితి కూడా మెల్లగా అలాగే తయారవుతోందా? అనే సందేహాలు వస్తున్నాయి. సినిమాను ఎంత గ్రాండ్‌గా తీసినా జనాలు దాన్ని మర్చిపోకముందే థియేటర్లలోకి తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత మేకర్స్‌పై ఉంది. లేదంటే 3 ఏళ్ల కష్టం మొత్తం వృథా అయ్యే ప్రమాదం ఉంది!

భారీ సినిమాల రద్దీలో డేట్ దొరికేనా?
లేటెస్ట్ బజ్ ప్రకారం మేకర్స్ ఈ సినిమాను సెప్టెంబర్ నెలలో థియేటర్లలోకి తీసుకురావాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కానీ, ఈ ఏడాది సెకండాఫ్‌లో థియేటర్ల వద్ద పోటో గట్టిగానే ఉంది. 'టాక్సిక్', 'మీర్జాపూర్', 'జైలర్ 2', 'ది ప్యారడైజ్', 'రామాయణ పార్ట్ 1', 'ఫౌజీ' లాంటి భారీ పాన్ఇండియా సినిమాలు రిలీజ్‌కు రెడీగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు మిడ్ రేంజ్ సినిమాలైన 'ఆదర్శ కుటుంబం ఏకే47', 'సర్దార్ 2', 'సిగ్మా' లాంటి మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు కూడా మిగిలిన రిలీజ్ డేట్స్ కోసం పోటీ పడుతున్నాయి. ఇలా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎటు చూసినా భారీ కాంపిటీషన్ అయితే ఉంది. అలాంటిది ఈ పరిస్థితుల్లో నిఖిల్ స్వయంభూకు సరైన రిలీజ్ డేట్ దొరుకుతుందా లేదా అన్నది చూడాలి.

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